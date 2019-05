Een laatste dans van De Wever en Di Rupo

De kiezer heeft altijd gelijk, maar geen politicus die nog weet hoe het verder moet. De olifant in de Kamer, die niemand lijkt te zien, is dat de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens elkaar moeten vinden. Bart De Wever and Elio Di Rupo meet again.

De baldadige kiezer heeft de kaarten geschud en trekt zich er verder niets meer van aan. Dat de politiek het nu maar regelt. Maar niemand in de Wetstraat lijkt nog te weten hoe eraan te beginnen. ‘De kiezer heeft ons een ladder van 9 meter gegeven om een flatgebouw van 30 meter te blussen’, zucht een oude rot.

Koning Filip koopt daarom vooral tijd door twee oude krokodillen - Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) - nog eens een ererondje te laten lopen, bij wijze van afscheid. Maar de toverformule zullen ook zij niet vinden, want die is er niet.

Na verkiezingen is de politiek even een zaak van exacte wetenschappen. Het is zetels tellen in de Kamer om na te gaan welke coalities een meerderheid hebben. En dan blijkt dat weinig mogelijk is. Centrumrechts komt niet meer aan een meerderheid. Een klassieke tripartite evenmin. En centrumlinks ook al niet meer.

In België blijkt alleen paars-groen nog nipt aan een meerderheid te geraken, maar met amper een zetel op overschot is dat een politieke zelfmoordmissie. Temeer omdat paars-groen anno 2019 politieke sciencefiction lijkt. Paars-groen zou alleen met de christendemocraten erbij levensvatbaar zijn. Die coalitie haalt 93 van de 150 zetels.

Het Vlaams Belang en de PVDA/PTB haalden samen 30 zetels. Die zijn onbruikbaar voor de regeringsvorming.

Volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo zal ons land finaal uitkomen op zo’n grote coalitie met acht partijen - de socialisten, de liberalen, de groenen en de christendemocraten. Maar zelfs zo’n grote coalitie komt aan Vlaamse zijde niet meer aan een meerderheid. En N-VA-voorzitter Bart De Wever, die aan zet is in Vlaanderen, wil een regering zonder Vlaamse meerderheid tegen elke prijs afblokken. Daardoor zit de zaak volledig geblokkeerd nog voor de politieke paringsdans ingezet kan worden.

In de Wetstraat wordt erop gewezen dat het speelveld enorm smal is, omdat het Vlaams Belang en de communisten van PVDA/PTB de verkiezingen hebben gewonnen en respectievelijk 18 en 12 zetels hebben binnengehaald. Dat betekent dat 30 van de 150 Kamerzetels niet bruikbaar zijn in de zoektocht naar een meerderheid. Of anders gezegd: de partijen moeten op zoek naar een tweederdemeerderheid om nog aan gewone meerderheid te komen. Het is dus hogere wiskunde geworden.

Toch is er een olifant in de Kamer, die niemand blijkbaar wil zien. De politieke logica van België is dat het de optelsom is van de democratieën aan weerszijden van de taalgrens. En dus is het de logica zelve dat de N-VA en de PS elkaar weer ontmoeten, als de grootste politieke partijen van Vlaanderen en Wallonië. En dan wordt mathematisch veel mogelijk.

Afspiegelingscollege

In de logica van België zou de federale regering dan een afspiegelingscollege kunnen zijn van de coalities die in Vlaanderen en Franstalig België worden gevormd, met een rechtse meerderheid aan Vlaamse zijde en een linkse meerderheid aan Waalse zijde. Allerlei varianten van zo’n confederale regering komen vlot aan een meerderheid in de Kamer.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat de N-VA en de PS de krachten bundelen in een Bourgondische coalitie, naar het voorbeeld van de Antwerpse coalitie tussen de Vlaams-nationalisten, de socialisten en de liberalen. Die Bourgondische formule haalt in de Kamer een ruime meerderheid van 80 zetels.

Mathematisch is er dus eigenlijk geen andere keuze dan dat De Wever en Di Rupo weer met elkaar gaan dansen, om België nog een regering te schenken. Bij die dans wordt het de vraag welk België de twee politieke leiders nog willen. Er moet worden afgesproken wat Vlaanderen en Wallonië nog samen willen doen. Het wordt het grote gevecht van het status quo versus het confederalisme.

Of het bij voorbaat een verloren dans wordt, is nog maar de vraag. De tijd lijkt voorbij dat de Franstaligen ‘demandeur de rien’ waren. Di Rupo gaf, op een onbewaakt moment, al te kennen dat Wallonië het niet redt als de transfers van het noorden naar het zuiden opdrogen. In de financieringswet, die Di Rupo samen met CD&V-voorzitter Wouter Beke bij de zesde staatshervorming uittekende, is voor de transfers nog een overgangsperiode van tien jaar afgesproken. In 2024 loopt die af.

Als De Wever en Di Rupo geen common ground vinden, dan verzeilt België in een diepe crisis en dreigt de regering-Michel nog voor heel lang in lopende zaken te gaan. En zelfs dan zullen De Wever en Di Rupo elkaar moeten vinden, om af te spreken waarvoor ze hun steun nog willen geven aan de regering-Michel. Dat zal misschien al sneller moeten dan hen lief is, want 15 oktober is de deadline voor het indienen van de Belgische begroting voor 2020 bij de Europese Commissie.