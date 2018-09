Schild & Vrienden doet het stormen bij Bart De Wever

Doorgaans moet Bart De Wever maar één oneliner zaaien om een mediastorm te oogsten die zijn politieke tegenstanders wegblaast. Zoals maandag over drugs in Antwerpen en de ambitie van N-VA voor de onderwijsportefeuille. Met Schild & Vrienden is hij voor het eerst sinds lang zélf ongewild in de storm beland.

Bart De Wever zette maandag in een rentreeinterview voor Radio 1 weer de toon, zoals alleen hij dat kan. Deze keer over de drugshandel in Antwerpen en het tanende onderwijs in Vlaanderen. Heel het politieke bedrijf was weer aangewezen op achtervolgen.

Met de claim die hij legde op de volgende ministerpost voor Onderwijs gaf hij welgemikt aan dat met CD&V en minister van Onderwijs Hilde Crevits het kwaliteitsverlies in het onderwijs niet zal kunnen worden gestopt. Waarop vanuit CD&V cynisch werd opgemerkt dat de N-VA toch altijd rondbazuint dat zij zwaar weegt op de dossiers van de Vlaamse hervormingsregering, die Geert Bourgeois (N-VA) historisch noemde. Het is eigenlijk ongezien hoe twee coalitiepartners - de N-VA en CD&V - elkaar aanpakken, en in deze verkiezingstijden alle gêne laten varen.

Wat nog het meeste stof deed opwaaien, was hoe De Wever suggereerde dat sommige raadsleden in ’t Stad banden onderhouden met de drugsmaffia in Antwerpen. ‘Ik durf te zeggen: in Antwerpen staan we op de rand dat men ook politieke invloed aan het kopen is. Ik ken raadsleden voor wie ik mijn hand niet in het vuur durf te steken’, klonk het onheilspellend. Op wie alludeerde De Wever? Bij wie zou het deze keer gaan stormen?

Het gevaar voor de N-VA is dat Schild & Vrienden de fatsoenlijke rechtse kiezer wegjaagt.

Boemerang

De Wever is er een meester in om, als het erop aankomt, zijn politieke tegenstanders in het zand te doen bijten. Toen Antwerps sp.a-kopman Tom Meeuws de aanval inzette op het ‘ons kent ons’-systeem in de vastgoedlobby ontplofte dat als een boemerang in Meeuws’ gezicht. Zonder veel moeite had De Wever het kartel tussen sp.a en Groen uit elkaar gespeeld, waardoor er meteen ook geen sprake meer is van een groot links alternatief in de Scheldestad.

Dat uitgerekend sp.a-voorzitter John Crombez in de tegenaanval ging na de verwijten van De Wever over de verwevenheid tussen de politiek en de drugsmaffia leek even een nieuwe illustratie te worden van de ‘boemerang’-politiek. In de wandelgangen klinkt het dat er in het onderzoek naar de in 2015 vermoorde Nederlandse drugsbaron Gwenette Martha huiszoekingen waren bij een sp.a-raadslid.

Schermvullende weergave Schild en vrienden / Screenhot reportage Pano - VRT ©VRT

De week eindigde met de ontmaskering van de ultrarechtse identitaire groep Schild & Vrienden, die geleid wordt door Dries Van Langenhove. De storm waaide al snel over naar de N-VA. Leden van Schild & Vrienden zouden bij de N-VA zijn ‘geïnfiltreerd’. Nadat de partijtoppers zich hadden gedistantieerd van de ‘ranzigheid en het racisme’ van de ultrarechtse groep, zetten enkele leden van Schild & Vrienden die op een N-VA-lijst stonden een stap opzij. Maar niet allemaal.

Idioten

Zo mag Nick Peeters N-VA-kandidaat blijven in Lubbeek na een gesprek met Theo Francken, want hij was naar verluidt niet op de hoogte van, noch betrokken bij de ranzige kant van Schild & Vrienden. Francken kreeg zelf de wind van voren, want al gauw werden foto’s op sociale media gepost waar hij te zien is met Dries Van Langenhove op een groepsfoto bij de conservatieve Vlaams-nationalistische studentenbeweging KVHV, waar bijna alle N-VA-toppers in hebben gezeten.

Francken beweert dat hij niet wist dat de radicale jongerenbeweging zo extreem was, en volgens hem wisten ook heel wat leden dat niet. ‘En racisten, dat zijn idioten’, zo distantieerde Francken zich nog eens uitdrukkelijk op de Franstalige radio gisterochtend. Maar hij wil de groep dus niet zomaar collectief veroordelen, waardoor de storm toch nog wat blijft hangen bij de N-VA. En dat kan fatsoenlijke rechtse kiezers afschrikken, waarschuwt VUB-politicoloog Dave Sinardet.

Het is al langer de inschatting van CD&V-voorzitter Wouter Beke dat de Vlaams-nationalisten met hun harde discours over migratie, waarmee de partij het overgelopen electoraat van het Vlaams Belang aan boord wil houden, de fatsoenlijke rechtse kiezers dreigt af te schrikken. Het is de strijd om de centrumkiezer die beslissend zal zijn in het politieke gevecht tussen CD&V en N-VA over wie de Vlaamse volkspartij is.

Beke haalde nog eens beenhard uit na de onthullingen over Schild & Vrienden. ‘Is dit gewoon een merkwaardig fenomeen of het gevolg van een samenleving die opschuift naar een nieuw normaal? Ik vrees het tweede. En politici moeten daarvoor in eigen boezem kijken’, zei hij zonder N-VA’ers bij naam te noemen. ‘Dat er in elke tuin al eens onkruid groeit, daaraan kan je niets veranderen. Maar als je het zelf bemest, schrik dan niet als het de bloemen overwoekert’, wierp hij stenen naar de N-VA.