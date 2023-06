De dictatuur van de radicale achterban

De basisdemocratie van Groen leidt er mee toe dat de partij gedoemd is om een partijtje te blijven. Het contrast met Vooruit, waar Conner Rousseau de teugels strak in handen heeft genomen, is groot.

Je kondigt aan niet deel te nemen aan de verkiezingen van 2024. Je laat je overtuigen door de covoorzitters om je mening te herzien. Je moet de toestemming krijgen van een provinciale ledenvergadering, maar je voorzitter laat weten dat hij de leden wel overtuigd krijgt. En toch stemmen die leden tegen. Elisabeth Meuleman, het groene Vlaams Parlementslid over wie het gaat, noemde het de afgelopen week op Facebook 'menselijk weinig warm en inclusief en politiek niet slim'. Je kunt het ook knullig noemen.

Bij de oprichting van Groen in 1979 wilde de partij Anders Gaan Leven (Agalev) en op een andere manier aan politiek doen. De inhoud moest centraal staan, niet de verkozenen. Daardoor mag een mandataris slechts twee opeenvolgende legislaturen zetelen. Een uitzondering is mogelijk, maar moet worden toegekend door twee derden van de aanwezige leden op een vergadering in de bewuste provinciale kieskring. In tegenstelling tot vicepremier Petra De Sutter kreeg Meuleman, die alleen als lijstduwer zou opkomen, geen uitzondering van de Oost-Vlaamse achterban.

Samen met de strenge cumulregels - een lokaal mandaat en een zitje in het parlement zijn bij groen onverenigbaar - is de angst geen uitzondering te krijgen van de achterban de belangrijkste reden waarom veel groene kopstukken afhaken voor de federale en regionale verkiezingen van juni 2024. Björn Rzoska en Kristof Calvo lieten eerder al weten dat ze ervoor kozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 een lokaal mandaat te ambiëren.

Basisdemocratie

Lang was Groen trots op wat het zijn basisdemocratie noemt, maar almaar meer groenen vragen zich af of ze niet onderworpen zijn aan de dictatuur van een radicale achterban. Op de vergadering waar Meuleman onvoldoende steun kreeg, daagden 65 mensen op. Achteraf sprak ze op Facebook over een 'gesloten clubje', waarbij 'enkele diehards hun allesbepalende stem kunnen laten horen'.

Meer nog dan voor Meuleman was het een tegenvaller voor covoorzitter Jeremie Vaneeckhout, die zijn plan niet kon doordrukken. Zeker, het proces was knullig, waardoor het voor de aanwezige leden verleidelijk was om aan de noodrem te trekken. Maar in vergelijking met andere partijen, waar voorzitters soms bijna de absolute macht hebben, werd pijnlijk duidelijk dat de beweegruimte van Vaneeckhout beperkt is.

Wat voor de poppetjes telt, geldt ook voor de inhoud: een voorzitter moet binnen de groene lijntjes kleuren. Electoraal kan het nuttig zijn standpunten wat populairder proberen te verkopen, maar bij Groen klinkt het steevast dat zoiets gevoelig ligt bij de traditionele achterban. 'Wat Conner bij Vooruit doet, zou bij ons nooit lukken', luidt het.

Contrast met Vooruit

Het gedoe bij Groen staat inderdaad in schril contrast met hoe Conner Rousseau het roer bij Vooruit drastisch heeft omgegooid. Ook de socialisten hadden een cumulverbod, waardoor Rousseau in 2019 als nobele onbekende een verkiesbare plaats kreeg. Maar hij begrijpt als geen ander dat met goedklinkende principes geen verkiezingen worden gewonnen.

Zolang Groen voor die kleine club en niet voor een groter publiek aan politiek doet, raakt de partij nooit boven de 10 procent. Ze heeft zelfs eerder de kiesdrempel te vrezen.

Als realpoliticus doet Rousseau wat moet om electoraal te oogsten. Hij is opgeschoven naar het centrum om het kiespotentieel van zijn partij te vergroten en trekt met stevig aangezette maar al bij al gematigde standpunten over migratie en werk de aandacht. Van elke socialist met enige naam, lokaal mandaat of niet, wordt verwacht dat zij of hij in 2024 op de lijst staat.

Doordat de partij groeit in de peilingen, gebeurt het zonder gemor. De socialisten, die tot Rousseaus aantreden vooral bezig waren elkaar af te maken, zijn nu een gesloten falanx, zoals lang alleen de N-VA er een was. Zondag wordt Rousseau op de familiedag van zijn partij in Plopsaland zonder tegenstand herverkozen als voorzitter. Als enige van de traditionele partijen kan Vooruit zo de campagne aanvatten.

Nooit 10 procent

Nu het al gehavende Groen ook nog eens zonder een reeks kopstukken naar de verkiezingen van 2024 moet, lijkt Vooruit vanuit die linkse hoek geen grote tegenstand te moeten verwachten. De ecologisten konden nooit potten breken in de federale Vivaldi-regering, waar de partij lang worstelde met het openhouden van de kerncentrales. Het spookbeeld van 2003, toen de ecologisten na hun eerste regeringsdeelname onder de kiesdrempel en dus uit het federale parlement verdwenen, doemt weer op.