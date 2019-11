Jeanine Anez, omstreden interim-presidente van Bolivië

Nadat de Boliviaanse president Evo Morales onder druk van het leger de vlucht genomen had naar Mexico, riep Jeanine Anez zichzelf afgelopen week uit tot interim-presidente van het land. Haar benoeming is omstreden omdat ze niet grondwettelijk verliep.

Áñez is in alles de tegenpool van de verdreven president. Ze is blank, christelijk en rechts. Haar eerste symbolische daad was het gebruik van een vuistdikke Bijbel bij haar eedaflegging. Áñez beloofde dat er binnen de 90 dagen verkiezingen komen en dat op 22 januari een nieuwe Boliviaanse president verkozen zal zijn.