Surfen op de Rode Duivels-gekte

Premier Charles Michel (MR) mag hopen dat de Rode Duivels-gekte overslaat op zijn regering, zodat die haar ‘dash’ terugvindt. De verwachting is dat Michel nog een laatste keer zal proberen tot een groot politiek akkoord te komen, zoals hij eerder deed met de taxshift en het Zomerakkoord.

Wat als België straks wereldkampioen wordt? ‘Wellicht zal de overwinningsbus zich vastrijden in de vele Brusselse wegenwerken en iemand zingt wellicht een verkeerd volkslied. België kan er niks aan doen dat het België is. Dat is net zo charmant.’ Dat was de conclusie van een ludiek artikel over de Red Devils, dat woensdag bovenaan de website van The New York Times stond. De teneur was dat ons land geen nationaal identiteitsgevoel heeft, zelfs niet als de Rode Duivels de wereldbeker voetbal zouden winnen.

Voorlopig valt vooral op hoe langzaam de Rode Duivels-gekte zich op gang trekt. Het lijkt voorlopig niet meer dan een Jupiler-marketingcampagne rond ‘Belgium’ en wat omstreden gokreclame, zoals The New York Times opmerkte. Maar hoe meer goals Romelu Lukaku maakt en hoe verder de Rode Duivels geraken, hoe meer Belgische vlaggetjes zullen wapperen. En dan zal het tricolore ‘tous ensemble’-gevoel wel volgen, alsof de communautaire tegenstellingen in dit land nooit hebben bestaan.

Politieke paradox

Amper tien jaar geleden - toen Elio Di Rupo en Bart De Wever maar geen PS/N-VA-regering op de been kregen - leek België nog een vogel voor de kat. Na de aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016) luidde het in de internationale pers dat ons land een ‘failed state’ was, een broeihaard van jihadisme, een ‘hell hole’. De ironie van het lot was dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het toen voor België moest opnemen.

De Wever en Jambon hebben een ontwijkingsstrategie uitgedokterd om met de Rode Duivels-gekte om te gaan.

Dat uitgerekend de Vlaams-nationalisten hun schouders onder België hebben gezet, is de politieke paradox van dit land. Al is de argwaan groot aan de overzijde van de taalgrens. Daar denken velen dat de N-VA eigenlijk nog altijd uit is op het einde van België.

Met Belgische vlaggen ga je de N-VA-kopstukken Jambon of De Wever niet zien zwaaien. Ze hebben elk hun ontwijkingssstrategie ontwikkeld om met de Rode Duivels- sympathie om te gaan. Jambon vertelde tijdens een voetbaltalkshow bij een vorig tornooi dat de Rode Duivels nu eenmaal de ploeg met de meeste Vlamingen waren. Dus supporterde hij voor hen. De Wever zei onlangs dat hij maar twee Rode Duivels kent. ‘Die ene die ken ik. Een Antwerpenaar. Toby Alderweireld. Omdat hij onze kathedraal op zijn arm heeft gezet. Dat is grote liefde voor ’t Stad. Radja Nainggolan, die ken ik ook, maar die gaat niet mee, heb ik begrepen’, aldus De Wever in Het Laatste Nieuws.

Groot politiek akkoord

Voor premier Michel kan het Belgiëgevoel blijkbaar niet snel genoeg toeslaan. Bij de voorbereiding van de Europese top over migratie kon hij zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s Mark Rutte en Xavier Bettel er alvast van overtuigen zich te laten fotograferen met een Belgisch supporterssjaaltje om de nek. De Britse premier Theresa May bood hij op de top een truitje van Eden Hazard aan.

Voor Michel zou het nog beter zijn dat de voetbalgekte overslaat op zijn eigen regering, zodat die weer wat punch - of beter gezegd dash - zou krijgen, zodat het geen verloren jaar wordt tot aan de verkiezingen van mei 2019. Daarover bestaat in de politieke hoofdkwartieren grote twijfel, niet in het minst omdat premier Michel en schaduwpremier De Wever dat elkaar niet meer lijken te gunnen.

De verwachting is dat de premier nog een laatste keer zal proberen alles aan alles te koppelen om tot een groot politiek akkoord te komen, zoals gebeurd is met de taxshift en het Zomerakkoord. Er zijn in ieder geval genoeg losse eindjes die nog aan elkaar kunnen worden geknoopt, zoals de voorbereiding van de kernuitstap, de vervanging van de F-16’s, Arco-Belfius, de zware beroepen, de begroting, de introductie van een vierde telecomspeler en een rist politieke benoemingen die op zich laten wachten.

Zelfs als de Rode Duivels de wereldbeker voetbal winnen, zal dat weinig veranderen aan de communautaire tweespalt die het land altijd parten speelt.

De kern van een nieuwe politiek akkoord moet de arbeidsdeal zijn, die een antwoord moet bieden op de arbeidsparadox. Bedrijven bieden veel vacatures aan, maar vinden geen volk, ook al zijn er in ons land relatief weinig mensen aan de slag in vergelijking met de buurlanden. Dat Michel zich op de minimalistische lijn zette van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en weinig oor had naar de voorstellen voor de inperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of de invoering van een middelentoets, zette kwaad bloed bij de N-VA en Open VLD.