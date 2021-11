Een oververhit politiek klimaat

Het was een week om snel te vergeten in de Wetstraat. En ze verhulde dat niemand echt weet hoe we het politieke raadsel van dit tijdperk oplossen: natuur en economie met elkaar verzoenen.

Politieke hoogspanning herken je aan een paar waarschuwingssignalen. Een ervan is dat politici zeggen beschaamd te zijn over wat in de politiek gebeurt. Een ander is dat partijen zo’n moeilijk parcours rijden dat ze klassieke standpunten van andere partijen beginnen te verdedigen. Een variant daarop is dat ze bondgenoten vinden in vroegere vijanden. Nog een signaal is dat ze standpunten aanvallen die vroeger werden verdedigd. En het ultieme alarmlicht is dat de ene meerderheidspartij de andere meerderheidspartij publiek in de haren vliegt.

Alle alarmlichten gingen deze week af. CD&V-voorzitter Joachim Coens zei woensdag dat hij ‘woest was’ en ‘plaatsvervangende schaamte’ voelde over de manier waarop het niet mogelijk bleek de gascentrale van Vilvoorde een vergunning te verlenen. Hij zei dat ‘zijn klomp brak’ van het feit dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die beslissing bovendien al eind oktober principieel had genomen, maar dat tegen niemand in de Vlaamse regering zei.

In de studio’s van ‘Terzake’ verdedigde N-VA-voorzitter Bart De Wever die avond de weigering omdat de gascentrale te veel stikstof zou uitstoten, wat een klassiek Groen-standpunt is. Tegenover hem beet Wouter De Vriendt, de fractieleider van Groen in de Kamer, terug dat hij ‘het ergste voorspelt voor de industriële projecten in de Antwerpse haven’ en zich zorgen maakt over investeringszekerheid, wat dan weer een klassiek N-VA-standpunt is.

Het werd weer zo’n week waarin duidelijk is waar iedereen tegen is, maar waarin niemand meer weet wat de burger van zijn overheid mag verwachten.

Onbetrouwbaar

Ondertussen is de Franse energiereus Engie, die de gascentrale in Vilvoorde wil openen en de kerncentrales in heel België wil sluiten, de objectieve bondgenoot geworden van Groen, dat in de federale regering hetzelfde wil. Het maakt dat Groen al sinds de start van de regering-De Croo voor CO₂ en stikstof uitstotende gascentrales pleit, terwijl de N-VA er in de plannen van de regering-Michel voor was en nu tegen.

Dat de Vlaamse oppositiepartijen Groen en Vooruit vervolgens in de beslissing van Demir ‘sabotage’ van de federale kernuitstap zien, is ergens logisch. Dat de meerderheidspartijen elkaar zelf in de haren vliegen is dat veel minder. In de Kamer gingen woensdag voormalig energieminister Marie-Christine Marghem (MR) en Ecolo in de clinch over de kernuitstap, waarbij ze elkaar een ‘pirouette’ verweten. MR-voorzitter George-Louis Bouchez verdedigde dan weer de beslissing van N-VA-minister Demir, ‘omdat ze het milieu beschermt’.

Inhoudelijk is dat niet verkeerd, maar politiek was de liberale steun aan de N-VA een vreemd signaal van een liberale partijvoorzitter, uitgerekend in de week waarin De Wever in Humo de liberale premier Alexander De Croo omschreef als ‘iemand die liegt in je gezicht’, ‘een onbetrouwbaar leider’ en ‘iemand met wie je geen zaken kan doen.’ Want voor alle duidelijkheid: de N-VA voert oppositie tegen de kernuitstap, die in het regeerakkoord staat dat de MR van Bouchez mee goedkeurde. Nog geen twee weekends geleden stonden de Vlaamse en de Franstalige liberalen broederlijk naast elkaar op het podium om 175 jaar liberalisme in België te vieren.

