Een laatste state of the union van de stilstand

Sinds Bart De Wever heeft gezegd dat het nutteloze maanden dreigen te worden voor de regering-Michel, doet premier Charles Michel er alles aan om aan te tonen dat in verkiezingstijden toch nog stevig kan worden geregeerd. Zijn laatste state of the union was een illustratie van het tegendeel.

Er is niet veel blijven hangen van premier Michels laatste beleidsverklaring, maandag in het parlement. Misschien is het toch het jaar te veel, deze regering is uitgeregeerd. Voor de state of the union heeft de premier nog gepolst bij de communicatiespecialisten van de regeringspartijen of zij geen verhaal hadden dat als een strik rond de beleidsverklaring kon worden geknoopt. Maar verder dan een wat inspiratieloos herhalen van het mantra ‘jobs, jobs, jobs’ kwam Charles Michel (MR) niet in het halfrond.

Daardoor viel vooral op dat de 67-jarige Elio Di Rupo (PS), die door N-VA-voorzitter Bart De Wever al eens is weggezet als een ‘mort vivant’, weer alive and kicking is. Di Rupo ziet zichzelf als het ‘enige alternatief’. ‘Het is niet job, job, job, maar flop, flop, flop. En ik zeg: stop, stop, stop aan deze regering’, zei de socialistische oud-premier na de beleidsverklaring van Michel. Die kon er niet om lachen. ‘Ik word er triestig van hoe een oud-premier ons land bevuilt’, klonk het bits.

Meestal is een state of the union het moment om nieuwe initiatieven te lanceren, maar veel nieuws had de premier deze keer niet te vertellen. Behalve dan dat een fonds wordt opgericht in de strijd tegen fake news. Voor de rest maakte de premier duidelijk dat het geen verloren maanden voor zijn regering zullen zijn, ook al gaan we van verkiezing naar verkiezing. De arbeidsdeal zal nog worden uitgevoerd, verzekerde Michel, al zit daar vooralsnog weinig vaart achter.

Eigenlijk gaf de premier een overzicht van de dossiers die op tafel gebleven zijn, omdat ze politiek te moeilijk liggen. Volgens Michel komen ze alsnog in orde. Zo wordt nog beslist over de opvolging van de F-16’s, al verstrijkt de deadline daarvoor op de verkiezingsdag. De offerte van de Amerikaanse F-35 loopt af op 14 oktober, maar Michel heeft de Amerikanen gevraagd of nog even verlengingen kunnen worden gespeeld.

Michel verzekerde voorts dat hij hard zoekt naar oplossingen voor het dreigende stroomtekort deze winter. Een telefoontje met Angela Merkel leverde alvast op dat Duitsland alles zal doen om België aan stroom te helpen, al is het maar de vraag of de macht van de Duitse bondskanselier zo ver reikt. En Michel deed een dure belofte: de energiebedrijven Engie en Electrabel moeten opdraaien voor de prijsstijgingen op onze elektriciteitsfactuur die het gevolg zijn van de aangekondigde sluiting van vijf van de zeven kerncentrales deze winter. Opnieuw is het hoogst twijfelachtig of die belofte kan worden hardgemaakt.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) had op een zucht van de verkiezingen liever een tastbare ‘geste’ gedaan voor de mensen, door de btw op elektriciteit te verlagen. Dat was voor de N-VA echter geen optie. Het eerste wat de regering-Michel deed, was het afschaffen van de btw-verlaging op elektriciteit die Di Rupo en Johan Vande Lanotte (sp.a) hadden doorgevoerd.

Een vergetelheid

Dat de premier Arco niet vermeldde in de lange lijst van onopgeloste dossiers, was opmerkelijk. Dat dat een vergetelheid is, mag worden betwijfeld. Vicepremier Kris Peeters steekt nu wel veel tijd en energie in Antwerpen, het zal hem niet ontgaan zijn dat de premier het in zijn laatste beleidsverklaring niet meer had over het dossier waarop CD&V van bij de start zo hard heeft ingezet.

Enkele weken geleden, toen Michel besliste de beursgang van Belfius af te blazen, ontkenden Peeters en partijvoorzitter Wouter Beke nog ten stelligste dat CD&V haar verlies rond Arco pakte. Het komt nog goed voor de Arco-coöperanten, luidde het. In de beleidsverklaring was daar geen echo meer van terug te vinden.

Dat deze laatste state of the union er een was van de stilstand, bleek nog uit de amechtige poging van de premier om het falende begrotingsbeleid als een overwinning te verpakken. ‘Sinds het begin van de legislatuur hebben we het tekort meer dan drie keer kleiner gemaakt: van 2,2 procent in 2014 naar 0,6 procent in 2019’, zei Michel. Hij sprak van het kleinste begrotingstekort in tien jaar.

Het kan een testcase zijn voor het fonds voor fake news, want het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het Planbureau en de Nationale Bank zeggen iets heel anders. Het IMF gaat uit van een structureel tekort van 1,8 procent volgend jaar of zo’n 8 miljard euro, 5 miljard euro meer dan de 0,6 procent van de regering. En het cijfer van het IMF ligt in lijn met wat het Planbureau en de Nationale Bank eerder naar voren schoven. De regering gelooft het IMF, het Planbureau en de Nationale Bank dus niet. Bovendien is de premier blijkbaar vergeten dat het de grote ambitie was de begroting in evenwicht te brengen.