De kiezelsteen in de schoen van Tinne

In de marathon om de kerncentrales te sluiten heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten de eindmeet in zicht. Maar de kiezelsteen in haar schoen is dat er geen vergunning is voor de gascentrale van Vilvoorde.

Het werk zit erop voor federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Ze heeft alle hindernissen genomen, waardoor zowat 20 jaar na datum de kernuitstap kan worden waargemaakt. Ze doet de droom van de generatie van Jos Geysels, Mieke Vogels en Vera Dua - die in 1999 de kernuitstap in de paars-groene regering van Guy Verhofstadt (Open VLD) op tafel legde - uitkomen. Ze vraagt de regering-De Croo dan ook de kernuitstap te bevestigen.

Toch is de buit nog niet binnen, want de regering moet nu nagaan of de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van onze energie verzekerd zijn. Dat is altijd de achterdeur geweest in de wet op de kernuitstap, en die is nog altijd niet helemaal dicht. Want ook al klinkt het dat er geen weg terug is, waarbij de Wetstraat 16 en Van der Straeten verwijzen naar de stelling van Engie Electrabel dat de bladzijde is omgedraaid, toch ontbreekt een cruciaal puzzelstuk om zeker te zijn dat het licht niet uitgaat.

Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen moeten nieuwe gascentrales worden gebouwd. Daarvoor heeft Van der Straeten het Europese fiat gekregen voor het zogenaamde CRM-steunmechanisme, waarvoor haar voorgangster Marie-Christine Marghem (MR) de aanzet had gegeven. Voor de toekenning van subsidies is een veiling georganiseerd, waarbij twee gascentrales van Engie Electrabel als winnaars uit de bus zijn gekomen, waaronder een nieuwe centrale in Vilvoorde.

Zuhal Demir

Maar voor die gascentrale van Vilvoorde is geen vergunning afgeleverd, waardoor de bevoorradingszekerheid nog altijd niet gegarandeerd is. Van der Straeten erkent dat ze daar nog een oplossing voor moet zoeken.

In federale regeringskringen is te horen dat eerst duidelijk moet worden gemaakt dat een verlenging van de kerncentrales onhaalbaar en onbetaalbaar is, waarna druk kan worden gezet op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde alsnog af te leveren. 'Dan is het duidelijk dat we verder moeten zonder kerncentrales en plaats je de regio's voor hun verantwoordelijkheid om de bevoorrading mee te verzekeren', klinkt het.

Op het N-VA-hoofdkwartier klinkt het dat is beslist geen politieke spelletjes te spelen. Maar de N-VA is ook niet van plan de problemen van Vivaldi op te lossen.

Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat een nieuwe aanvraag voor de centrale van Vilvoorde niet direct op het bord van Demir zal belanden, maar eerst op dat van de Vlaams-Brabantse deputatie, 'waardoor we al gauw weer een jaar verder zijn', zoals wordt opgemerkt.

De kans is groot dat niet alleen de N-VA, maar ook CD&V en Open VLD in de deputatie andermaal een vergunning voor Vilvoorde weigeren. Het nimbysyndroom maakt dat het lokale verzet groot is. Dan belandt het dossier mogelijk in beroep wel weer bij Demir.

Op het N-VA-hoofdkwartier klinkt het dat is beslist geen politieke spelletjes te spelen. Demir moet er in de eerste plaats over waken dat haar beslissing juridisch overeind blijft, als ze - zoals te verwachten is - wordt aangevochten. Maar de N-VA is ook niet van plan de problemen van Vivaldi op te lossen.

Koehandel

In de regering-De Croo is het laatste woord dus nog niet gezegd over de kernuitstap, al is het maar omdat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al maanden tegengas geeft en eist dat ook het plan B - de verlenging van de kerncentrales - grondig wordt bekeken. Knopen worden pas doorgehakt tegen eind dit of begin volgend jaar, is te horen.

De vrees van Van der Straeten is dat de komende weken een politieke koehandel wordt opgezet, waardoor ze de regie dreigt te verliezen. Het wordt vooral uitkijken naar de opstelling van de Parti Socialiste, die weggeraakt met zowel de kernuitstap als de verlenging van de nucleaire optie.

PS-voorzitter Paul Magnette kan premier De Croo laten betalen voor de kernuitstap. Want als de PS daaarop terugkomt, hangt De Croo een regeringscrisis boven het hoofd.

Toen PS-voorzitter Paul Magnette deze week over de kernuitstap liet verstaan dat hij problemen heeft met het jobverlies en de hoge energieprijzen, aarzelde Bouchez geen seconde om de hand te reiken. Hij stelde een deal voor. Als de kerncentrales langer openblijven, kan geld worden vrijgemaakt voor de drukken van de energiefactuur. De Parti Socialiste hapte niet toe.

Magnette kan een veel hogere prijs vragen. Hij kan premier Alexander De Croo (Open VLD) laten betalen voor de kernuitstap. Want als de PS daarop zou terugkomen, hangt De Croo een regeringscrisis en onmogelijke onderhandelingen met Engie Electrabel boven het hoofd. Er kan dus wel wat pasmunt worden gevraagd.

Gefrustreerd

Het is geen geheim dat de Franstalige socialisten al langer gefrustreerd zijn, omdat ze het gevoel hebben dat De Croo hen zelden of nooit steunt, zelfs niet in dossiers die voor de PS cruciaal zijn. Om de pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS) niet te noemen.

In een onderhoud met de werkgeversorganisatie VBO maakte Lalieux deze week nog eens duidelijk dat ze geen millimeter achteruit wil gaan met haar plannen, zelf al zijn die al in de meerderheid afgeschoten.

Een ander heikel dossier, dat geparkeerd is bij de sociale partners, is dat van de koopkracht, die met de hoge energieprijzen en inflatie weer onder druk staat. Daar staan socialisten en liberalen ook al lijnrecht tegenover elkaar.

Even delicaat is de asielcrisis, die met de eerste winterprikken steeds acuter wordt. Het is geen geheim dat de PS een andere aanpak wil dan die van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), maar tot dusver kon Mahdi altijd rekenen op politieke rugdekking vanuit de 16.