Het is met andere woorden een boeltje. ‘Ik ben een bezadigd man, maar ik ben verbolgen over hoe de klimaat- en de energiedossiers aangepakt worden, met enorme consequenties voor de komende veertig jaar’, zei Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, deze week. ‘En ik ben niet alleen’, vervolgde hij.

Klimaateconomie

Onder het politiek gekrakeel ligt een probleem waarvoor niemand een goede oplossing heeft: hoe verzoenen we economische groei met natuur? Het eerste is namelijk broodnodig om pensioenen, medische zorg en de staatsschulden te kunnen betalen. Het tweede is nodig om de planeet leefbaar te houden.

Hoe moeilijk dat is in het dichtbevolkte Vlaanderen bleek eerder dit jaar uit de ‘monitor groene economie’ van de Vlaamse overheid. Daarin wordt in kaart gebracht hoeveel CO₂ in Vlaanderen wordt uitgestoten in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp). Dezelfde oefening wordt gemaakt voor verbruikte energie, ingenomen ruimte, water en materialen. De vergroening op al die domeinen gaat trager dan in de buurlanden. Zij slagen erin meer welvaart te bouwen op dezelfde natuurlijke hulpbronnen.

Wie door die bril naar de Vlaamse regering kijkt, ziet alle zware dossiers van deze en de vorige legislatuur de revue passeren: de kilometerheffing, de betonstop, de klimaatplannen en de stikstofuitstoot. Wie ze grondig wil aanpakken, botst op de vraag in welke mate er in Vlaanderen nog plaats is voor landbouw en industrie.

Realisme en ambitie

Het probleem is niet louter Vlaams. Ook de klimaatstrijd kan worden samengevat als streven naar een doelstelling waarvan niemand echt goed weet hoe we ze kunnen bereiken. In de Wetstraat zijn op dit moment twee strategieën. De Vlaamse regering neemt concrete maatregelen, zoals de verplichte woningrenovatie, en gaat zo stapje per stapje door de mist zonder het grote doel al in zicht te krijgen. De Waalse en de Brusselse regering zien dat doel wel al helder voor ogen, maar kunnen nog niet uitleggen hoe de weg ernaartoe zal lopen.

Het vacuüm tussen die twee onvoldragen strategieën vult zich vervolgens met twee verwijten: dat het ene plan ambitieus maar niet realistisch is, en dat het andere realistisch maar niet ambitieus is.

Het is de politieke uitdaging waar de hele wereld de tanden stuk op bijt, maar die in België wordt bemoeilijkt omdat er een andere groene strijd bovenop wordt gevoerd: de kernuitstap. Het is daar waar deze week alles samenkwam: CO₂, stikstof en nucleaire energie. Tegen alles is iets te zeggen. En de Belgische politiek zit zo in elkaar dat iedereen die ergens iets wil blokkeren, daar meestal ook een middel toe vindt. Daardoor werd het weer zo’n week waarin duidelijk is waar iedereen tegen is, maar waarin niemand meer weet wat de burger van zijn overheid mag verwachten.

Net zoals klimaat verzoenen met economie de taak is van een generatie, is het politieke systeem weer doen draaien de voorwaarde die zal moeten worden vervuld om te kunnen slagen. De problemen van deze week verdwijnen namelijk niet in het verlengde weekend.

De vraag rijst in welke mate Demir met de gascentrale in Vilvoorde ongewild een precedent heeft geschapen dat alle toekomstige investeringen in de haven van Antwerpen hypothekeert. Onder meer voor het miljarden investerende Ineos is dat geen onbelangrijke vraag.

Later dit jaar wordt een nieuw stikstofplan van de Vlaamse regering verwacht. Dat wordt een harde noot. Het dreigt loodzwaar te worden voor de Vlaamse landbouw, zou wel eens inspanningen kunnen vragen van automobilisten en zal wellicht niet vrijblijvend zijn voor de industrie.

