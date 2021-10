Het klimaatrugzakje van Biden ligt nog in Washington

Twee koppige senatoren en een boze progressieve fractie in het Huis van Afgevaardigden maken dat de Amerikaanse president Joe Biden met lege handen naar de klimaattop in Glasgow komt. Voor Biden is het gemakkelijker de wereld te leiden dan zijn eigen achterban.

‘De meerderheden in de Senaat en het Huis en mijn presidentschap zullen bepaald worden door wat volgende week gebeurt’, zei Joe Biden donderdag in het Capitool, waar hij Democratische parlementsleden toesprak. Vlak voor Air Force One de Amerikaanse president naar Rome zou vliegen voor een ontmoeting met de paus en de wereldleiders van de G20, poogde hij een ultiem compromis over zijn sociale wet- geving, de Build Back Better-wet, door te drukken.

Het vergelijk, met een belangrijk klimaatluik, viel uit de bus na moeilijke onderhandelingen in Democratische rangen. De president noemde het compromis ‘een historisch, economisch raamwerk’, ook al is het prijskaartje gehalveerd: van de 3.500 miljard dollar die Biden zelf veil had voor het project, blijft nog 1.750 miljard over. De president maakte zich donderdag sterk dat de laatste punten en komma’s geschreven waren. ‘Niemand krijgt wat hij wilde, ik ook niet. Dat heet een compromis, dat is consensus en dat is de manier waarop ik werk.’ Nog voor de president in Rome landde, lag het compromis in de lappenmand.

Maanden is hard onderhandeld over het indrukwekkende plan. Biden had er wat graag mee uitgepakt op de klimaattop van Glasgow. Het liep evenwel anders.

Het verzet tegen het sociaal plan van Biden werd vooral gevoerd door twee Democratische senatoren: Joe Manchin III (74) uit West-Virginia en Kyrsten Sinema (45) uit Arizona. Beide hadden problemen met de enorme omvang van het pakket. Sommige klimaatmaatregelen waren hen eveneens een doorn in het oog. En ze waren evenmin te vinden voor een belastingverhoging om het pakket te financieren.

Het rare stel

‘The odd couple’, zoals de Britse omroep BBC het duo omschreef, gijzelde Biden zonder meer. De president heeft af te rekenen met een 50/50-verdeling in de Senaat. De twee Democratische senatoren moesten dus aan boord blijven, anders zou het plan sowieso niet door de Senaat raken.

Het verzet tegen het sociaal plan van Biden werd vooral gevoerd door twee Democratische senatoren: Joe Manchin III (74) uit West-Virginia en Kyrsten Sinema (45) uit Arizona.

Wat Manchin en Sinema bezielt, is niet altijd even duidelijk. Manchin komt wel uit een staat waar Donald Trump twee keer de presidentsrace won. Als Manchin nog verkozen wil raken, mag hij zijn conservatieve achterban niet te veel schrik inboezemen met verstrekkende sociale maatregelen en hogere belastingen. Bovendien is steenkool nog belangrijk voor zijn staat. Radi- cale klimaatmaatregelen zouden er ook bij de achterban inhakken. Manchin staat sterk: als hij in 2024 geen gooi meer doet naar een senaatszetel, verliezen de Democraten zonder enige twijfel dat zitje.

Sinema is enigmatischer dan Manchin, al is het maar omdat ze in het openbaar zelden uitspraken doet en liever discreet onderhandelt. Ze begon links van het politieke spectrum als lid van de Groene Partij, maar gaandeweg schoof ze op naar het midden. In 2018 veroverde ze een senaatszetel in Arizona. Het was dertig jaar geleden dat dat een Democraat lukte.

Wat Sinema echt drijft, is moeilijk te peilen. Uit gesprekken die ze voert met lobbyisten van grote bedrijven, leiden haar progressieve tegenstanders af dat ze aast op een lucratieve job na haar passage in de Senaat. Anderen vermoeden dat haar politieke voorbeeld John McCain is, de eigenzinnige Republikeinse politicus uit Arizona die in 2008 de presidentsverkiezingen verloor van Barack Obama. In zijn carrière hield McCain koppig vast aan zijn eigen mening. Door die houding bezorgde hij president Donald Trump in 2017 - kort voor zijn dood - een nederlaag in de Senaat toen die Obamacare - een hervorming van de gezondheidszorg - wilde afschaffen. Een ding is zeker: Sinema, een gewezen triatlete, laat zich niet zomaar opzijzetten.

