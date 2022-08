Jarenlang kon niets verkeerd gaan voor de Duitsers, maar na de Russische inval in Oekraïne is hun zomersprookje dat in 2006 begon voorbij. De hoekstenen van hun exportmodel - goedkope energie en ideologische flexibiliteit - zijn weggevaagd. Met de hoge inflatie en de heibel met Rusland zijn de demonen uit het verleden terug.