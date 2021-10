Lang leve de middenklasse

De beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD) leverde in het parlement een pittig politiek gevecht op over de middenklasse. Die is electoraal van het grootste gewicht, maar o zo moeilijk te bedienen.

De State of the Union of beleidsverklaring, zoals dat wat minder gewichtig klinkt in het Nederlands, die premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag in het parlement presenteerde, leverde als vanouds politiek spektakel op. De meerderheid liet zich van haar mooiste kant zien, waarna de oppositie alles uit de kast haalde om de schone schijn te doorprikken, zoals woensdag en donderdag gebeurde in een marathonzitting van 34 uur.

Ook al stond vooraf vast dat de beleidsverklaring door de meerderheid zou worden goedgekeurd, het was een verademing dat de politieke steriliteit van de digitale vergaderingen in coronatijden werd doorbroken. Het spetterde weer als vanouds.

De essentie Het debat over de compensatie van de hoge energieprijzen stond centraal in de parlementair marathonzitting over de beleidsverklaring.

De inzet was de middenklasse, die in de kou blijft staan.

Een energiecheque voor iedereen zou budgettair een serieuze impact hebben, waardoor de regering naar nieuwe inkomsten - lees: belastingen - zou moeten zoeken.

Alleen CD&V slaagde erin iets uit de brand te slepen voor de middenklasse.

What's in it for me?

N-VA-fractieleider Peter De Roover klaagde bij het begin van het debat dinsdag wel aan dat nog altijd niet alle parlementsleden in het halfrond aanwezig kunnen zijn. En hij maakte er een politiek theater van dat eerst de pers en daarna pas het parlement werd ingelicht, door met de hele N-VA-fractie op te stappen.

Maar politieke spelletjes gaan aan de kiezer voorbij. Die wil maar één ding weten: what's in it for me? Politiek gaat het om de middenklasse. Die heeft electoraal het grootste gewicht. Dat verklaart waarom alle partijen in het centrum staan te drummen.

Maar die brede groep is politiek o zo moeilijk te bedienen. De Croo weet er alles over. Het gevecht in zijn regering over het compenseren van de hoge energieprijzen draaide rond de middenklasse. Dat werd in de Kamer nog eens overgedaan. De Croo werd langs links en langs rechts in de tang genomen, omdat de middenklasse geen compensatie krijgt voor de stijgende energiefactuur.

De liberalen zien het als een overwinning als ze verhinderen dat de middenklasse de rekening moet betalen en er geen belastingen bijkomen.

Belastingen afblokken

De socialisten haalden het in de regering niet met hun voorstel een energiecheque uit te schrijven voor iedereen, want dat vraagt grote budgettaire inspanningen om de middenklasse hooguit wat peanuts toe te gooien. Het bleef bij een verlenging van het sociaal tarief en een premie erbovenop voor wie het moeilijk heeft. Een groep die tijdens corona is aangedikt tot één miljoen mensen.

Traditioneel gaat de linkerzijde voor wie het moeilijk heeft, terwijl de rechterzijde mikt op de middenklasse. Of zoals de liberalen het lang hebben gezegd: de hardwerkende Vlaming. In de regering kan de linkerzijde het grootste gewicht in de schaal werpen. De liberalen zien het als een overwinning als ze verhinderen dat de middenklasse de rekening moet betalen en er geen belastingen bijkomen.

De vraag is of het electoraal lonend is belastingverhogingen af te blokken. Maar het is alleszins de achterliggende reden waarom de liberalen zich samen met de groenen en de christendemocraten verzetten tegen zo'n energiecheque. Die zal altijd te laag zijn om de hoge energieprijzen te compenseren, maar wel een grote hap uit de begroting nemen, waardoor de inkomsten - lees: de belastingen - dreigen te worden verhoogd. Dus nee, geen energiecheque voor Vivaldi.

Dat de oppositiepartijen - van links tot rechts - elkaar zouden vinden in de kritiek dat Vivaldi de middenklasse in de kou laat staan, was voorspelbaar. Ook vanuit de Vlaamse regering werd de regering-De Croo op die flank bestookt. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) pakte uit met een energiekorting voor alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden in Vlaanderen. De energierekening van een doorsnee Vlaams gezin wordt volgend jaar 50 euro goedkoper. De Vlaamse regering bedient de middenklasse, terwijl Vivaldi op de lage inkomens focust en de rekeningen naar Vlaanderen doorschuift, zoals de N-VA met de kracht van herhaling in de markt probeert te zetten.

Crisisbelasting

Meer dan de middenklasse ontzien was niet haalbaar voor Vivaldi. Al slaagde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) er op kousenvoeten in toch iets binnen te halen voor de middenklasse. Op zijn voorstel wordt begonnen met de afbouw van de crisisbelasting die zijn partijgenoot en gewezen premier Jean-Luc Dehaene invoerde. Een doorsnee gezin kan rekenen op 150 euro netto meer per jaar. Dat is geen grote omwenteling, maar er staat toch een bedrag van 300 miljoen euro tegenover.

Meer nettoloon was het strijdros dat Gwendolyn Rutten als voorzitster van Open VLD besteeg in de Zweedse regering, om de liberalen te profileren als partij van de middenklasse. Het was ook haar trofee in de taxshift. Maar de claim op meer nettoloon heeft Van Peteghem de liberalen in deze begrotingsronde ontfutseld. Dat past volledig in de opzet van CD&V-voorzitter Joachim Coens om voluit de kaart van de middenklasse te trekken. Al vergeet de CD&V vervolgens wel om dat ook wereldkundig te maken.

