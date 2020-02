Verkiezingen zijn een grote gok

Het paleis wil de rust doen weerkeren, want met de oekazes en veto's in de federale formatie stevenden de onderhandelaars recht op nieuwe verkiezingen af. Dat zou de grote gok zijn, want wat als de N-VA en het Vlaams Belang aan Vlaamse zijde een absolute meerderheid halen?

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zijn valiezen gepakt. Letterlijk. Hij is met zijn kinderen op vakantie naar de bergen vertrokken. Niemand neemt het intermezzo met Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) blijkbaar ernstig. 'Het is een passe-temps op weg naar iets anders: Vivaldi, een reset naar een formule met de N-VA of verkiezingen', zegt een hoofdrolspeler.

Als het tot verkiezingen komt - wat lang niet zeker is - zal De Wever daar volgens de socialistische oud-strijder Louis Tobback verzwakt uitkomen. Tobback wijst op de logica dat De Wever 'het eerste slachtoffer' zal zijn van een verdere winst van het Vlaams Belang - wat nog niet bewezen is, maar wel wordt verwacht. 'De Wever heeft er bij de verkiezingen in mei vorig jaar 280.000 stemmen aan verloren en dat zal zich wellicht herhalen. De sp.a, CD&V en Open VLD daarentegen hebben 'al gegeven', en om die reden niet veel meer te verliezen', zei Tobback deze week op een lezing in Leuven.

Korreltje zout

Dat de sp.a, CD&V en Open VLD niet meer veel te verliezen hebben bij nieuwe verkiezingen mag met een korreltje zout worden genomen. Zeker voor Open VLD dreigen verkiezingen een regelrechte ramp te worden, want de kiezer - net zoals de eigen leden, die zich straks moeten uitspreken over de nieuwe voorzitter - heeft minstens de indruk gekregen dat de liberale top naar paars-groen wilde zwenken, en zonder veel weerstand een 'retour au coeur' van de PS wilde slikken. Om dat vernietigende beeld te keren zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten meermaals dat de Vlaamse liberalen 'hun ziel' niet verkopen.

Tobback zegt in elk geval hardop wat meteen na de verkiezingen van 26 mei te horen was in PS-kringen. Als de N-VA verzwakt uit nieuwe verkiezingen komt en de PS standhoudt tegenover PTB/PVDA, kan het voor de Franstalige socialisten makkelijker worden om een federale regering op de been te brengen met de traditionele Vlaamse partijen. Nu is de N-VA mathematisch nog 'incontournabel' voor een Vlaamse meerderheid, merkte Tobback op.

Verkiezingen zouden een grote gok zijn, die vooralsnog niemand lijkt te wagen. Want de kans is groot dat het Vlaams Belang én de N-VA aan Vlaamse zijde samen een absolute meerderheid behalen. Dat zou het pervers resultaat zijn van het cordon sanitaire dat de linkerzijde in Franstalig België, onder impuls van Ecolo, de facto heeft uitgebreid van het Vlaams Belang naar de N-VA. Dat 1.896.964 stemmen die bij de Kamerverkiezingen zijn uitgebracht op de twee grootste partijen in Vlaanderen politiek worden uitgegomd, is ondemocratisch, onhoudbaar en ondermijnend voor de stabiliteit van het land.

Het is maar de vraag of de N-VA bij nieuwe verkiezingen verliest aan het Vlaams Belang. Radicaal-rechts heeft in heel Europa de wind in de zeilen en het Vlaams Belang zal profiteren van de politieke leegte in de Wetstraat. Maar De Wever is versterkt uit de onderhandelingen met PS-voorzitter Paul Magnette gekomen. De N-VA en de PS zijn weer eens elkaars 'beste vijanden', zoals het altijd al is geweest sinds De Wever het N-VA-model versus het PS-model electoraal exploiteert. De Wever heeft zich opnieuw kunnen opwerpen als de verdediger van de Vlaamse belangen, terwijl Magnette diezelfde rol speelt voor Wallonië. Ze weigeren te plooien voor elkaar.

Dubbele bonus

Daarbij heeft De Wever nog een dubbele bonus opgestreken. Hij heeft getoond dat hij bereid was om een regering met de PS te vormen én hij heeft zich opgeworpen als de man die de noodzakelijke 'omvorming' van België tot een goed einde kan brengen. 'Er was een entente tussen de N-VA, de PS en CD&V', zei De Wever in Terzake. 'We stonden op het punt dat we aan elkaar hadden toegegeven dat België een fundamentele omvorming nodig heeft. Maar Magnette heeft dat niet durven te verdedigen bij zijn achterban en heeft een dictaat gesteld: 'We gaan nog een paar jaar aanmodderen met een linkse regering.' We zullen er dan over vier jaar nog wat slechter voorstaan.'

De boodschap was simpel. Als je wilt dat de impasse wordt doorbroken, stem op mij. Het is een boodschap die de centrumkiezer moet overtuigen, maar ook de kiezer van het Vlaams Belang. Want De Wever heeft duidelijk gemaakt waar het verschil ligt tussen de N-VA en het Vlaams Belang. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft misschien wel de ambitie om het Vlaams Belang tot een radicaal-rechtse beleidspartij om te turnen, hij zal weinig kiezers ervan overtuigen dat hij met de PS een uitweg zal vinden voor België.

Het is een waarheid als een koe, als Carl Devos in zijn geweigerde voorwoord bij het nog te verschijnen nieuwe boek 'En nu is het aan ons' van Tom Van Grieken opmerkt dat het Vlaams Belang altijd geketend zal blijven aan de extreemrechtse club van Filip Dewinter. Dewinter en zijn ranzige acolieten, onder wie Sam van Rooy en de 'onafhankelijke' Dries Van Langenhove, maken een essentieel onderdeel uit van het electoraal succes van het Vlaams Belang. 'Die extreemrechtse flank brengt de 'gematigde vleugel' - voor velen buiten het VB uiteraard nog altijd te extreem - die aan het beleid wil deelnemen in de verlegenheid (...) Eventuele coalitiepartners hebben geen zin om zich ten aanzien van media en hun achterban steeds te moeten verontschuldigen en verantwoorden waarom ze met 'zo'n partij' besturen', schrijft Devos.

Stormram

Het wordt voor De Wever een groot dilemma, als nieuwe verkiezingen leiden tot de nieuwe politieke realiteit dat de N-VA en het Vlaams Belang samen een absolute meerderheid aan Vlaamse zijde behalen. De Wevers strategie is duidelijk: hij wil in de federale regering om te vermijden dat hij in de oppositie moet opboksen tegen het Vlaams Belang - een strijd die de N-VA niet kan winnen - en omdat de N-VA als beleidspartij wel het verschil maakt. Het is andermaal gecopy-pastet van de strategie van de PS, die tegenover PTB/PVDA het verschil wil maken als een geloofwaardige linkse partij die mee het beleid kan bepalen.