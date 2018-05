Véél machtiger dan een leger: de Amerikaanse dollar

‘De dollar is onze munt en jullie probleem’, verklaarde John Connally, toenmalig minister van Financiën van de Amerikaanse president Richard Nixon, aan zijn verbijsterde collega’s bij een G10-top in 1971. 47 jaar later blijkt de dollar nog altijd een wapen in de economische geopolitiek, meer dan de Amerikaanse militaire kracht.

Door de nucleaire deal met Iran op te blazen en nieuwe economische sancties af te kondigen kelderde de Amerikaanse president Donald Trump meteen de ambities van heel wat Europese bedrijven. Vooral ondernemingen die ook in de VS actief zijn of in dollars handelen, komen automatisch in het vizier van het Amerikaanse gerecht als ze de sancties aan hun laars lappen. De Europese Commissie activeerde vrijdag een oude regelgeving waarbij Europese bedrijven de Amerikaanse regelgeving naast zich neer mogen leggen. Eventuele boetes zouden op een of andere manier vergoed worden.

De regelgeving rond het blokkeringsstatuut dateert uit 1996 en werd nooit toegepast omdat destijds nog een vergelijk werd gevonden tussen de VS en Europa. Ook toen ging het om economische sancties - tegen Iran, Libië en Cuba - tijdens de Clinton-jaren. Het geeft aan dat het weinig uitmaakt wie in het Witte Huis zit: de Amerikaanse strategie om de geopolitieke overtuigingen ook financieel af te dwingen is van alle tijden.

Sinds 2001 is de Amerikaanse jurisdictie inzake dollartransacties gevoelig uitgebreid door de Patriot Act. In essentie was dat een antiterreurwetgeving maar in de strijd tegen terreur werd meteen de financiering van terreur meegenomen. Daardoor verwierf de Amerikaanse justitie de bevoegdheid om haast wereldwijd alle dollartransacties te onderzoeken. Het principe van de territorialiteit werd zo verlaten, de VS werden een wereldwijde sheriff in financiële zaken. Het was een doctrine die president Barack Obama nadrukkelijk volgde. Zijn minister van Justitie, Eric Holder, zei het zo: ‘Geen enkel individu, geen enkele entiteit heeft het recht om onze economische belangen te beschadigen, niemand staat boven de (Amerikaanse) wet.’

Door zaken te doen met de VS of in dollars geldt onvermijdelijk de Amerikaanse wetgeving, ook al wijkt die sterk af van de eigen wetgeving of geopolitieke opvattingen.

De verstrekkende impact van de wetgeving werd duidelijk na de financiële crisis van 2008. Tijdens de Obama-jaren kregen banken zowat 200 miljard euro aan boetes opgelegd, voornamelijk voor fraude en inbreuken die rechtstreeks in verband stonden met de crisis, maar niet allemaal. De Franse bank BNP Paribas kreeg in 2014 een boete van 6,6 miljard euro opgelegd door het Amerikaanse gerecht. De reden was dat de bank Amerikaanse sanctieregels tegen Iran, Cuba en Soedan had overtreden. De bank hield vol dat ze geen Europese regelgeving had overtreden, het mocht niet baten. De VS dreigden de licentie in te trekken, wat de doodsteek voor de Franse bank in de VS maar ook daarbuiten betekend zou hebben. De affaire veroorzaakte heel wat verontwaardiging in Parijs. De toenmalige Franse president François Hollande dreigde zelfs even de onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de VS en de EU op te blazen.

In Franse politieke kringen leefde de overtuiging dat de Amerikanen de dollar als een economisch wapen gebruikten en door de extraterritorialiteit ook nog eens de Amerikaanse bedrijven een duwtje in de rug gaven. In een rapport van een Franse parlementaire commissie over de extraterritorialiteit van de Amerikaanse wetgeving uit 2016 worden twee voorbeelden aangehaald. Zo liepen Amerikaanse corruptieonderzoeken tegen de Franse telecomgigant Alcatel. Nadat Alcatel in 2006 de Amerikaanse sectorgenoot Lucent Technologies overgenomen had, werden de onderzoeken geruisloos afgevoerd.

