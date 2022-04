'Alleen Alexander De Croo is echt te weinig.' Voor het overleven van de liberale partij is het volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert cruciaal de liberale waarden op te blinken. Dat is de inzet van operatie Liberaal Vuur, die dit weekend begint. Al is de vraag of de liberalen niet veeleer een probleem van geloofwaardigheid kennen, zoals de jongeren opmerken.