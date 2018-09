Gaat de draaideur op slot tegen 14 oktober?

In het verkiezingsopbod rond transmigranten hebben Bart De Wever, Theo Francken en Jan Jambon het ‘next level’ bereikt. Ze willen komaf maken met de uitzichtloze carrousel van illegalen die worden opgepakt en een uur later weer vrij rondlopen. Het is meteen de volgende ronde in de politieke boksmatch tussen de N-VA en CD&V.

Het heeft wat weg van een draaideur. Transmigranten die op de snelwegparkings worden opgepakt, lopen een uur later alweer vrij rond, klaar voor een volgende poging om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Ze krijgen dan wel vaak het bevel het grondgebied binnen dertig dagen te verlaten, maar dat is een vodje papier. De achilleshiel van de aanpak is dat transmigranten, die vaak uit zwart Afrika afkomstig zijn, moeilijk of niet kunnen worden teruggestuurd naar hun eigen land.

Doordat CD&V-burgemeesters alle snelwegparkings van Brussel tot Calais sluiten, heeft CD&V het probleem van de transmigranten gebombardeerd tot het thema van de lokale verkiezingen. Meteen krijg je een voorspelbaar mechanisme van actie en reactie.

De N-VA drukt het gaspedaal in om de problemen met illegale migranten onder controle te krijgen. ‘Wij doen wat we kunnen in onmogelijke omstandigheden’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever al. Een oplossing voor het probleem is er niet, maar met nieuwe ontradingsacties willen De Wever, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het probleem, dat is komen overwaaien uit Frankrijk, op hun beurt doorschuiven naar elders.

Boulevard

Op het terrein willen burgemeesters, ongeacht hun politieke etiket, allemaal hetzelfde. Geen illegale migranten op hun grond gebied.

De CD&V-burgemeesters wilden aantonen dat de N-VA’ers wel hard roepen als het gaat over migratie, maar geen oplossingen hebben. De ironie is dat de N-VA nu een boulevard heeft openliggen om nieuwe maatregelen erdoor te drukken die voordien als onmenselijk zouden zijn afgebrand. Over migratie zijn er grote ideologische clashes, maar op het terrein blijken burgemeesters, ongeacht hun politieke etiket, allemaal hetzelfde te willen. Geen illegale migranten op hun grondgebied.

Zelfs de Brusselse burgemeester Philippe Close en de hele PS met hem schreeuwden moord en brand omdat een groot deel van de transmigranten die overgebracht zijn naar het administratief centrum in Steenokkerzeel teruggebracht wordt naar het Maximiliaanpark in Brussel, waar ze dan asiel moeten aanvragen. De geest van Viktor Orbán waart rond onder de Vlaamse én Brusselse kerktorens.

Nadat Theo Francken Jan en alleman over zich heen had gekregen omdat hij illegalen met een strafblad liet lopen om plaats te maken voor transmigranten, heeft hij nu een roulatieplan uitgewerkt. Dat moet voldoende vrije plaatsen opleveren om transmigranten minstens voor even te kunnen vasthouden. Nog zo’n 300 bijkomende plaatsen wil hij creëren door een Nederlands gevangenisponton te huren, dat over een half jaar operationeel kan zijn. Bij de asielcrisis in 2015 werden ook al mensen opgevangen op een boot in Gent. Er wordt ook nog bekeken of leegstaande legerkazernes als opvang kunnen dienstdoen.

Tegelijk zetten Jambon en De Wever minister van Justitie Koen Geens en diens CD&V onder druk om illegalen ook echt vast te zetten. N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover opende het gevecht tegen de straffeloosheid. ‘Illegaliteit is strafbaar, maar de wet blijft dode letter’, zette hij in de markt.

De migratiewet voorziet erin dat illegalen veroordeeld kunnen worden tot een celstraf van drie maanden, en als ze een tweede keer worden opgepakt zelfs een jaar. In de praktijk komt van die straffen niets in huis. En dus vraagt de N-VA Geens daarvan een prioriteit te maken.

Geens maakte meteen duidelijk dat de strafrechtelijke vervolging van transmigranten weinig zoden aan de dijk zet, omdat ze niet in voorlopige hechtenis kunnen worden gehouden. ‘De vervolging van sans-papiers zal het probleem van de transmigranten niet oplossen’, zei Geens, waarmee hij op een zakelijk-juridische toon het ‘populisme’ van de N-VA counterde. Het is evenmin evident om de wet aan te passen, vervolgde Geens, want dan dreigt ons land door Europa op de vingers te worden getikt.

De minister van Justitie maakte meteen duidelijk dat hij de politieke aanval van de N-VA maar matig kan smaken. ‘Ik heb het niet geapprecieerd dat men zegt dat justitie werkloos toekijkt.’ Volgens Geens treedt justitie wel degelijk op, als het wettelijk kan. Zo wordt werk gemaakt van een actief vervolgingsbeleid bij de bescherming van de haven van Zeebrugge.

Gsm’s uitlezen

Geens wil er ook alles aan doen om het businessmodel van de mensensmokkelaars te breken. Hij heeft het college van procureurs-generaals advies gevraagd over de mogelijkheden om gsm’s van transmigranten uit te lezen. Daarvan verwacht Geens veel heil om mensensmokkelaars op te sporen. Dat moet een ontradend effect hebben, zodat smokkelroutes niet langer via België lopen.

De Wever gaat nog verder. Hij wil dat smartphones van opgepakte transmigranten systematisch in beslag worden genomen. ‘Als we telefoons confisceren, garandeer ik u dat het zeer snel in het wereldje van de mensensmokkelaars zal rondgaan dat België niet the place to be is. Het zijn geen sympathieke maatregelen, ik besef dat ook’, aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter wil voorts dat het Maximiliaanpark wordt opgekuist. ‘Als je toestaat dat er een plek is waar je eten krijgt en waar transmigranten altijd terechtkunnen als ze niet wegraken, dan ontstaat daar een transitcentrum. Als je blijft toelaten dat een burgerplatform van vrijwilligers mensen helpt, dan blijven de problemen voortduren. In het Maximiliaanpark wordt de rechtsstaat uitgedaagd.’ Zo stelde De Wever het nog eens scherp.

Op 14 oktober wil de N-VA als winnaar uit de bus komen door de problemen met de transmigranten onder controle te hebben. De draaideur moet op slot. De partijtop is er gerust op dat dat lukt.