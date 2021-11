Parfum de crise rond vaccinatieplicht in de zorg...

Dat PS-voorzitter Paul Magnette niet wil weten van het akkoord dat de regering-De Croo had bereikt om een vaccinatieplicht op te leggen in de zorg, veroorzaakt grote nervositeit. Het ondermijnt de autoriteit van premier Alexander De Croo.

Vanuit het partijhoofdkwartier aan de Keizerslaan stak Paul Magnette deze week nog maar eens de duim omlaag. Hij wilde niet weten van de beslissing van premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn topministers om door te duwen met de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel.

Bij een weigering zou dat kunnen leiden tot een ontslag, zo waren De Croo en zijn vices, onder wie PS'er Pierre-Yves Dermagne, overeengekomen. Maar dat was dus buiten de PS-voorzitter gerekend. Die floot in een filmpje, dat op sociale media werd gepost, de premier en ook zijn eigen vicepremier Pierre-Yves Dermagne terug. Ofwel een verplichte vaccinatie voor iedereen, ofwel voor niemand, zo klonk de rode oekaze.

De vingerknip van Magnette was geen illustratie van de macht die de Parti Socialiste als grootste partij van Vivaldi heeft, maar legde veeleer de onmacht van de Franstalige socialisten bloot. De Parti Socialiste wordt opgejaagd door de rode vakbond FGTB en de communisten van PVDA/PTB, waardoor Magnette die flank angstvallig tracht af te dekken, zelfs al moet hij daarvoor de ruiten van Vivaldi ingooien.

Dat vaccinatieweigeraars in de zorg de laan zouden worden uitgestuurd, zou de Franstalige socialisten zwaar worden aangerekend. En dus koos Magnette voor de vlucht vooruit.

Bont en blauw

Het deed terugdenken aan de ontknoping in de begrotingsbesprekingen. Toen de liberale vicepremier Vincent Van Quickenborne in de vroege uurtjes tweette dat er een akkoord was, stak Magnette zijn duim ook omlaag. Magnette wilde de eigen achterban niet tegen zich in het harnas roepen met de regeringsbeslissing over flexibele nacht- en weekendarbeid.

Net zoals toen hing er ook nu weer een parfum de crise in de lucht, en was het voor de regering-De Croo koortsachtig zoeken naar een landingsbaan, waarbij iedereen zijn gezicht zou kunnen redden. Maar wat ook het compromis zou zijn, het zou nooit kunnen verhullen dat Vivaldi bont en blauw eruit zou komen. De zaken waren zodanig op de spits gedreven, dat er alleen nog verliezers zouden zijn. Premier De Croo in de eerste plaats.

Vandaar ook dat De Croo en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert na de demarche van Magnette fors tegengas hadden gegeven. 'Persoonlijke opinies kunnen natuurlijk altijd in een democratie, maar intussen heeft de federale regering wel de verplichting voor zorgpersoneel afgeklopt, met vastgelegde sancties', zo maakte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert duidelijk dat de de regering niet kon worden ondermijnd.

In het parlement stak ook De Croo zijn nek uit. Hij wees erop dat een algemene vaccinatieplicht alleen van toepassing was in een handvol bananenrepublieken, maar nergens in Europa. Dat was daags voordat Oostenrijk als eerste EU-lidstaat besliste de vaccins te verplichten in heel het land.

Constructiefout

Ondertussen stonden de Vlaamse liberalen bijna alleen met hun verzet tegen een verplichte algemene vaccinatie, maar ze kregen toch de steun van alle Vivaldi-partners in de regering omdat die inzagen dat Magnette de regering ondermijnde met zijn demarche.

De Croo en Lachaert zagen zelf ook in dat ze tegengas moesten geven, wilden ze niet weggezet worden als de dweil van Magnette. 'Als eerste minister zonder slagkracht ben je de dweil van je regering', zo schetste De Croo zelf nog het gevaar van de constructie waarbij de zevende partij van het land de premier levert.

Het is dé constructiefout van Vivaldi, zo blijkt steeds meer. Temeer omdat de Vlaamse liberalen het niet kunnen maken om mee te gaan in het verhaal van de grootste regeringspartij, de Parti Socialiste, die zelf opgejaagd wordt langs links.

Er is een infernale dynamiek ontstaan, want als de PS zijn linkerflank wil afdekken, zet ze haast automatisch premier De Croo en Open VLD onder druk ter rechterzijde.

Er is een infernale dynamiek ontstaan, want als de PS zijn linkerflank wil afdekken, zet ze haast automatisch premier De Croo en Open VLD onder druk ter rechterzijde. Socialisten en liberalen versterken elkaar niet en geven Vivaldi geen vleugels, maar vechten binnen Vivaldi de ene krachtmeting na de andere uit. Dat is het patroon dat zich aftekent.

Het vertrouwen binnen Vivaldi raakt daarbij steeds meer zoek. Zeker bij de Parti Socialiste zit de wrevel over de Zestien diep, omdat het gevoel leeft dat De Croo - die premier is bij gratie van de PS - zelden of nooit de Franstalige socialisten steunt. En bij de liberalen, zeker bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, is er onvrede, omdat De Croo zo weinig opkomt voor de liberalen. De Zestien zit tussen hamer en aambeeld, quoi.

Vierde golf

Dat De Croo de regie kwijt raakt, laat zich ook gevoelen in de aanpak van de vierde coronagolf. De strijd tegen corona was lang het enige front waar iedereen aan één zeel leek te trekken. Het Overlegcomité tussen alle regeringen van dit land speelde haar rol, en bewees dat er bij grote crisissen nog een eenheid van commando mogelijk is, ook al is België het enige federale land ter wereld waar er geen hiërarchie der normen is, en er dus geen scheidsrechter is die kan oordelen bij conflicten tussen de beleidsniveaus.

Maar nu iedereen verrast is dat de vaccinaties toch niet het beloofde entreeticket zijn tot het rijk der vrijheid, blijkt het moeilijker te zijn dan ooit om weer alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In de coulissen van het Overlegcomité werd er geduwd en getrokken in alle richtingen, met als uitkomst dat er nauwelijks verstrengd is en de vraag al meteen is opgeworpen of de softe maatregel wel zullen volstaan om de curve af te toppen.