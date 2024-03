Van Hool is dood, lang leve Van Hool

Dat de Vlaamse busbouwer Van Hool op minder dan 90 dagen van de verkiezingen op de rand van het faillissement balanceert, dreigt bij te dragen tot het algemeen gevoel van onbehagen. En toch is niet iedereen er rouwig om. 'Beter dat het hierover gaat, dan over migratie.'

Voor partijen die zich opwerpen als de verdedigers van de Vlaamse welvaart lijkt het een nachtmerrie dat het Vlaamse familiebedrijf Van Hool uit Koningshooikt op een zucht van de verkiezingen op omvallen staat. Dat dreigt de onmacht van de politiek te bevestigen, ook al was het bedrijf al langer doodziek.

De essentie De miserie bij de busbouwer Van Hool staat symbool voor de donderwolken die zich samenpakken boven de industrie in Vlaanderen.

Met de verkiezingen in zicht proberen de partijen daar electoraal garen bij te spinnen.

Het Vlaams Belang en de PVDA spelen uit dat de gewone werkman in de steek wordt gelaten.

De beleidspartijen, de N-VA en de liberalen op kop, zijn al blij dat het niet gaat over migratie of het Vlaams Belang, maar over de welvaart, wat hun corebusiness is.

Van Hool staat symbool voor hoe moeilijk de industrie het heeft. De industriële productie kalft in ons land sneller af dan in de buurlanden, blijkt uit Europese cijfers. Buiten Van Hool, waar minstens 1.116 banen bedreigd zijn en een faillissement niet uit te sluiten is, staan bij de chocolademaker Barry Callebaut zowat 500 banen op de helling. Als het chemiebedrijf Celanese de deuren sluit, gaan nog eens 220 banen verloren.

De problemen die de Britse chemiereus Ineos kent om in de haven van Antwerpen een nieuwe ethaankraker te bouwen, maken pijnlijk duidelijk dat boven op de energie- en loonkostenhandicap Vlaanderen ook nog eens kampt met een gigantisch vergunningenprobleem. Dat dreigt het nog moeilijker te maken om investeringen aan te trekken. Er zijn signalen dat ExxonMobil niet in Antwerpen, maar buiten Europa wil investeren.

Bij al die economische miserie proberen het Vlaams Belang en de PVDA electoraal garen te spinnen.

En dan zijn er de alarmbellen die almaar luider afgaan in de autosector, waardoor ook daar de vraag is of er nog een toekomst is in ons land.

Electoraal garen spinnen

Bij al die economische miserie proberen het Vlaams Belang en de PVDA electoraal garen te spinnen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en PVDA-voorman Raoul Hedebouw verwijten de Vlaamse regering de gewone werkman bij Van Hool in de steek te laten. Ze focussen op het verhaal dat de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn recent nog nieuwe bussen bij het Chinese BYD bestelde, ook al is het wel duidelijk dat dat niet de reden is voor de malaise bij Van Hool.

'Nu blijkt dat de Vlaamse regering ondanks al haar 'Vlaamse veerkracht'-slogans een totaal gebrek aan economische visie heeft, dit soort bedrijven met haar besparingen op De Lijn de dieperik in geduwd heeft en ze de productie van bussen helemaal laat delokaliseren', dreunt Hedebouw zijn debatfiche af.

Vreemd genoeg zijn de Vlaamse beleidspartijen er niet rouwig om. Het debacle rond Van Hool doet het politieke debat draaien naar socio-economische thema's, weg van het migratiedebat waarop het Vlaams Belang casht, luidt het bij de liberalen en de N-VA. Het Vlaams Belang mist de sociaal-economische expertise en geloofwaardigheid om in het debat over de toekomst van de industrie zijn mannetje te staan. Politicoloog Stefaan Walgrave wees er bij de jongste peiling van De Standaard en de VRT nog op dat de rechtse kiezer die inzit met de sociaal-economische en budgettaire problemen eerder voor de N-VA dan voor het Vlaams Belang zal kiezen.

Het Vlaams Belang mist de sociaal-economische expertise en geloofwaardigheid om in het debat over de toekomst van de industrie zijn mannetje te staan.

Voor de N-VA is het electoraal dankbaar dat het dossier-Van Hool het sociaal-economische weer bovenaan op de agenda plaatst. Als het Vlaams Belang zelf de inzet wordt van deze verkiezingen, zoals het er naar uitzag, staat een gitzwarte zondag in de sterren geschreven. Wie zijn thema's of zichzelf tot de inzet van verkiezingen kan maken, heeft al half gewonnen, is een ijzeren verkiezingswet. Vandaar dat er enige opluchting is dat het politieke debat met Van Hool verschuift naar onze welvaart.

Volgens Open VLD-voorzitter Tom Ongena zijn economie, de creatie van jobs en de portefeuille van de mensen spek naar de bek van de liberalen. De liberalen maakten van de lancering van een 'groeiplan' het speerpunt van de verkiezingscampagne. 'It's the economy, stupid', herneemt Ongena het motto van de Amerikaanse president Bill Clinton.

Door zich af te zetten tegen Vivaldi en de Parti Socialiste werpt N-VA-voorzitter Bart De Wever zich op als dé verdediger van de Vlaamse welvaart. Ook al is dat een grijsgedraaide plaat, voor een publiek van ondernemers werkt het volgens De Wever nog altijd. 'Met een pitch over hoe we ervoor staan, wat de PS voorstelt en dan wat wij voorstellen. Works like a charm.'

De liberalen counteren dat door uit te spelen dat er geen tijd te verliezen is met communautaire onderhandelingen. 'Laat ons op 10 juni, de dag na de verkiezingen, meteen aan de slag gaan. Met de N-VA hebben we sociaal-economische raakvlakken. Maar de crux is: waar ligt voor haar de prioriteit? Bij de welvaart of bij het confederalisme?' Met die vragen hopen de liberalen het verschil te maken met de Vlaams-nationalisten.

Dat Van Hool verdwijnt, is geen ramp, als maar nieuwe Van Hools verrijzen.

Creatieve destructie

In liberale kringen wordt nog verwezen naar het jaarverslag van de Nationale Bank. Daarin wordt aangestipt dat de productiviteitsgroei trendmatig en meer dan elders afneemt. Dat houdt verband met een algemeen gebrek aan dynamiek in de Belgische economie. De redenen daarvoor zijn gekend. We hebben een vrij zwaar niveau van regulering, de innovatiekracht is niet sterk en er is onvoldoende aandacht voor levenslang leren.