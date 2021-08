Geopolitieke slag om Afghanistan begint pas

Het abrupte vertrek van de Verenigde Staten uit Afghanistan brengt het land in een nieuwe geopolitieke constellatie. Er zijn veel gegadigden, maar succes is niet verzekerd. Het land blijft ‘het kerkhof van keizerrijken’.

Terwijl de Amerikaanse president Joe Biden zijn Saigon 2.0 moet ondergaan, valt zijn argument om Afghanistan te verlaten helemaal in duigen. De Amerikaanse missie om de terreur te verdrijven is mislukt: de invasie begon twee decennia geleden om Al Qaeda uit te bannen en eindigde met een aanslag van Islamitische Staat Khorasan (IS-K), een terreurgroep die niet eens bestond in 2001. De eenvoudige conclusie luidt dat de ‘war on terror’ alleen maar meer terreur veroorzaakt heeft.

IS-K is een onderdeel van Islamitische Staat en Khorasan staat voor een gebied dat delen van Afghanistan, Pakistan en Iran omvat. De beweging streeft naar de oprichting van een islamistische staat in die historische provincie. De terreurgroep vulde haar historische kern van IS-aanhangers aan met teleurgestelde talibanstrijders die de aanpak van de huidige leiding te zacht vonden en geen heil zagen in de onderhandelingen met de VS.

Trouw relatief begrip

Volgens Biden zijn IS-K en de taliban gezworen vijanden. Dat blijkt ook uit de aanslag bij de luchthaven van Kaboel donderdag. Maar de grenzen tussen de taliban en IS-K zijn poreus. Volgens rapporten is er een band via de Haqqani-militie. Die is opgericht door Jalaloedin Haqqani en speelde een belangrijke rol in het verzet tegen de Sovjetoverheersing (1979-1989). Het is ook via die militie dat Osama bin Laden onderdak vond in Afghanistan.

Tijdens de eerste regeerperiode van de taliban (1996-2001) was Haqqani minister van Islam en in die functie verantwoordelijk voor de strikte naleving van de sharia. Nadien stond zijn militie garant voor de bloedigste aanslagen tegen de Amerikaanse bezetter. Na zijn dood in 2018 werd Jalaloedin opgevolgd door zijn zoon Sirajoeddin. Officieel staat de Haqqani-militie aan de zijde van de taliban, maar trouw is in dit geval een relatief begrip.

Terwijl de taliban eerder gericht zijn op Afghanistan, is IS-K internationaal - en het verleden van de Haqqani-militie geeft aan dat ze niet vies is van internationale banden. Misschien willen de taliban het helemaal niet, maar Afghanistan kan geruime tijd een broeinest van terreur blijven. Zeker omdat in de maanden voor het Amerikaanse vertrek zowat 8.000 tot 10.000 jihadisten uit omringende landen als Pakistan, de Chinese provincie Xinjiang, de Russische Kaukasus en Centraal-Azië naar Afghanistan trokken. De meeste kwamen de rangen van de taliban of Al Qaeda versterken, maar een deel ging naar IS-K.

De explosieve situatie baart vooral twee buurlanden van Afghanistan zorgen: Pakistan en Iran. Pakistan is van oudsher een bondgenoot van de taliban. Zeker de Pakistaanse geheime dienst (ISI) financierde de taliban en bood hen soms veilig onderdak. Voor Pakistan zijn de taliban een geopolitieke verzekeringspolis. Met een vijandig India aan de andere kant van de grens heeft Pakistan alle belang bij een islamitisch bewind in Afghanistan. Maar nu IS-K zich begint te roeren, is dat meteen ook een probleem voor Pakistan, want het regime in Islamabad heeft een broertje dood aan Islamitische Staat.

