Tussen blanco stem en zwarte zondag

Aan de vooravond van de verkiezingen blijft de vraag over welke partij nog geloofwaardig is. De blanco stem en de stem voor het Vlaams Belang kunnen daarom weleens de verrassing van deze verkiezingen worden.

‘Wie gelooft die mensen nog?’ Met die oneliner vloerde Yves Leterme (CD&V) in de campagne van 2007 toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD), die als leider van paars alle waarachtigheid was kwijtgespeeld.

Deze verkiezingscampagne leek wat op eilandhoppen, elke dag een nieuw thema. Daardoor leeft het gevoel dat het over alles en niets ging. Maar misschien was het sluimerende thema door de hele campagne opnieuw de geloofwaardigheid, waarmee alles staat of valt in de Wetstraat.

Alle partijen beloven nog maar eens de hemel op aarde, maar niemand zegt hoe de rekeningen betaald worden. Alsof de kiezer dom is. Bovendien zijn alle partijen al ooit aan de macht geweest, en is telkens gebleken dat de beloofde verandering niet bracht wat ervan verwacht werd.

De laatste maagdelijke partij was de N-VA. In de campagne van 2014,toen ze zich presenteerde als de kracht van verandering, had die nog alle krediet. Maar De Wever en co. hebben ontgoocheld, centrum-rechts heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. Dat de N-VA met de hete adem van het Vlaams Belang in de nek de regering-Michel heeft laten vallen over het Marrakeshpact liet het deel van het kiespubliek dat voor een sociaaleconomisch herstel had gekozen in vertwijfeling achter.

Duizend tweets

Onder aanvoeren van voorzitter Tom Van Grieken is bij het Vlaams Belang een nieuwe generatie bezig aan een remonte, zoals al bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bleek. De partij weegt weer op het politieke spel. Van Grieken gaat er prat op dat het Vlaams Belang de regering-Michel heeft doen vallen. De partij had ook de hand in de bocht van de N-VA over het rekeningrijden.

Het Vlaams Belang probeert kiezers terug te winnen die naar de N-VA waren overgelopen. De beleidsdeelname van de Vlaams-nationalisten heeft geleerd dat het bijzonder moeilijk is een afdoend antwoord te formuleren op het migratievraagstuk - nog altijd de corebusiness van het Vlaams Belang. Het uitwijzen van illegalen, dat het sluitstuk moet zijn, blijkt in de praktijk haast onmogelijk. Daar kunnen geen duizend tweets van Theo Francken tegenop.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het Vlaams Belang de enige is die de wind in de zeilen heeft. Samen met de PVDA/PTB is het de enige partij die haar geloofwaardigheid niet is kwijtgespeeld door machtsdeelname.

De politieke schutskring rond het Vlaams Belang had de partij steriel gemaakt, waardoor de kiezer ook was afgehaakt. Zeker toen de N-VA zich aandiende als het alternatief. Maar zoals Gerolf Annemans had gehoopt, is de N-VA heel wat geloofwaardigheid kwijtgeraakt, waardoor het Vlaams Belang de kiezers kan terughalen.

In de campagne viel op hoe Van Grieken op Facebook bijna dagelijks de zwakke plekken van de N-VA blootlegde. Dries Van Langenhove was de gedroomde magneet voor de jonge kiezer, op wie het Vlaams Belang in de socialemediastrategie volop mikte.

Boksbal

In de vorige verkiezingscampagne was De Wever nog de grote uitdager van de ‘linkse’ regering-Di Rupo, terwijl hij nu samen met Charles Michel (MR) het fort moest verdedigen tegen de aanvallen van links, dat de verandering claimt. De rollen zijn omgekeerd.

Voor Michel en co. bleek het te veel om het helemaal alleen op te nemen tegen de verzamelde linkse oppositie in Franstalig België. De MR zakte in elke peiling wat verder weg, terwijl de Parti Socialiste en Ecolo afstevenen op een overwinning en de linkse krachten lijken te gaan bundelen. Meteen lijken de communisten van PVDA/PTB over het hoogtepunt heen.

In Vlaanderen claimde ook Groen uitdrukkelijk de verandering. Surfend op de klimaatgolf leken de groenen het ook te gaan waarmaken. Tot Kampfschwein De Wever Groen frontaal aanviel, als een partij die een ‘belastingtsunami’ - een van de trefwoorden uit deze campagne - gaat ontketenen die de Vlaamse middenklasse zou treffen.

Politieke stratego wordt al gauw driebanden voor gevorderden waar alleen onder de stolp van de Wetstraat volk naar komt kijken.

De groene kopstukken probeerden wel weerwerk te bieden, maar raakten in het defensief. Ze konden niet op tegen de framing van De Wever, die de PS heeft ingeruild voor de groenen als de nieuwe vijand. Het past in zijn verhaal dat de N-VA een Vlaamse dam moet opwerpen tegen het rood-groene volksfront, dat vanuit Franstalig België op de poorten van Vlaanderen klopt.

Kristof Calvo en Meyrem Almaci vonden geen antwoord op de vragen die altijd maar terugkwamen. Als de salariswagen wordt afgeschaft, krijgen de mensen die er over een beschikken er dan 500 euro netto loon per maand bij? Met het pleidooi voor een vermogenskadaster kwamen de groenen zichzelf nog eens tegen. Plotseling bleken ze zelfs wijn- en boekencollecties te willen gaan belasten. De groenen werden weggespeeld als amateuristisch en ongeloofwaardig, zoals hun al eens is overkomen toen ze de boksbal waren ten tijde van paars-groen.

Stratego

Uiteindelijk was deze campagne er een van oekazes en veto’s. Wie wil in bed met wie en met wie niet, leek wel de belangrijkste vraag. Het was bijna lachwekkend, want inmiddels heeft zowat iedereen met iedereen ooit een coalitie gevormd in de Belgische politiek. Het was bijvoorbeeld weinig geloofwaardig hoe de liberalen slaags raakten met de groenen, alsof nog nooit iemand gehoord heeft van paars-groen. Bijna surrealistisch werd het toen Michel waarschuwde voor een duivels pact tussen de N-VA en de PS. Alsof de premier even vergeten was dat de MR zelf vier jaar met de N-VA heeft geregeerd.

In dat politieke strategospel, dat vaak de inhoudelijke leegte in deze campagne moest maskeren, stond ook ‘meesterstrateeg’ De Wever weleens in zijn blootje. Hoe geloofwaardig was zijn aanval op links, terwijl hij in Antwerpen zelf met de ‘sossen’ scheep is gegaan? Van Grieken kwam er in zijn dagelijkse Facebook-posts meermaals op terug.

Politieke stratego wordt al gauw driebanden voor gevorderden waar alleen onder de stolp van de Wetstraat volk naar komt kijken. De kiezer raakt er niet meer wijs uit, laat staan dat die er nog een boodschap aan heeft.