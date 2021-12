Stikstofalarm op het Martelaarsplein

Net zoals de regering-De Croo de beslissing over de kernuitstap over het kerstreces tilt, heeft de regering-Jambon dat gedaan met het stikstofdossier. Het verschil is dat er een crisissfeertje hangt over het Martelaarsplein, want een compromis over het stikstofdossier ligt niet binnen handbereik. 'Het is steil bergop', klinkt het onderkoeld op het N-VA-hoofdkwartier.

'Mogen we nu eigenlijk weten of het licht uitgaat of blijft branden? Het is me niet duidelijk wat beslist is', zo reageerde Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een tweet op het 'akkoord' van de federale regering over de kernuitstap.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft tijd gekocht om het probleem op te lossen dat de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant, noch Demir een vergunning heeft willen afleveren voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Als er geen oplossing is gevonden tegen maart en de bevoorrading niet kan worden verzekerd, kan alsnog plan B - de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 - worden geactiveerd.

Stikstofbad vol

Terwijl De Croo weet hoe hij alsnog kan landen met de kernuitstap, en een regeringscrisis kan afwenden, ligt dat wel even anders voor minister-president Jan Jambon (N-VA). In het Vlaamse 'shitdossier' over stikstof, zoals Demir het noemt, is ook tijd gekocht, maar Jambon heeft nog geen flauw benul waar zijn landingsbaan ligt. 'We gaan de periode tussen kerst en nieuw gebruiken om te herbronnen, losse eindjes goed te zetten en er begin volgend jaar proberen door te raken', zo lichtte Jambon vertwijfeld in een sms'je zijn collega's in de Vlaamse regering in.

We gaan de periode tussen kerst en nieuw gebruiken om te herbronnen, losse eindjes goed te zetten en er begin volgend jaar proberen door te raken. Jan Jambon Vlaams minister-president

Het probleem is dat het stikstofbad vol is, en dat er niets meer bij kan, als niet eerst een deel van het bad leeg kan lopen. In de praktijk komt het erop neer dat de ammoniakuitstoot, die vooral het gevolg is van de intensieve veeteelt in Vlaanderen, drastisch naar beneden moet. En daarin heeft de Vlaamse regering nauwelijks manoeuvreerruimte. Wheelen en dealen bij het uittekenen van een nieuw stikstofkader kan niet, want elk politiek compromis dreigt binnen de kortste keren stuk te lopen op een juridische toets.

'Dit is een van de moeilijkste dossiers die al op ons pad gekomen zijn', bevestigde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) deze week nog in het Vlaams Parlement, nadat ze een ultiem tegenvoorstel op de regeringstafel had gelegd om alsnog vergunningen voor landbouwbedrijven af te kunnen afleveren. De stempel van de Boerenbond was duidelijk, al wilde Crevits dat niet gezegd hebben.

Hoe dan ook, de hoop op een kerstakkoord was weg. Om de zaak in de Vlaamse coalitie niet te laten escaleren, vroeg Jambon om een time-out.

Niet plooien

Het is geen geheim dat Demir - die al maanden in haar partij waarschuwt dat de Vlaamse regering over deze zaak kan vallen - niet zal plooien voor de Boerenbond en dus CD&V. Ze stapt nog liever zelf op. 'Op het stikstofdossier mogen ze mij afrekenen', liet ze maanden geleden al weten. Demir laat zich ook niet opjagen, want met haar voorlopige stikstofinstructie heeft ze een terugvalbasis. Ze heeft daarmee de lat al heel hoog gelegd om nog vergunningen af te leveren voor landbouwbedrijven.

Het is geen geheim dat Zuhal Demir - die al maanden in haar partij waarschuwt dat de Vlaamse regering over het stikstofdossier kan vallen - niet zal plooien voor de Boerenbond en CD&V.

Demir kreeg ook altijd rugdekking van haar voorzitter Bart De Wever. Die beseft dat er een robuust en streng stikstofkader moet komen, waarbij de lat voor de intensieve veeteelt heel hoog worden gelegd, al was het maar om te voorkomen dat een vergunningenstop voor de industrie moet worden ingevoerd.

Tegelijk is het voor De Wever over eieren lopen, want het dossier is voor coalitiepartner CD&V een existentiële kwestie geworden. Als de partij nu ook de steun van de boeren verliest, dreigt CD&V-voorzitter Joachim Coens nog dieper in de shit te belanden dan hij al zit. In tegenstelling tot de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net en de kmo-organisatie Unizo is de Boerenbond een trouwe bondgenoot gebleven, wat geen luxe is voor een partij die nog altijd niet weet hoe ze de gestage afkalving kan keren.

Politieke bondgenoot

Voor De Wever is CD&V zowat de laatste politieke bondgenoot waarop hij nog kan rekenen om zijn confederale droom waar te maken. Ook dat strategische bondgenootschap staat op het spel in het Vlaamse stikstofdossier, wat maakt dat hij er niet als een bulldozer over kan rollen, zoals hij wel zou durven met zijn liberale coalitiepartner. CD&V al te veel ontzien kan hij echter ook niet, want dan dreigt hij zijn goudhaantje Demir te verliezen.

Ook het strategische bondgenootschap met CD&V staat voor Bart De Wever op het spel in het Vlaamse stikstofdossier.

Zoals zo vaak bij een politiek compromis is ook hier het antwoord geld. Crevits liet al verstaan dat ze bereid is de piste te bewandelen dat boeren worden uitgekocht. Alleen zijn de middelen die de Vlaamse regering op tafel wil leggen om boeren te compenseren ontoereikend. Er is sprake van miljoenen, terwijl Nederland miljarden vrijmaakt. 'In Nederland staan grote budgetten tegenover het stikstofbeleid en dat heeft een bepaald verwachtingenpatroon gewekt', merkte Crevits op.