Magnette heeft geen appetijt meer

De beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD) moet duidelijk maken of Vivaldi nog iets in zijn mars heeft of voor een heruitgave van Herman Van Rompuy's 'rustige vastheid' gaat. PS-voorzitter Paul Magnette maakte in Gent duidelijk dat zijn rode buikje al goed rond is, en dat hij niet veel appetijt meer heeft.

Ongetwijfeld levert het begrotingsconclaaf dit weekend weer een compromis op, waarbij alle coalitiepartners met geheven hoofd naar buiten kunnen komen. Die oefening vereist heel wat metier, al was het maar omdat zeven coalitiepartners bediend moeten worden, zonder dat één van die zeven partijen over een rode lijn wordt geduwd. Het resultaat van die politieke tapijtenmarkt laat zich al raden. Het zal veel zijn, maar weinig om het lijf hebben.

Sleutelmoment

En toch is dit een sleutelmoment voor Vivaldi. Als nu niet wordt beslist om werk te maken van noodzakelijk geachte hervormingen, niet het minst op het vlak van de arbeidsmarkt, zal het ook niet meer gebeuren. Straks wordt de knop weer omgedraaid naar de verkiezingen van 2024, en dan moeten geen grote dingen meer worden verwacht.

Dit is dus het moment waarop moet blijken of Vivaldi na de coronacrisis nog werk wil maken van hervormingen die het regeerakkoord niet hebben gehaald, niet het minst in het arbeidsmarktbeleid. Dat zou neerkomen op onderhandelingen over een miniregeerakkoord. Het alternatief is dat De Croo & co. mikken op een heruitgave van de 'rustige vastheid'. Dat was het motto van Herman Van Rompuy (CD&V), toen die zijn intrek nam in de Wetstraat 16 tijdens de woelige jaren voor België, toen zijn partijgenoot Yves Leterme aan de boom schudde.

De liberale vicepremier Vincent Van Quickenborne stuurde al signalen uit dat de regering best kiest voor de weg van de stabiliteit, zodat Vivaldi zichzelf niet in de vernieling rijdt als het nieuwe kibbelkabinet. De Vivaldi-partners kunnen dan hopen dat ze de electorale vruchten plukken van de economische heropleving, nadat ze de coronacrisis hebben bestierd.

In het openingscollege politicologie aan de Universiteit Gent maakt PS-voorzitter Paul Magnette alvast duidelijk dat de Parti Socialiste - de partij met het grootste gewicht in Vivaldi - al haar schaapjes al op het droge heeft. Hij verwees naar de herfinanciering van de gezondheidszorg voor 4 miljard euro en het optrekken van de minimumpensioenen naar 1.5000 euro, waarvoor 3 miljard euro wordt uitgetrokken. En dan worden ook nog eens de laagste uitkeringen verhoogd. 'Al die zaken zijn in 2021 gestemd', zo maakte Magnette duidelijk dat hij zijn trofeeën al op zak heeft.

'Wat blijft over aan grote dossiers? De pensioenen en de arbeidsmarkt', zo ging de PS-voorzitter verder. Magnette vertrouwt erop dat de essentie van de pensioenplannen van Karine Lalieux (PS) het wel zal halen, ook al werden die op boegeroep onthaald. Hij gaf mee dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een loopbaan van 42 jaar bespreekbaar vindt. Deeltijds pensioen en een pensioenbonus voor wie langer blijft werken staan in het regeerakkoord.

Blinde vlek

Blijft over: de arbeidsmarkthervormingen, de blinde vlek in het regeerakkoord van Vivaldi, waar vooral de liberalen nog werk van willen maken. Magnette gaf mee dat daarover grote verschillen bestaan tussen de liberalen en de socialisten, en tussen het noorden en het zuiden van het land. 'We zullen zien of we hier een compromis over vinden', besloot hij, daarmee de uitkomst openlatend.

Toen enkele dagen later ballonnetjes opgelaten werden om niet alleen wortels, maar ook stokken te gebruiken om het groeiend aantal inactieven te activeren, volgde een uitzending van de PS-televisie, waarbij Magnette brandhout maakte van die 'absurde' gedachte. 'Ik heb nog nooit en werkzoekende een goede job met goede arbeidsvoorwaarden en een goed loon zien afwijzen.' Met die woorden liet de PS-voorzitter het doek vallen over alle wilde plannen voor een flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Met de hete adem van de PVDA/PTB in de nek durft Magnette geen politieke risico's meer te nemen. Maar angst is nooit een goede raadgever. Door een rem te zetten op Vivaldi brengt Magnette de voortzetting ervan in gevaar, terwijl het de beste kaart is die hij in handen heeft. Een groot akkoord met de N-VA over confederalisme is het alternatief, maar ook institutioneel houdt de PS-voorzitter aan het status quo vast. België werkt, het samenwerkingsfederalisme volstaat, klonk het als uitsmijter in Gent.