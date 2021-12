De stille terugkeer van het politieke theater

Te zien aan de wijdverspreide colère zou je het niet zeggen, maar sommige dingen in 2021 zijn verbazend goed gelopen. Al is dat uiteraard geen garantie dat het in het nieuwe jaar ook zo is.

Er is een markante gelijkenis tussen ‘De Stomme van Portici’, het theaterstuk dat de geboorte van België markeert, en de variétéshow in Oudergem die deze week het coronabeleid tot een bocht dwong. De gelijkenis ligt niet zozeer in het politieke protest dat met de voorstelling is verbonden, maar in de reden erachter.

In ‘België, een geschiedenis zonder land’ beschrijft historicus en voormalig Tijd- journalist Rolf Falter hoe er in 1830 geen collectieve drang was om Belg te worden. Hooguit was er een ‘verlangen om eindelijk met rust gelaten te worden’. Dezelfde emotie leek deze week te overheersen in de cultuursector en alle andere sectoren die nog altijd de lasten van de strijd tegen de pandemie ondervinden: het verlangen om met rust gelaten te worden in het coronabeleid.

Het pijnlijke is hoe beetje bij beetje alle partijen die mee het beleid uitstippelen hun verdediging van dat beleid laten vallen.

Dat is niet eens zo eigenaardig, na een strijd die al bijna twee jaar duurt. Het geduld lijkt op, de vermoeidheid is groot, solidariteit is weer vooral iets om te krijgen in plaats van te geven, het applaus is ingeruild voor betogingen en zelfs niet alle politici van de meerderheid verdedigen hun beleid nog.

Izegem of Herentals

De gewenning is na twee jaar zo groot dat zelfs het dodental van de pandemie niet langer krachtig genoeg is om het coronabeleid te verdedigen. De trieste teller staat op ruim 28.000 overledenen, het inwonersaantal van pakweg Aalter, Izegem of Herentals. Meer dan tristesse daarover overheersen echter ergernis, ongeduld en colère. In dat oververhitte politieke debat van kwade mensen bestaat de grootste intellectuele provocatie van 2021 er stilaan in toch maar eens aan te stippen dat de overheid - alles welbeschouwd - het afgelopen jaar ook enkele dingen gewoon goed heeft gedaan.

Dat is namelijk wel degelijk zo. Het volstaat te kijken naar de ambitie van het federale regeerakkoord om te zien dat coronadoelstelling nummer één - een nieuwe lockdown vermijden - dit jaar gelukt is. Dat dat niet evident is, mag blijken uit de files van Nederlanders die dit jaareinde de Antwerpse middenstand blij kwamen maken. Eveneens succesvol was de eindejaarsstrijd tegen de deltavariant van het virus, met weliswaar enkele ongemakken zoals telewerken en een vroeg sluitingsuur op café, maar zonder bedrijfssluiting én met dalende deltacijfers.

Het volstaat ook terug te blikken naar het begin van de pandemie om te zien waar we vandaan komen. De strijd tegen corona is aangevat door een minderheidsregering, die in een waas van politieke schizofrenie tegelijk volmachten en tien partijvoorzitters als schoonmoeder kreeg. Het overleg vond bovendien plaats in een vergadering die daar niet voor diende: de Nationale Veiligheidsraad. Die was opgericht na de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem en de deelstaten waren er niet eens in vertegenwoordigd.

Het overleg leidde bovendien tot waanzinnige beslissingen: van het verbod op een bankje te zitten, over het tellen van pizzadozen tot het uitdelen van tien gratis treintickets - zonder dat de NMBS op de hoogte was - om de economische relance in 2021 te organiseren. Herinner u ook de zeven uur durende vergadering van die Nationale Veiligheidsraad in april vorig jaar, waarna premier Sophie Wilmès (MR) op een vrijdagavond na 22 uur op televisie met onleesbare powerpoints kwam uitleggen hoe de exit uit de eerste coronagolf ging verlopen in fase 1A, 1B, 2 en 3.

Overlegcomité

Tegen die achtergrond is de manier waarop vandaag wordt overlegd de juiste: alle regeringsleiders van de deelstaten en de federale regering samen in het Overlegcomité. Je zou zelfs kunnen stellen dat de samenwerking zo goed loopt dat Vlaams minister-president Jan Jambon in de eigen N-VA-rangen onder vuur ligt omdat hij het federale België helpt te doen werken.

Sinds zijn oprichting in 1980 is in het Overlegcomité wellicht nog nooit zo vaak beslist en nadien ook gecommuniceerd als nu. De herinnering aan de powerpoints van Wilmès volstaat om de vooruitgang te zien in de communicatie met premier Alexander De Croo (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Afgelopen week stak ook de Raad van State een tandje bij door bij hoogdringendheid de algemene sluiting van indooractiviteiten voor de cultuurwereld te schorsen. Je kan daarin de politieke nederlaag zien die ze is voor de beleidsmakers, maar tegelijk is het de rechtsstaat in actie. De tijd van de uitzonderlijke maatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden is voorbij: het coronabeleid moet de baan houden. Er was al een pandemiewet. Nu laat ook de Raad van State zijn tanden zien.

Dat komt door een andere variant op de coronamoeheid: de oude politieke radeloosheid van na de verkiezingen van 2019 is helemaal terug.

Is het allemaal goed genoeg om zorgeloos het nieuwe jaar in te gaan en het omikrongevecht aan te gaan? Wellicht niet. Dat komt door een andere variant op de coronamoeheid: de oude politieke radeloosheid van na de verkiezingen van 2019 is helemaal terug.

Het lijkt ondertussen al lang geleden, maar na de jongste verkiezingen lukte het maar niet een federale regering te vormen. Het was onder druk van de coronacrisis dat de regering-De Croo aantrad. De strijd tegen de pandemie verleende haar een aura van technocratie, waarvan de terugkeer van Vandenbroucke als minister van Volksgezondheid het ultieme beeld werd.

Tapijtenmarkt

Beetje bij beetje zijn de meerderheidspartijen weer in het politieke gewoel gezakt. Niet zozeer de betogingen tegen het coronabeleid - of het nu antivaxers zijn of de cultuursector - zijn de zwakke plek. Het pijnlijke is hoe beetje bij beetje alle partijen die mee het beleid uitstippelen hun verdediging van dat beleid laten vallen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever omschreef het Overlegcomité afgelopen week als een ‘tapijtenmarkt’, waar zijn partij wordt gedwongen ‘scheermesjes te eten’. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zei deze week dat hij de cultuursluiting niet wilde. Petra De Sutter (Groen) tweette als vicepremier ‘tevreden’ te zijn dat een beslissing die de regering had genomen, werd teruggedraaid. Bij Open VLD liep Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose mee in een betoging tegen de cultuursluiting. PS-voorzitter Paul Magnette, die eerder de regeringsbeslissing over verplichte vaccinatie in de zorg in twijfel trok, noemde het een collectieve vergissing die voorkomen had kunnen worden als de Franstalige Ecolo-minister van Cultuur beter zijn werk had gedaan.

Als dat iets aantoont, is het dat de nervositeit voor de verkiezingen van 2024 al door de Wetstraat giert. Op Vooruit na peilen alle Vlaamse en federale bestuurspartijen onder hun verkiezingsresultaat van 2019.