Een gelijkaardig verhaal ontspon zich bij de overname van de energieactiviteiten van het Franse concern Alstom door het Amerikaanse General Electric. Alstom werd in de VS eveneens aangeklaagd, maar kwam er na de fusie in 2015 van af met een minimale boete. In beide gevallen vermoedde de Franse commissie dat het Amerikaanse gerecht, al dan niet bewust, de Amerikaanse overnemer een handje hielp. Een overname door een Amerikaans bedrijf zou de pil immers verzachten. Harde bewijzen zijn er niet, maar indicaties te over.

Het is die voorgeschiedenis die de Europeanen nu bijzonder zenuwachtig maakt over het opzeggen van de Irandeal door Trump. Het opleggen van Amerikaanse sancties betekent een verhoogd risico voor Europese bedrijven. Het zogenaamde blokkeringsstatuut zal daar niet veel aan veranderen.

Het Franse olieconcern Total maakte de voorbije week al bekend dat het afziet van een investering van 4,5 miljard euro in een Iraans gasveld, tenzij de groep uitdrukkelijk toestemming krijgt van de VS. Even later liet de Deense scheepvaartgroep Maersk weten een miljardeninvestering te laten schieten in Iran. De uitleg is simpel: de Amerikaanse markt is veel lucratiever dan de Iraanse.

Het wedervaren van BNP Paribas indachtig zullen ook de Europese banken terugdeinzen om investeringen te financieren. Niet voor niets wordt de Europese Investeringsbank (EIB) opgetrommeld om kredietlijnen te openen.

Grote Europese investeringen in Iran afzeggen brengt de nucleaire deal in gevaar. Iran zag af van verdere nucleaire ontwikkeling in ruil voor de opheffing van economische sancties. Door het vertrek komen die sancties, al is het maar indirect, terug.

Daarop adequaat reageren is niet eenvoudig. Natuurlijk is Europa verontwaardigd over het gedrag van Trump, maar dat maakt niet veel indruk op de man in het Witte Huis. De regelgeving die de Europese Commissie heeft geactiveerd, volstaat wellicht niet om grote spelers in Iran te houden.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron liet al duidelijk verstaan dat hij geen handelsoorlog met de VS over heeft om de deal te redden. Bovendien is Macron duidelijk niet geneigd om Franse bedrijven manu militari hun geplande investeringen in Iran te laten doorvoeren. ‘De president van Frankrijk is niet de CEO van Total’, luidde het commentaar. Bij de Duitse kanselier Angela Merkel klonk ook grote omzichtigheid door. Ze temperde de verwachtingen dat de regelgeving over het blokkeringsstatuut effectief de deal zou redden.

Trump hoeft zelfs niet eens te dreigen. Het arsenaal dat door zijn voorgangers is gebruikt, en zeker door Obama bij de financiële crisis, is afschrikwekkend genoeg. De wereldwijde jurisdictie van de dollar wordt, hetzij tandenknarsend, gedoogd, al is het maar omdat er geen uitgewerkte alternatieven zijn. Zakendoen met de VS maar ook in dollars betekent onvermijdelijk dat de Amerikaanse wetgeving geldt, ook al wijkt die sterk af van de eigen wetgeving of geopolitieke opvattingen.

Het Amerikaanse leger heeft de voorbije decennia zeker niet alle oorlogen gewonnen maar de dollar heeft sinds 1971 geen nederlagen geleden. Integendeel, als wereldreservemunt is en blijft hij een machtig en ongenadig wapen. Of de president nu Richard Nixon, Barack Obama of Donald Trump heet, de dollar blijft hun munt en ons probleem.