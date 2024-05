Terwijl premier Alexander De Croo heel het land doorkruist, tussen zijn optredens op het internationale toneel door, raakt hij op een maand van de verkiezingen maar moeilijk in de match. De Croo had op een duel met Bart De Wever gerekend, maar de voorzitter van de N-VA wil de premier van de kleinste Vlaamse partij niet groter maken dan hij is.