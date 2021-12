Dat Engie Electrabel op vraag van premier Alexander De Croo heeft herbevestigd dat het te laat is om terug te komen op de kernuitstap, spelen Open VLD en Groen uit om Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir onder druk te zetten om alsnog een vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde af te leveren. Dat is het laatste ontbrekende puzzelstukje.

Hier en daar werd gespind dat premier Alexander De Croo (Open VLD) het dossier van de kernuitstap uit de handen had genomen van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), toen hij op vraag van het kernkabinet bij Engie Electrabel nog enkele zaken rond de kernuitstap aftoetste. In werkelijkheid bleek het een een-tweetje tussen de Zestien en Engie Electrabel te zijn om het dossier van de kernuitstap politiek te kunnen afsluiten.

Het antwoord van Engie Electrabel was dat het point of no return al lang is gepasseerd. Dat kon moeilijk een verrassing worden genoemd, zoals De Croo zelf in het parlement ook zei. Toch was die herbevestiging door Engie voor Vivaldi het moment om de deur voor een verlenging van de kerncentrales dicht te gooien.

Lees meer Engie slaat droom nucleaire verlenging aan diggelen

'Je kan inderdaad nadenken over een levensduurverlenging en ik was op een bepaald moment ook voorstander', zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. 'Maar ik kan er ook niet aan doen dat de exploitant een erg duidelijk antwoord heeft gegeven. Een lijk is op een bepaald moment dood. Je kan nog vijf minuten reanimeren, maar na een dag wordt dat therapeutische hardnekkigheid.'

Een lijk is op een bepaald moment dood. Je kan nog vijf minuten reanimeren, maar na een dag wordt dat therapeutische hardnekkigheid. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Helemaal volgens het draaiboek maakte Lachaert van de communicatie van Engie Electrabel gebruik om de bal in het kamp van de N-VA, met name van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), te trappen.

Hij sloot zich aan bij de vraag van CD&V om een Overlegcomité bijeen te roepen om het vergunningsprobleem van de gascentrale van Vilvoorde op te lossen. Zolang er geen oplossing voor Vilvoorde is, blijft de cruciale vraag hangen of de bevoorradingszekerheid wel verzekerd is, als in 2025 de laatste kerncentrales sluiten.

De echte vraag

In zijn contact met Engie Electrabel was dat ook de echte vraag van De Croo. Welke inschatting maakte Engie Electrabel zelf over de gascentrale van Vilvoorde? De Croo en Van der Straeten moeten vrij snel beslissen wat ze doen. Als Vilvoorde niet aan een vergunning geraakt, moeten ze volgend jaar bij een nieuwe CRM-veiling naar een alternatief zoeken. Dat wordt geen sinecure.

Engie Electrabel liet aan De Croo verstaan dat over de centrale van Vilvoorde geen zekerheid kan worden gegeven, zoals het bedrijf zelf ook van Demir te horen had gekregen toen het discreet was gaan polsen wat de kansen zijn om alsnog aan die vergunning te geraken. Demir kon naar verluidt geen garanties geven, temeer omdat het dossier eerst weer op de tafel belandt van de Vlaams-Brabantse deputatie, waarin de N-VA, Open VLD en CD&V eerder al een vergunning weigerden.

De strijd die over de gascentrale van Vilvoorde wordt uitgevochten is een puur politiek 'blamegame' in de vete tussen Egbert Lachaert en Bart De Wever.

Demir heeft ook in een brief aan De Croo nog eens laten verstaan dat het niet evident is vergunningen af te leveren, want die procedures nemen veel tijd in beslag. Dat laatste is cruciaal, want de regering-De Croo moet al tegen medio 2022, als de nieuwe CRM-veiling wordt georganiseerd, weten of nog kan worden gerekend op Vilvoorde. Anders moet alternatieve capaciteit worden geveild.

Eigenlijk beseffen De Croo en Van der Straeten al dat het heel moeilijk wordt om een nieuwe gascentrale in Vilvoorde op tijd gebouwd te krijgen. De strijd die daarover nu wordt uitgevochten is een puur politiek 'blamegame' in de vete tussen Lachaert en N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De cruciale vraag is of Engie Electrabel na het schrappen van Vilvoorde bij een volgende veiling nog eens als winnaar uit de bus zal komen.

In Vlaamse regeringskringen wordt opgemerkt dat in Vivaldi blijkbaar niemand rekening houdt met de mogelijkheid dat het aanvankelijk geweigerde project van Luc Tack om een gascentrale in Tessenderlo te bouwen met een bijgestuurd project wel eens vergund zou kunnen geraken. Bij een nieuw CRM-veiling, waarbij enkel vergunde projecten mogen meedoen, kan Tack dus wel eens een goede kans maken.

In Vlaamse regeringskringen wordt opgemerkt dat in Vivaldi blijkbaar niemand rekening houdt met de mogelijkheid dat het aanvankelijk geweigerde project van Luc Tack om een gascentrale in Tessenderlo te bouwen met een bijgestuurd project wel eens vergund zou kunnen geraken.

Nucleaire ontmanteling

Voor Engie Electrabel zou dat een streep door de rekening zijn, want de CRM-subsidies en de gereglementeerde markt van de gascentrales bieden de groep het vooruitzicht om ook na de kernuitstap een dominante marktpositie te behouden in ons land, met een even lucratief businessmodel. Van der Straeten ziet 'een sterk Electrabel' eveneens als de beste garantie dat de miljardenfactuur van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het radioactief afval wordt betaald.

Lees meer Vivaldi dwingt Engie miljarden voor nucleaire opkuis te betalen

Van der Straeten wil grendels inbouwen, zodat Electrabel niet zomaar kan worden leeggezogen door Parijs. Maar er wordt daarover geen robbertje op de straatstenen uitgevochten. De minister wil in vertrouwen werken. Dat lijkt ook de beste garantie dat het bedrijf de factuur van de ontmanteling blijft betalen, als Electrabel bij de omschakeling van kernenergie naar gas een rol in ons land kan blijven spelen.