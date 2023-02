Het neutrale Oostenrijk staat, net als Hongarije, met een been in het oosten en een in het westen van Europa. Allebei hopen ze stiekem dat Rusland aan het langste eind trekt in de oorlog tegen Oekraïne. De al meer dan een eeuw verdwenen dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije werpt er nog altijd haar schaduw.