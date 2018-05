De comeback van religie

Terwijl de kerken in Vlaanderen zijn leeggelopen, maakt religie een comeback in de politiek. Op Rerum Novarum verweet de christelijke zuil de N-VA de christelijke erfenis te kapen en voor politieke doeleinden ‘te misbruiken in de strijd tegen de islam’.

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalde op de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, hard uit naar politiek rechts. ‘Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitisch gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp in zijn toespraak in Lier.

Liberale waarden zoals het zelfbeschikkingsrecht of de gelijkheid tussen man en vrouw zijn in relatief korte tijd diepgeworteld geraakt in Vlaanderen.

Het was een sneer naar Bart De Wever, die zich met de N-VA beroept op de joods-christelijke traditie en daar ook mee uitpakt in de politieke arena. Op paaszondag vroeg N-VA-goudhaantje Theo Francken op zijn Facebook-pagina nog aandacht voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, nadat hij vorig jaar met de Assyrische gemeenschap in Mechelen al een chaldeeuws-katholieke paasmis had bijgewoond. Francken gaat er ook prat op dat hij heel wat christenen in het Midden-Oosten heeft gered van de ‘islamitische terreur’, door ze met humanitaire visa naar ons land te halen.

Vanuit die geloofsovertuiging gaat de N-VA op het binnenlandse toneel het gevecht aan met CD&V, dat zich vanuit zijn katholieke roots steeds meer opwerpt als de partij die alle geloofsgemeenschappen onderdak wil bieden. Zeker in de grootsteden, waar de diversiteit groot is, is dat een politieke levensader die CD&V wil aanboren.

Dat leidde al meermaals tot een clash, zeker in het onderwijsdebat. Daarbij werpt De Wever zich op als de behoeder van het katholiek onderwijs, tegen de top van het katholiek onderwijs, de Guimardstraat, in. ‘Er moet volgens de Guimardstraat iets serieus mis zijn met het katholieke onderwijs, als ze geen kans onbenut laat om de ziel ervan om zeep te helpen’, haalde De Wever uit, nadat de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, had gezegd dat moslimleerlingen de kans moeten krijgen hun religie op school te beleven.

Geciteerd Redouane Ahrouch, kopstuk partij Islam België zal over twaalf jaar een moslimmeerderheid hebben. Je hebt dan twee opties: extremisten of democraten als wij aan de macht.

Veel identiteitsdebatten, zoals over de hoofddoek, halal maaltijden, gescheiden zwemlessen of een gebedsruimte, beginnen in het onderwijs. Niet verwonderlijk, want in de scholen begint de integratie van nieuwkomers. Als CD&V het geloof weer een plaats wil geven in de publieke ruimte, vertaalt zich dat bijvoorbeeld in de bereidheid om moslims toe te laten met een hoofddoek naar school komen. Mieke Van Hecke, de gewezen topvrouw van de Guimardstraat en nu lijsttrekker voor CD&V in Gent, heeft daarvoor al meermaals een lans gebroken.

Joodse gemeenschap

Als beschermheer van de joods-christelijke identiteit plaatst de Wever daar tegenover dat moslims zich moeten aanpassen aan onze culturele waarden en normen, zoals de onderbuik van Vlaanderen vindt. Dat brengt CD&V en de katholieke zuil vaak in de problemen, bij het debacle rond de chassidische jood Aron Berger, die de Antwerpse CD&V een plaats op de lijst wou geven, bijvoorbeeld. CD&V wil alle geloofsovertuigingen in de publieke ruimte dan wel een plek geven, in een samen-leving kan niemand op een eiland leven. Dan heb je ‘feitelijke apartheid’, zoals De Wever de toestand in Antwerpen al meermaals heeft omschreven.

Of dan krijg je ontsporingen, zoals in Brussel, waar de Parti Socialiste de moslims als kiesvee heeft binnengehaald zonder de eigen waarden zoals de laïciteit als model naar voren te schuiven. Van integratie is er dan ook weinig in huis gekomen.

Niet alleen in Brussel knelt het schoentje, zo werd deze week pijnlijk duidelijk met een groot Vlaams integratierapport. Uit dat rapport blijkt dat maar liefst 39 procent van de Belgen van Turkse origine en 23 procent van de Belgen met Marokkaanse roots vinden dat de sharia, de geloofswetten, boven de Belgische wetten gaan. Een shock.

Het rapport is koren op de molen van de N-VA, die zwaar weegt op het integratiedebat. Al is De Wever zelf ook niet altijd even rechtlijnig. De integratie die hij verlangt van moslims vraagt hij blijkbaar niet van de joodse gemeenschap. Die feitelijke apartheid is in zijn ogen niet zo problematisch, omdat de joden het conflict vermijden, niet bekeringsgezind en niet gewelddadig zijn. Op die manier probeert De Wever een verschil tussen joden en moslims te maken.

De comeback van religie in de Wetstraat is paradoxaal, want de kerken zijn leeggelopen. En het ziet er niet naar uit dat daarin snel verandering komt. Liberale waarden zoals het zelfbeschikkingsrecht of de gelijkheid tussen man en vrouw zijn in relatief korte tijd diepgeworteld geraakt in Vlaanderen.

‘Het zijn de fundamentele spelregels die elke burger van dit land moet respecteren om het samenleven mogelijk te maken. Dat is wat ‘normaal doen’ betekent’, liet Open VLD-Kamerfractieleider Patrick Dewael optekenen in zijn pleidooi om deze spelregels in een preambule bij de grondwet op te frissen.

De liberalen zijn zo misschien nog het meest in touch met de gewone Vlaming. Toch hebben ze het moeilijk om hun stem te laten horen in het roerige identiteitsdebat, waarin N-VA en CD&V lijnrecht tegenover elkaar staan.

