Is Vlaanderen echt goed bezig?

In de permanente politieke boksmatch in België meet Vlaanderen zich als een zwaargewicht graag met de pluimgewicht Wallonië. Maar als gekeken wordt naar vergelijkbare economische regio's, in het noorden van Europa of waar ook een grote zeehaven is, verbleekt de glans van Vlaanderen.

Het gaat goed met Vlaanderen, uitstekend zelfs, dank u. Dat was in een notedop de blijde boodschap die minister-president Jan Jambon (N-VA) deze week in zijn Septemberverklaring bracht.

Jambon voerde een karrenvracht aan cijfers aan, die illustreren hoe indrukwekkend de veerkracht van de Vlaams economie is, nadat maandenlang de coronapauzeknop is ingedrukt. 'Dit jaar zal de Vlaamse economie groeien met maar liefst 5,8 procent en stilaan weer het niveau bereiken van voor corona. Dat is redelijk straf als je bedenkt dat we vorig jaar nog een krimp van 6,1 procent noteerden. Volgend jaar zou de economie verder groeien met maar liefst 2,8 procent.'

Jambon was op dreef: 'De tewerkstelling en onze arbeidsmarkt herstellen zich geruisloos en de VDAB heeft intussen meer vacatures in de aanbieding dan voor corona. Onze export boomt. In de eerste helft van dit jaar hebben we 8,5 procent meer geëxporteerd.'

Door een Vlaamse lening aan Wallonië aan te bieden, kon N-VA-voorzitter Bart De Wever nog eens het verschil tussen het N-VA-model en de PS-staat onderstrepen.

Maar Vlaanderen doet het minder goed, als vergeleken wordt met Europese landen uit het noorden en even sterke economische regio's.

En nog meer hoera: 'Voor het eerst in onze geschiedenis besteden we meer dan dan 3 procent van ons bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling. Daarmee komt Vlaanderen in de absolute wereldtop. Corona heeft onze samenleving door elkaar geschud, maar niet op de knieën gekregen', glunderde de Vlaamse regeringsleider, die wel herboren leek.

Na een fletse start - in de schaduw van de regering-De Croo die de eerste viool speelde in de coronacrisis - verzekerde Jambon dat de Vlaamse regering in de tweede helft de match zal winnen.

Vlaamse lening

Maar welke match? De N-VA grijpt weer vaak terug naar het discours van het N-VA-model versus de PS-staat, waarmee de partij electoraal scoorde. De geste die Jambon deed in de Septemberverklaring om een Vlaamse lening voor de wederopbouw van Wallonië aan te bieden, paste in dat plaatje. Het kwam neer op een genereus Vlaams gebaar, maar het bood de N-VA vooral de kans nog eens in de verf te zetten hoe goed Vlaanderen en hoe slecht Wallonië het doet.

Voorzitter Bart De Wever trok bij de Antwerpse regionale zender ATV de communautaire registers als vanouds nog eens open. 'Wallonië is in een slechtere toestand dan Griekenland, toen Griekenland een programma kreeg opgelegd om geld te krijgen (...) Vlaanderen zou eigenlijk voor IMF moeten spelen. We kunnen een lening geven. We kunnen die waarborgen. Maar dan moet er eindelijk iets gebeuren. Als maar 60 procent van de mensen werkt... Dat is onmogelijk en dat kan je niet blijven doen op de kap van anderen.'

Dat de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen een pak hoger ligt dan in het zuiden van het land is een feit, maar dat daaruit kan worden afgeleid dat Vlaanderen het ook echt goed doet, lijkt net iets te kort door de bocht. In de salons waar captains of industry graag vertoeven, is wel eens te horen dat Vlaanderen zich niet met Wallonië moet meten, maar met vergelijkbare sterke economische regio's.

De blik noordwaarts, dat was ook de boodschap van Jambon zelf, toen hij enkele weken geleden tijdens een bezoek aan Denemarken aankondigde dat de vijftiende buitenlandse Vlaamse politieke post in Kopenhagen wordt geopend. Jambon ziet het als een prioriteit om aansluiting te vinden bij die welvarende landen uit het noorden, en ziet de Scandinavische landen als voorbeelden inzake werkzaamheidsgraad, innovatie en duurzaamheid.

Minder glans

Als de vergelijking wordt gemaakt met die noordelijke landen, of met vergelijkbare regio's die ook over een grote zeehaven beschikken, wat een gigantische troef is in de globalisering, blijkt dat Vlaanderen het minder goed doet.

Als gekeken wordt naar het gemiddelde inkomen per inwoner komt dat in het Vlaams Gewest (zonder Brussel) op 109 procent van het nationale gemiddelde uit. Dat is een zucht beter dan West-Nederland, het economische hinterland van de haven van Rotterdam, waar het gemiddelde inkomen per inwoner op 107 procent van het nationaal gemiddelde uitkomt. Maar in Hamburg is dat 117 procent, in Catalonië 119 procent en in het rijke noordwesten van Italië zelfs 125 procent. De glans van Vlaanderen verbleekt er bij.

De volgende vraag is dan de vraag van een miljoen. Hoe kan Vlaanderen bereiken dat het ook in de eigen economische gewichtsklasse zijn mannetje staat? Klassiek is het antwoord dat een goed beleid op maat de sleutel tot succes is, maar maakt het politieke beleid überhaupt wel een verschil?