Door de zondvloed die het land blank zette, is er weinig te vieren op de nationale feestdag. Ook de budgettaire toestand van België baart zorgen. De oude kwalen worden steeds hardnekkiger.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft 20 juli uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Dat in de overstromingen zeker twintig mensen het leven lieten, werpt een schaduw op de nationale feestdag een dag later. En er was al weinig reden om te vieren, want een nieuw rapport over de financiële toestand van het koninkrijk door de groep begrotingsexperten van het Monitoringcomité mag ook grote zorgen baren.

De essentie Of er op 21 juli veel te vieren valt, is maar de vraag. De ontsporende staatsfinanciën mogen zorgen baren.

Het begrotingstekort is 5 miljard groter dan geraamd, blijkt uit een rapport van het Monitoringcomité.

De vraag is of Vivaldi genoeg kracht heeft om tot een hervorming van de arbeidsmarkt en van de pensioenen te komen.

Voor de Vlaamse regering komt het erop aan de subsidiekraan onder controle te krijgen.

De hoop dat de begrotingstekorten als vanzelf zouden verdwijnen - zodra het ergste van de coronacrisis achter de rug is en de economie herneemt - blijkt even ijdel als toen wijlen Guy Mathot (PS) met die sneeuw-voor-de-zondoctrine kwam aanzetten. Ondanks de hogere groei blijkt de begroting dieper in het rood gegaan.

Het Belgische begrotingstekort valt dit jaar 5 miljard euro hoger uit dan geraamd. En de factuur kan nog enkele miljarden hoger liggen, want de regering-De Croo rekent zich rijk - bijvoorbeeld in de fraudebestrijding, bij een hogere werkzaamheidsgraad of een digitax - zonder dat ze daar de bijpassende maatregelen voor neemt.

De begrotingstekorten en de schulden groeien sneller dan gedacht. Dat geldt voor de federale overheid en de sociale zekerheid, maar ook voor de deelstaten. Tous ensemble in het rood.

Uitgaven

De hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, Bart Van Craeynest, legde in één grafiek de vinger op de wonde. De inkomsten zijn stabiel, maar de uitgaven liggen liefst 20 miljard euro hoger dan voor corona. En dat heeft weinig of niets te maken met de eenmalige corona-uitgaven zelf, maar alles met onze structurele handicaps, zoals de vergrijzingskosten. Die zullen langer blijven wegen op de staatsfinanciën dan gedacht, bleek al uit een nieuw rapport van de Vergrijzingscommissie.

Vanuit de federale oppositiebanken aarzelde de N-VA geen seconde om de Vivaldi-regering onder vuur te nemen. De onvermoeibare Sander Loones hekelde dat de regering-De Croo het geld wel laat rollen, maar niets doet om de staatsfinanciën weer op orde te brengen. 'Vivaldisten bewezen reeds dat ze geld kunnen uitgeven. Of ze kunnen hervormen en besparen? Daar moeten we het eerste voorbeeld nog van zien', tweette de N-VA'er.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vond Loones' uithaal naar Vivaldi niet netjes. 'Op een ogenblik dat ook het regionale (ook Vlaamse) tekort ontploft, moet je eigenlijk nogal durven. In plaats van te zwartepieten zouden we als politici beter voor eigen deur vegen en op alle niveaus inspanningen doen om ons land structureel te versterken en het tekort in te dijken', tweette hij.

In plaats van te zwartepieten zouden we als politici beter voor eigen deur vegen en op alle niveaus inspanningen doen om ons land structureel te versterken en het tekort in te dijken. Egbert Lachaert Open VLD-voorzitter

Uit een nieuw 'regionaal economisch rapport' van het Planbureau blijkt nog eens dat de financiële toestand van Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap ook zorgwekkend is en blijft, al hebben de deelstaten geen zware pensioenlasten te dragen zoals de federale overheid.

Het Waalse tekort komt dit jaar uit op 20 procent van de ontvangsten, en dat blijft de komende jaren rond 10 à 11 procent hangen, blijkt uit het rapport van het Planbureau. Brussel ziet het tekort dit jaar oplopen tot 31 procent van de ontvangsten, en dat blijft de komende jaren rond 20 à 21 procent draaien.

Vlaanderen heeft een tekort dat overeenkomt met 7 procent van de ontvangsten, wat de komende jaren naar zo'n 4 procent zal zakken. Het neemt niet weg dat ook de regering-Jambon een tandje zal moeten bijsteken, wil ze van Vlaanderen weer een topregio maken. Waar is de tijd dat een Vlaamse minister van Begroting er nog prat op ging dat Vlaanderen schuldenvrij was?

Sense of urgency

Toch is van een sense of urgency weinig of niets te merken, zowel federaal als op het niveau van de deelstaten. Ondanks de pleidooien om al aan de moeilijke begrotingsbesprekingen te beginnen, en niet te vervallen in het klassieke haastwerk in nachtelijke begrotingsconclaven, staan de besprekingen van de begroting pas in het najaar op het programma. Na een hectische periode sinds de verkiezingen van 2019 snakken heel wat politici naar vakantie.

Niet iedereen is er gerust op dat de zeven Vivaldi-partijen de ideologische tegenstellingen kunnen overbruggen als de grote dossiers na de zomer samenkomen.

Niet iedereen is er gerust op dat de zeven Vivaldi-partijen de ideologische tegenstellingen kunnen overbruggen als de grote dossiers na de zomer samenkomen. Het gaat dan niet alleen over de begroting, maar ook over de kernuitstap en over de aangescherpte klimaatdoelstellingen, waarover binnen België moet worden afgesproken wie welke inspanning doet.

De vraag is of in de Vivaldi-regering genoeg cement is om tot structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en van de pensioenen te komen. De liberalen dringen daarop aan, maar de socialisten zien de oplossing uitsluitend in een relancebeleid, of noem het een uitgavenbeleid. Hoe anders vallen de woorden van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) te begrijpen, toen die bij de presentatie van het vergrijzingsrapport de stijging van de uitgaven 'een succes' noemde?