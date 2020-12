Biden wacht mijnenveld voor zijn inauguratie

Het Amerikaanse kiescollege bevestigde deze week de uitslag van de presidentsverkiezingen. Joe Biden kreeg 306 stemmen achter zich. De weg naar een inauguratie op 20 januari ligt open, maar er zijn nog problemen.

De verkozen president van de Verenigde Staten liet er geen gras over groeien en sprak de natie daags na zijn verkiezing door het kiescollege toe. ‘De vlam van de democratie is lang geleden aangestoken in dit land. Nu weten we dat niets, zelfs geen pandemie of machtsmisbruik, die vlam kan doven’, zei Biden. ‘Nu is het tijd om de bladzijde om te slaan. Om te verenigen. Om te genezen.’

Genezen zal nodig zijn. De coronapandemie woedt volop in de VS. Er zijn al meer dan 310.000 doden te betreuren. De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. Een tweede vaccin, van Moderna, staat op het punt goedgekeurd te worden.

Een eerste opdracht van de nieuwe president bestaat erin het vertrouwen in het vaccin te versterken. Huidig vicepresident Mike Pence deed vrijdag zijn duit in het zakje: voor het oog van de televisiecamera’s kreeg hij een inspuiting. Biden zelf, die met zijn 78 jaar duidelijk tot de risicogroep hoort, krijgt volgende week publiekelijk een vaccin. Volgens een rondvraag van het persbureau Reuters is op dit moment 61 procent van de Amerikanen bereid zich te laten vaccineren. Volgens virologen moet minstens 70 procent van de bevolking ingeënt zijn om de vaccins doeltreffend hun werk te laten doen.

Er is ook veel geld nodig om de gevolgen van de pandemie te herstellen. In het Congres wordt al weken getwist over de omvang van het pakket. Op tafel ligt een noodpakket van 900 miljard dollar. De consensus tussen Republikeinen en Democraten groeit. De kans dat er uiteindelijk een compromis komt, neemt toe.

Nu is het tijd om de bladzijde om te slaan. Om te verenigen. Om te genezen. Joe Biden President elect VS

Vaccinatie

Maar de pandemie blijft prioriteit nummer een voor de toekomstige president. Niet alleen heeft het Amerikaanse gezondheidssysteem zijn limieten bereikt, het is evenmin eenvoudig alle staten op één lijn te krijgen. Bij vele Republikeinse gouverneurs is de weerstand groot. Biden mag dan hopen dat iedereen 100 dagen een mondmasker draagt, dat is moeilijk te realiseren. En het is niet genoeg om het virus te bedwingen.

Dat het coronavirus overal sterk woedt, bleek deze week toen een naaste medewerker van Biden besmet raakte. De toekomstige president had de man gesproken, maar in openlucht en met masker. Biden testte dan ook negatief.

Corona of niet, Biden gaat door met in hoog tempo zijn topmedewerkers uit te zoeken, ministers en mensen die een topfunctie bij de overheidsinstanties krijgen. Voor de president elect is dat een hele evenwichtsoefening. Zijn belofte getrouw streeft hij naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Daarnaast heeft hij aandacht voor vertegenwoordigers van minderheidsgroepen.

Er zijn opvallende benoemingen bij. De toekomstige minister van Transport is Pete Buttigieg, die het tijdens de Democratische voorverkiezingen opnam tegen Biden. Buttigieg won de eerste caucus in Iowa, maar stapte later uit de race en ging Biden steunen. De voormalige burgemeester van South Bend in Indiana is openlijk homoseksueel.

Voor Binnenlandse Zaken draagt Biden Deb Haaland voor. Ze zou de eerste minister van Indiaanse afkomst zijn. De vrouw uit New Mexico zal een belangrijke rol spelen in de uitrol van de ambitieuze klimaatplannen. Die bestaan uit de afbouw van de ontginning van olie en gas door fracking. In haar thuisstaat was Haaland een vurige pleitbezorgster van een verbod op het boren.

Benoemingen

Het uitkiezen van mensen voor topposities is al een delicate oefening, ze benoemd krijgen in de Senaat is de volgende opdracht. In de Senaat hebben de Republikeinen voorlopig nog de meerderheid, maar de voorbereidende werken voor de benoeming zijn inmiddels opgestart in de commissies. De financiële commissie heeft al een vragenlijst klaar voor Janet Yellen, de voormalige Fed-voorzitter die de toekomstige minister van Financiën wordt. En de commissie Buitenlandse Zaken werkt aan een vragenlijst voor Antony Blinken, de toekomstige minister voor dat domein.

Niet alle Republikeinse senatoren zijn van plan de benoemingen vlot af te werken. Ze verwijzen graag naar de manier waarop de Democraten vier jaar geleden de aanstellingen van Trump hard aanpakten. Al is de grote vraag wie uiteindelijk de Senaat zal controleren. Dat hangt af van de uitslag van de verkiezing van twee senatoren in Georgia begin januari. Winnen de Democraten, dan houden de partijen elkaar in evenwicht met elk 50 senatoren. Het is dan de toekomstige vicepresident, Kamala Harris, die de Democraten de doorslaggevende stem bezorgt. Maar als de Republikeinen winnen wordt het een stuk moeilijker voor Biden. Niet alleen voor de benoemingsdans, maar voor zijn beleid de volgende vier jaar.

Het uitkiezen van mensen voor topposities is al een delicate oefening, ze benoemd krijgen in de Senaat is de volgende opdracht.

Hunter Biden

En er is nog een vervelende zaak: er loopt een onderzoek naar de zoon van Biden wegens fiscale fraude en witwassen. Hunter Bidenwerd eerder al genoemd in een affaire met een Oekraïens energiebedrijf. Deze week bleek dat in Delaware een onderzoek loopt voor andere feiten. Biden bestempelde het onderzoek als ‘gekkenwerk’ en behoudt het vertrouwen in zijn zoon. Huidig president Trump is erg boos dat zijn gewezen minister van Justitie, William Barr, dat onderzoek niet publiek maakte tijdens de verkiezingscampagne. Zeker is dat Hunter Biden voor de toekomstige president een risico blijft tot hij vrijgesproken wordt.

Aan die zaak is nog een delicaat aspect: zal Biden de federale aanklager David Weiss snel vervangen? Hij is de man die de fiscale fraude en Hunter Bidens zakelijke relaties met Oekraïne en China onderzoekt. Weiss staat niet bekend als een fervente Republikein. Hem vervangen kan leiden tot een storm van kritiek. Presidenten doen vaak politieke benoemingen van procureurs, maar Biden beloofde het imago van Justitie te herstellen en niet langer politieke inmenging te dulden.