De hardnekkige illusie van controle

Sinds deze week zitten we opgescheept met een buurland dat niet van plan is internationale afspraken na te leven als dat slecht uitkomt. Een belangrijke sleutel om dat alsnog te keren ligt in de Verenigde Staten.

Net als je kon beginnen te denken dat het tijdperk van het politieke onfatsoen en gebrek aan respect voor de instellingen in de VS op zijn laatste benen loopt, stak het deze week in Londen in al zijn lichtzinnigheid en balorigheid weer de kop op. De Britse regering maakte daar zonder enige verontschuldiging bekend dat ze niet van plan is het brexitakkoord dat ze begin dit jaar met de EU-27 sloot na te leven.

De mededeling gebeurde met een Brits understatement. Brandon Lewis, de staatssecretaris voor Noord-Ierland in de Britse regering van premier Boris Johnson, zei dinsdag in het House of Commons dat nieuwe wetgeving wordt voorbereid die strijdig zal zijn met het internationaal recht ‘op een zeer specifieke en beperkte manier’.

Die dinsdag titelde The Daily Telegraph dat Johnson aan de Europese Unie de boodschap zou geven dat de brexitdeal volgens hem nooit steek heeft gehouden. Dat is verbijsterend, als je weet dat Johnson die deal met de EU onderhandelde, hem ondertekende, het parlement liet schorsen om hem goedgekeurd te krijgen, er een verkiezingscampagne op bouwde en die won waardoor hij nog altijd premier is.

Wat bezielt de man? Volgens de Britse politieke pers wil Downing Street vooral de handen vrij hebben om in coronatijden staatssteun te kunnen verlenen aan Britse bedrijven. Londen wil daarom af van de afspraak met de EU dat het die staatssteun niet zal gebruiken om onfaire concurrentie te organiseren. En Johnson vindt de afspraken over Noord-Ierland ‘contradictorisch’.

Als Londen het vredesverdrag in Noord-Ierland ondermijnt, moet het niet rekenen op een handelsverdrag met de VS.

Het toont nog eens de waanzin achter de onmogelijke belofte ‘take back control’. Het is aanlokkelijk te denken dat je je eigen lot volledig zelf kan bepalen, maar het klopt niet. De Britse welvaart hangt grotendeels af van handel, in de eerste plaats met de Europese Unie. Daar heb je vanuit Londen niet eenzijdig de controle over, je kan alleen proberen afspraken te maken. En de vrede in Noord-Ierland is niet het resultaat van puur Brits beleid, maar van onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk, de VS en de EU.

Het is met andere woorden waanzin te denken dat internationale samenwerking overbodig is. Net daarom is het precedent zo gevaarlijk dat het VK van plan is internationale verdragen niet meer na te leven als het het land uitkomt. ‘Hoe kunnen we toekomstige internationale partners overtuigen dat we te vertrouwen zijn en wettelijke bepalingen uit akkoorden die we ondertekenden zullen naleven?’, vroeg voormalig premier Theresa May deze week in het House Commons.

De lichtzinnigheid van ‘take back control’ komt vooral in Noord-Ierland tot uiting. Het VK is geen eiland. Het heeft een landgrens met Ierland en het lijkt niet te weten wat het daarmee moet aanvangen.

De brexit heeft een puzzel gecreëerd. Ofwel komt er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland, wat Dublin niet wil en wat de kwetsbare vrede in Noord-Ierland bedreigt. Ofwel komt er een grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, wat Londen niet wil en de eenheid van het Verenigd Koninkrijk bedreigt. Ofwel komt er geen grens, wat Londen eveneens niet wil, omdat dat de brexitgedachte onderuithaalt. De oplossing lag in een technisch compromis dat weinigen echt begrepen en dat Johnson weer in vraag stelt omdat het ‘contradictorisch’ zou zijn.

De impact van die onbetrouwbaarheid bereikte deze week de VS. Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, waarschuwde dat als Londen het vredesverdrag in Noord-Ierland ondermijnt, het niet moet rekenen op een handelsverdrag met de Verenigde Staten.

Vooral bij de Democraten is de Ierse lobby sterk. Richard Deal, de voorzitter van de parlementaire commissie Ways And Means die handelsverdragen bespreekt, is van Noord-Ierse afkomst. Ierland is de belangrijkste spanning op de ‘speciale relatie’ die de VS en het Verenigd Koninkrijk menen te hebben. De Britse premier John Major was in 1994 furieus toen de Amerikaanse president Bill Clinton in 1994 een visum gaf voor Sinn Fein-leider Gerry Adams, die door Londen als een terrorist werd bestempeld.