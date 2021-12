Het monster van Loch Ness duikt weer op in de Wetstraat

CdH-voorzitter Maxime Prévot heeft zich nog eens aangeboden als dépanneur voor gelijk wie een coalitiewissel wil doorvoeren. Als hij opduikt, dan is dat een teken dat het weer stormt in de Wetstraat.

Zelfs niemand die er nog over sprak, toen uit de jongste opiniepeiling bleek dat de Franstalige zusterpartij van CD&V verder afglijdt naar de irrelevantie. In Wallonië haalt het cdH nog amper 10 procent, in Brussel nog maar 3,7 procent. De PS verliest verder stemmen, maar niet aan het cdH.

De essentie CdH-voorzitter Maxime Prévot biedt zich zowel in Wallonië als bij Vivaldi aan als dépanneur.

Het gefluister over een federale coalitiewissel wordt uitgespeeld om MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez onder druk te zetten om de kernuitstap te slikken.

Voorlopig houdt ook CD&V de boot af.

De hoop is dat de kernuitstap kan worden beklonken in een groot kerstakkoord.

De Franstalige christendemocraten, die zich onder impuls van Joëlle Milquet humanisten zijn gaan noemen, hebben zichzelf de voorbije jaren de duvel aangedaan. Kort voor de verkiezingen van 2019 ruilde het cdH in de Waalse regering de socialisten voor de liberalen in. Het was een gok van toenmalig cdH-voorzitter Benoît Lutgen, die verkeerd uitpakte. Het leverde electoraal geen winst op, en het cdH was de politieke levensverzekering kwijt die Milquet op zak had, door het cdH-karretje steevast vast te haken aan de PS.

Aan de top van het cdH is tabula rasa gemaakt, en is de laatste joker ingezet: Maxime Prévot. Maar ook hij gokte verkeerd door het cdH aan de zijlijn te parkeren, toen na de verkiezingen van 2019 de Waalse regering in de steigers werd gezet. De oppositiebanken bleken al gauw heel hard te zijn, waardoor Prévot zich in de aanslepende federale regeringsonderhandelingen alsnog aanbood als dépanneur, voor gelijk welk scenario.

Onder hoogspanning

De cdH-kopman wilde even graag paars-groen als paars-geel depanneren. Er kwam nooit iets van in huis, waardoor het fenomeen dat het cdH altijd wel wil depanneren intussen het monster van Loch Ness van de Wetstraat wordt genoemd. Ook nu is het monster weer gespot: eerst in Wallonië, nadien ook weer in de Wetstraat.

De Waalse regering stond onder hoogspanning, omdat de MR-troepen onder aanvuren van voorzitter Georges-Louis Bouchez hun eigen nummer één in de Waalse regering, Jean-Luc Crucke, hadden teruggefloten over een belastingdecreet, dat was goedgekeurd in de Waalse regering. Het scenario dook op dat de Franstalige liberalen zouden worden ingeruild voor het cdH. Prévot bood in de Franstalige krant La Libre Belgique openlijk zijn diensten aan om als dépanneur op te treden.

Bouchez koos eieren voor zijn geld en slikte samen met de hele Waalse MR-fractie het belastingdecreet van Crucke, zonder aanpassingen. De takelwagen van het cdH bleef werkloos achter.

Federale coalitiewissel

Op het federale toneel doet het aanbod van cdH om te depanneren binnen Vivaldi dienst om Bouchez onder druk te zetten om de kernuitstap te slikken. Maar dat maakte weinig indruk, want een uitdrijving van de MR zou vooral de Vlaamse liberalen pijn doen, en de positie van premier Alexander De Croo onder druk zetten.

In de vele politieke gevechten in de regering-De Croo, zoals deze week weer over de aanpak van de fiscale fraude, zouden de Vlaamse liberalen alleen komen te staan tegenover de Parti Socialiste, als de MR zou wegvallen. Het gefluister over een coalitiewissel in Vivaldi was dan ook te doorzichtig om effect te hebben.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert focuste op een ander front: hij voerde de druk op de Vlaamse regering voort op, want de weigering van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een vergunning af te leveren voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde is de reden waarom Vivaldi niet kan landen met de kernuitstap.

Bij de Franstalig nieuwszender LN24 sprak Lachaert krasse taal. 'Jusqu'ici, on a maintenu la paix, mais si ça continue comme ça, on ne va pas l'accepter! Ce n'est pas acceptable que la N-VA utilise le gouvernement flamand contre le fédéral', klonk het strijdvaardig.

Gerommel bij CD&V

Het gevaar is dat Lachaert zijn hand overspeelt, zoals met zijn ultimatum in Antwerpen, maar het is duidelijk dat voor Open VLD het politieke zwaartepunt bij Vivaldi ligt, en niet bij de Vlaamse regering.

Dat is wel anders voor CD&V. Daar zitten de politieke zwaargewichten in de Vlaamse regering. En Hilde Crevits en Wouter Beke willen het gevecht over de kernuitstap niet blijven meeslepen in de Vlaamse regering, zo is te horen in Vivaldi-kringen.

CD&V heeft in de discussie over de kernuitstap het signaal gegeven dat hij maar akkoord zal gaan als heel de constructie om een alternatief te vinden voor de gascentrale van Vilvoorde juridisch waterdicht is. Bouchez put daar moed uit, dat er alsnog kan worden teruggekomen op de kernuitstap, maar lijkt veeleer zijn wensen voor werkelijkheid te nemen.

Het verzet vanuit CD&V-hoek in het dossier van de kernuitstap doet geen alarmbellen afgaan in Vivaldi. De indruk bestaat dat het vooral rommelt binnen CD&V zelf.

In het dispuut over de aanpak van de fiscale fraude bleek er heel wat ruis op de lijn te zitten tussen vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dat Verlinden met lege handen staat in de loononderhandelingen met de politie creëert fricties binnen de CD&V-ploeg.