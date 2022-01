Van Oosterweel tot omikron, beslissen om niet te beslissen

Dat de politieke wereld niet meer durft, of het nu gaat om het Oosterweeldossier of in de strijd tegen corona, is een teken aan de wand.

Met de problemen rond de Oosterweelwerken - de werf van de eeuw - rijst de vraag andermaal of in Vlaanderen nog grote projecten mogelijk zijn. De bouwheer Lantis heeft intussen wel wat kunstgrepen klaar om het tijdverlies en de bijkomende kosten zo beperkt mogelijk te houden, nadat de Raad van State had beslist om de werken stil te leggen. Maar de vraag blijft: zal de politiek echte oplossingen vinden voor het onderliggende probleem dat grote werken nog zo moeilijk van de grond komen?

Kookpunt

Dat is de nieuwe stresstest waar de regering-Jambon voor staat. En niet iedereen is er gerust op, want deze Vlaamse regering hangt almaar meer als los zand aan elkaar. Dat hoeft niet te verwonderen, want twee van de drie Vlaamse coalitiepartners maken deel uit van de federale Vivaldi-coalitie, waartegen de N-VA oppositie voert. Los daarvan lopen de spanningen tussen de Vlaamse coalitiepartners ook hoog op in het stikstofdossier, dat naar een kookpunt gaat. De potjes staan op overkoken, klinkt het in de coulissen van het Martelaarsplein.

Dat weegt op de daadkracht van de Vlaamse regering, die in het Oosterweeldossier de kat uit de boom lijkt te kijken, als het erom gaat de zaken te repareren. Het staat in schril contrast met de kordate aanpak toen de werken aan het Deurganckdok - die cruciaal waren voor de haven van Antwerpen - in een juridisch moeras dreigden te verzanden.

Om nieuwe veroordelingen door de Raad van State te vermijden, keurde het Vlaams Parlement op 14 december 2001 het zogenaamde Nooddecreet of Validatiedecreet goed, waardoor de bouwvergunningen van de minister van Openbare Werken door het Vlaams Parlement bekrachtigd werden, zodat geen beroep meer mogelijk was bij de Raad van State.

Museum

'In de good old days was er ook nog genoeg soortelijk gewicht in de politiek om bijzondere decreten door het parlement te jagen. Of dat vandaag nog zo is? Het is gewoon triest om zien hoe we naar de ratsmodee gaan', zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Je vraagt je echt af hoe je in Vlaanderen nog iets gedaan krijgt. Dit continent lijkt soms wel beslist te hebben gewoon een museum te willen worden voor Aziaten die wél nog willen werken.'

Dat laatste was ook de vaststelling die ex-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) al maakte in een gesprek met De Tijd. ‘Toen ik eens van zo’n trip naar China terugkwam, heb ik gezegd dat ik het gevoel had van een jeugdhuis in een oudemannenhuis terechtgekomen te zijn. Dat meende ik echt. We moeten opletten hier in Europa. We zijn een soort Bokrijk van de wereld aan het worden, waar de nieuwe machthebbers naar het verstilde verleden komen kijken.’

Dehaene voelde nog haarfijn aan wat de grote uitdagingen van deze tijd zijn, maar was ervan overtuigd dat de antwoorden niet meer van hem zouden komen. ‘Ik zeg dat wel vaker: ik ben een politicus van een andere eeuw', klonk het dan. 'Je moet nu bij wijze van spreken overleggen met 6 miljoen mensen tegelijk, wat onmogelijk is. De houdbaarheidsdatum van politici wordt korter omdat ze moeten scoren, hier en nu. Dat zou niets voor mij zijn.’

Omikron

Het blijkt een juk te zijn waar het politiek leiderschap meer dan ooit onder gebukt gaat, zeker in deze digitale tijden waar politici op sociale media opgejaagd worden door Jan en alleman. Het resultaat is dat de angst regeert en dat er in de politieke arena vooral beslist wordt om niet te beslissen, zoals deze week nog de uitkomst van het Overlegcomité was. Omikron is dan wel in opmars, en volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) wordt het eerst nog erger vooraleer het beter zal gaan, maar toch wordt niet ingegrepen.

Niemand in de Wetstraat zal het met zoveel woorden zeggen, maar op de achtergrond speelt de vrees dat er na de ontgoocheling over het illusoire rijk van de vrijheid niet veel nodig is opdat het morrende volk tot geweld overgaat, zoals bij de betogingen tegen de coronamaatregelen in Brussel of Rotterdam. Hoe zal de politiek omgaan met zoveel boosheid, was en is nog altijd de vraag.

Zeker na het arrest van de Raad van State, waarin het hoogste administratief rechtscollege de culturele sector gelijk heeft gegeven dat de sluiting ervan een disproportionele en niet onderbouwde maatregel was, lijkt het hek van de dam. Bij elke politieke beslissing om de circulatie van het virus af te remmen, dreigt het volk nog meer dan al het geval was vragen te gaan plaatsen bij de logica ervan.

Vandaar dat de coronabarometer terug is van weggeweest. Zo'n barometer zou het verloren maatschappelijk draagvlak moeten herstellen, omdat er dan op het ritme van de curves van besmettingen en opnames in de ziekenhuizen en de intensieve zorg tot verstrengingen of versoepelingen zou worden overgegaan. Het lijkt een nieuwe illusie die gecreëerd wordt, omdat de politieke wereld zelf de mensen niet meer in de ogen durft te kijken.

Als de boosheid niet geblust wordt, zal de antipolitiek zich verder verspreiden.