Met Kamervoorzitter Peter De Roover (N-VA) speelt een Vlaams-nationalist een belangrijke protocollaire rol op de Belgische nationale feestdag. Anders dan vroeger veroorzaakt dat nauwelijks een rimpeling. België is veranderd, Franstalig België is veranderd en ook de N-VA is veranderd. Maar verlost is de federale formatie nog niet van de communautaire zorgen.