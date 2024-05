Halen geopolitiek en tijdgeest de Europese gedachte in?

De Europese Commissie was de voorbije vijf jaar machtiger dan ooit. Maar de tijdgeest kantelt en een ruk naar rechts dreigt een hypotheek te leggen op de ambities voor de volgende legislatuur. Uitgerekend op Europadag regende het geopolitieke oorvegen van Rusland en China.

De viering van Robert Schuman, de 'Europese patroonheilige', viel dit jaar samen met Hemelvaart. Gebouwen in heel Europa werden blauw en geel verlicht, maar veel verder ging het feest niet. Dat de Chinese president Xi Jinping uitgerekend op 9 mei de samenwerking met het Hongarije van Viktor Orbán ophemelde als een model voor Europa, zegt alles over de veranderde geopolitieke verhoudingen. Op dezelfde dag bedreigde de Russische president Vladimir Poetin het Westen bovendien met een nieuw wereldwijd conflict, nota bene op de feestdag om de overwinning op nazi-Duitsland te vieren. Deze week begonnen oefeningen met tactische kernwapens.

Dat geopolitiek een uitdaging zou zijn, had EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen vijf jaar geleden al door. Ze noemde haar team bij haar aantreden expliciet een 'geopolitieke Europese Commissie'. Onder haar leiding was die centrale pion in het Europese raderwerk de voorbije vijf jaar machtiger dan ooit tevoren. Ze was zichtbaar, actief en dominant. Tijdens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis ontpopte ze zich als een gedegen crisismanager.

De wetgeving die Von der Leyens team op tafel legde, is behoorlijk impressionant, zowel inhoudelijk als qua volume. Het begon bij de Green Deal, de wetgevende initiatieven om klimaatneutraal te zijn tegen 2050, het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en een kringloopeconomie te organiseren. Een uitgebreide digitale wetgeving maakte een einde aan de almacht van grote techbedrijven. Europa kwam als eerste ter wereld met wetgeving over artificiële intelligentie en wrong zich via de Chips Act in de strijd om halfgeleiders. Zelfs voor de onoplosbaar geachte migratiecrisis kwam de Commissie aan het einde van de legislatuur met een migratiepact.

Von der Leyen zette alle zeilen bij voor een versnelde uitbreiding van de EU met de voormalige Sovjetstaten Oekraïne, Moldavië en Georgië en met de landen op de Westelijke Balkan. De strijd tussen China en de Verenigde Staten vertaalde zich in een industrieel opbod in de groene en digitale wereldwijde ratrace. De aandacht van het Europese blok verschoof de voorbije jaren naar het behoud van een eigen industrie en toegang tot grondstoffen.

Roest in de wetgeving

Het is twijfelachtig of de volgende Commissie op dat elan kan verdergaan. De voorbije maanden toonden al dat niet alles rozengeur en maneschijn is en dat de machine sputtert. Een zorgwekkend rapport van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta legde vorige maand bloot dat de Europese bedrijven steeds meer concurrentiekracht verliezen tegenover hun Amerikaanse collega’s. Na de verkiezingen legt ook die andere Italiaanse ex-premier, Mario Draghi, de EU-leiders een dramatisch rapport over het gebrek aan concurrentiekracht voor.

De Europese Unie kan ondanks de intenties en de vele initiatieven ook geen vuist maken als geopolitieke speler, zo blijkt. Elk land kan het beslissingsproces blokkeren met een veto en de democratische principes waarop de Unie is gebouwd, worden meer en meer met de voeten getreden door lidstaten.

Er ligt wel al een lijstje klaar van projecten waarmee Europa de volgende legislatuur het verschil wil maken. Defensie staat met stip op één als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Competitiviteit, industrie en de volgende stappen in de Green Deal staan eveneens hoog. Over de toekomst wordt dus al langer nagedacht. Hoewel: een goed jaar geleden was de verwachting nog dat Von der Leyen zich in haar tweede mandaat als Commissievoorzitster vooral zou moeten bezighouden met de uitvoering van de grote pakken Europese wetgeving uit haar eerste bestuursperiode.

Maar intussen kruipt al roest in die wetgeving. De Commissievoorzitster haalde zelf de pesticidenwetgeving van tafel om de boeren in Europa niet nog meer te frustreren. Of er nog een ultieme stemming komt over de natuurherstelwet is onzeker. In diplomatieke kringen wordt niet uitgesloten dat er na de verkiezingen van 9 juni een laatste poging komt, net voor het Hongarije van Orbán het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overneemt van België.

Extreemrechtse hypotheek

Dat de verstandhouding tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Olaf Scholz stroef blijft, helpt bovendien niet om de Europese samenwerking een versnelling hoger te schakelen. En dan is er nog de opkomst van radicaal- en extreemrechts, dat een bepalend politiek blok kan worden in de volgende legislatuur, met alle gevolgen voor het beleid van dien.

In vier EU-landen, Italië, Zweden, Finland en Slovakije, is de voorbije jaren een regering met deelname of gedoogsteun van radicaal-rechts aan het roer gekomen. In Nederland wordt gepraat over een coalitie met de PVV van Geert Wilders als grootste partij. Die machtsverschuivingen hollen kernwaarden van Europa zoals de eerbiediging van de liberale democratie en de rechtsstaat uit. Zo worden in het Italië van Giorgia Meloni de rechten van seksuele minderheden ingeperkt en krijgen media te maken met meer censuur.

Dat kan een hypotheek leggen op de broodnodige samenwerking tussen de lidstaten. Rusland speelt er al gretig op in met aanvallen op politici zoals recent in Duitsland, inmenging in de kiesstrijd via sociale platformen, en het omkopen van radicaal-rechtse parlementsleden om de Europese steun aan Oekraïne in een slecht daglicht te plaatsen.

Migratie voor welvaart

Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement wijzen de peilingen op een forse opmars van radicaal-rechts en radicaal-links. Radicaal-rechts wil de migratie en ‘omvolking’ stoppen, radicaal-links wil meer koopkracht en sociale bescherming. Die eisen kunnen een grote invloed hebben op het te voeren Europese beleid.

De druk van radicaal-rechts kan het migratiepact, dat zo moeizaam tot stand kwam, kelderen voor het van kracht wordt. Von der Leyen zwalpt al. Zo kreeg Italië haar toestemming om migranten die worden opgevist buiten de Italiaanse territoriale wateren naar Albanië te repatriëren. Heel wat EU-lidstaten, waaronder Tsjechië en Denemarken, willen intussen helemaal geen migranten meer ontvangen en kijken verlekkerd naar het Britse Rwanda-model: migranten worden er verbannen naar gesloten centra in hartje Afrika.

Zelfs de Duitse christendemocratische CDU, waartoe Von der Leyen behoort, pleit voor de transfer van asielzoekers naar veilige landen buiten de EU om daar de asielprocedure te ondergaan. Een eis die flagrant ingaat tegen het migratiepact, dat bepaalt dat de landen asielzoekers opvangen in centra aan de grenzen, waar ze de asielprocedure doorlopen en bij weigering meteen worden teruggestuurd naar hun thuisland.

Het is niet zomaar een frivool idee, want de partij en haar aartsconservatieve leider Friedrich Merz zijn de gedoodverfde winnaars van de Duitse verkiezingen volgend jaar. Nu al hebben de ideeën invloed op het verkiezingsmanifest van de Europese Volkspartij, waartoe de CDU behoort. Dat vraagt dat ‘wie in Europa wil leven onze dominante cultuur erkent’. Weg met het multiculturele Europa, dus.