Bondgenoot

De Amerikaanse terugtrekking is een ander probleem voor Pakistan. Officieel is Pakistan een bondgenoot van de VS en kreeg het miljarden steun. In ruil boden de Pakistanen een veilige en gemakkelijke doorgang naar Afghanistan. Of dat bond- genootschap overeind blijft, moet blijken. De VS vrijen dezer dagen Pakistans aartsvijand India op, want New Delhi is voor hen een goede bondgenoot in het conflict met de Chinezen, met wie India ook op voet van oorlog leeft. In alle scenario’s is het voor Pakistan geen goed nieuws als het onrustig wordt in Afghanistan. Niet alleen vreest het land een vluchtelingenstroom, het moet ook zijn militaire aandacht verdelen over India en Afghanistan.

Voor Iran liggen de zaken nog moeilijker. Het sjiitische Iran heeft liever geen soennitisch buurland. Teheran steunde de zogenaamde Noordelijke Alliantie in Afghanistan. Die milities vochten tegen de taliban en hadden een sjiitische achtergrond. Teheran wil bovendien de Hazara- minderheid in Afghanistan beschermen. In Iran zijn ook milities die de taliban willen aanvallen.

Toch lijkt Iran de banden met de taliban te willen aanhalen. Uit eigenbelang. De schrik voor een nieuwe vluchtelingengolf is sterk aanwezig. Bovendien spelen zakelijke belangen. Als teken van goodwill zou Iran volgens sommigen gevluchte Afghaanse soldaten recent opnieuw de grens over gestuurd hebben. Iran voert ook weer olie uit naar Afghanistan, in ruil voor harde dollars. Dollars die de taliban halen uit de kweek van papavers. En de belangrijkste Afghaanse exportroute voor opium en heroïne loopt… via Iran.

De transacties kunnen de basis vormen voor een soort niet-aanvalsverdrag. Maar dat houdt een groot politiek risico in voor Teheran: de hardliners zullen het nooit aanvaarden. De voormalige president Mahmoud Ahmadinejad liet in een video weten dat hij van het huidige regime moest zwijgen over de taliban. ‘Waarom moeten wij zwijgen? Ik beschouw hen als een grote bedreiging’, zei hij.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil ook een woordje meespreken in het verhaal. Hij vreest een nieuwe vluchtelingenstroom. De Turken hebben het helemaal gehad met de Syrische vluchtelingen. Voor Afghanen is er geen plaats. De voorbije weken waren er al rellen tussen Turken en Syrische vluchtelingen, voor Erdogan is een nieuwe migratiegolf dodelijk. Wie in Europa nog droomt van een scenario waarbij de Turken de Afghaanse vluchtelingen opvangen, wordt beter snel wakker.

Grote geopolitieke spel

In het grote geopolitieke spel staan China en Rusland klaar om de Amerikaanse leemte op te vullen. Maar net als Pakistan of Iran zijn ze afkerig van islamitische terreur. China wil wel investeren in Afghanistan en Pakistan, maar het wil vooral rust en veiligheid om de investeringen te doen renderen. Beide landen zijn een dam tegen India, wat de Chinezen goed uitkomt.

Voor Rusland is het vooral uitkijken dat de terreurgolf niet als een boemerang terugkomt. Vladimir Poetin verzet zich tegen vluchtelingenkampen in buurlanden van Afghanistan, zoals Tadzjikistan. Voor China en Rusland kan Afghanistan een essentiële schakel worden in het grote geopolitieke spel, door de invloedssfeer naar hen te doen kantelen.

Het vertrek van de VS zal Afghanistan internationaal niet isoleren. Maar als het land weer afglijdt naar een burgeroorlog, houdt het op het einde van de dag weinig vrienden over. Geopolitiek staat het op een kruispunt, maar de afslag is nog niet genomen. Of Europa nog een rol kan spelen zonder de VS, is zeer twijfelachtig.

Daarmee is het geopolitieke spel niet uitgespeeld. De open vraag heet Irak, dat wordt verscheurd door uiteenlopende fracties. Er is geen bindende factor, zoals de taliban in Afghanistan. Iran wil er zijn invloed uitbreiden via de sjiitische meerderheid. Turkije ligt op de loer in gebieden waar de Koerden baas zijn en bij de soennieten leeft de angst voor een wederopstanding van IS.