Biden stak veel tijd in het overtuigen van de twee senatoren. Dat leek donderdag gelukt, na zware toegevingen van zijn kant. Hij troostte zich wellicht met de gedachte dat toch een aantal van zijn prioriteiten de compromistekst gehaald hadden: betere kinderzorg en gratis lager onderwijs, meer betaalbare woningen, een uitgebreidere gezondheidszorg en klimaatmaatregelen die de CO₂-uitstoot met ruim een gigaton moeten terugdringen tegen 2030. Dat lijkt veel, maar Biden had beloofd om de uitstoot met 6,6 gigaton te verminderen ten opzichte van 2005. Het compromis voorziet 555 miljard dollar in de strijd tegen de klimaatverandering.

Koude steen

Het compromis viel evenwel op een koude steen bij de progressieve Democraten. Die fractie weigert een cruciale infrastructuurwet goed te keuren, zolang niet alle details van de Build Back Better-wet op papier staan. Ze eist duidelijkheid over welke sociale bepalingen in de wet zullen belanden en wil weten hoe die wet gefinancierd zal worden.

Daar mangelt het aan alle kanten. Manchin en Sinema verzetten zich tegen een algemene belastingverhoging. Even werd de piste van een ‘miljardairstaks’ gevolgd. Dat zou een vermogensbelasting worden op de ongerealiseerde meerwaarden van miljardairs. Voor die belasting zouden 700 tot 1.000 miljardairs in aanmerking komen, maar critici deden het voorstel vlug af als ongrondwettelijk. Inmiddels liggen andere voorstellen op tafel, zoals een minimumbelasting op bedrijven en een multimiljonairstaks. Maar de details zijn nog niet rond.

Pramila Jayapal werpt zich op als de woordvoerster van de progressieve vleugel en maakte donderdagavond duidelijk dat er geen stemming over de infrastructuurwet komt als meer duidelijkheid over Build Back Better uitblijft.

Bijgevolg ligt de infrastructuurwet stof te vergaren. Aan dat plan, dat de infrastructuur in de VS moet verbeteren, hangt een prijskaartje van 1.000 miljard dollar. De wet is een compromis tussen Democraten en Republikeinen, maar de linkervleugel van de Democraten staat sterk genoeg om de wet tegen te houden in het Huis. Het verzet wordt geleid door Pramila Jayapal (56), een afgevaardigde uit Washington met Indiase roots. Ze werpt zich op als de woordvoerster van de progressieve vleugel en maakte donderdagavond duidelijk dat er geen stemming over de infrastructuurwet komt als meer duidelijkheid over Build Back Better uitblijft. ‘Er zijn te veel nee-stemmen om vandaag te stemmen. We hebben de tekst (van Build Back Better, red.) nodig en beide wetten moeten op hetzelfde ogenblik in het Huis gestemd worden.’

De vertraging rond het infrastructuurplan is vervelend: de oude wet vervalt zondag en als tegen dan geen nieuwe goed- gekeurd is, worden de huidige werken stilgelegd. Raakt het project wel door het parlement, dan loopt de financiering tot 4 december. Want tegen die dag moet er weer een compromis zijn over de verhoging van het schuldplafond.

Wat is de kracht van de Amerikaanse democratie nog als er maar geen politiek akkoord gevonden kan worden rond cruciale zaken als klimaat?

Voor Biden komt de koehandel in het Capitool op een vervelend moment. Zijn voornemen om weer ‘aan het hoofd van de tafel’ te gaan zitten bij internationale ontmoetingen, wordt ernstig bezwaard door de verscheurdheid in zijn eigen partij. Wat kan je op de klimaattop vertellen, als de inhoud van je klimaatrugzakje nog niet eens is goedgekeurd? Hoe dwing je respect af op de G20 als het eigen beleid maar niet van de grond komt? En wat is de kracht van de Amerikaanse democratie nog als er maar geen politiek akkoord gevonden kan worden rond cruciale zaken als klimaat?