Zwarte Zondag en de opmars van de extremen

Wat zich 30 jaar geleden in Vlaanderen aankondigde met Zwarte Zondag heeft zich inmiddels over heel Europa verspreid. De opmars van de extremen maakt het almaar moeilijker om regeringen te vormen en te besturen.

In het collectief geheugen van de Belgen staat 24 november 1991 gegrift als Zwarte Zondag. Het waren de verkiezingen waarin het Vlaams Blok, opgericht door Karel Dillen, een kwantumsprong maakte en van twee naar twaalf zetels in de Kamer sprong. Filip Dewinter boorde met zijn iconische gele bokshandschoenen en antivreemdelingendiscours een electorale goudader aan, die de extreemrechtse partij van de ene verkiezingsoverwinning naar de andere leidde.

Niemand had de zege van het Vlaams Blok zien aankomen, bleek uit de reactie van toenmalig premier Wilfried Martens (CVP). 'Hebben we het land niet ordentelijk bestuurd gedurende tien jaar?', vroeg hij zich vertwijfeld af. Zwarte Zondag betekende het einde van de lange reeks regeringen-Martens.

Een van de weinigen die kan zeggen dat hij het had zien aankomen, is Bart De Wever. De toen twintigjarige student had voor het studentenblad Tegenstroom een peiling afgenomen op UFSIA, de afdeling van de Universiteit Antwerpen in 't stad. 'Achteraf gezien was dat de enige peiling die de doorbraak van het Vlaams Blok voorspeld had', zegt De Wever.

De Wever dacht toen dat de liberalen, onder impuls van Guy Verhofstadt en diens Burgermanifesten, zouden uitgroeien tot de Vlaamse, conservatieve en liberale partij die volgens hem nodig was. Uiteindelijk zette De Wever die lijn zelf uit in de Volksunie, wat leidde tot de N-VA.

Knik in de curve

Die Vlaams-conservatieve lijn bleek het antwoord op de opmars van het Vlaams Blok, dat in 2004 na een veroordeling voor racisme vervelde tot het Vlaams Belang. Statistisch leidde de overwinning van Patrick Janssens op Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2006 tot de knik in de opgaande curve van het Vlaams Belang. Maar het was de N-VA die daarna de electorale vijver van het Vlaams Belang bijna tot de bodem leegviste. Bij de verkiezingen van 2014 bleef het Vlaams Belang nipt boven de kiesdrempel.

Eerder dan aan de N-VA was de neergang van het Vlaams Belang misschien wel vooral toe te schrijven aan het Vlaams Belang zelf. Er was een broederstrijd ontstaan, toen Marie-Rose Morel in een liefdevol bondgenootschap met toenmalig partijvoorzitter Frank Vanhecke de partij wilde ontdoen van haar vuilheid, wat altijd het handelsmerk is geweest van de boegbeelden Gerolf Annemans en Filip Dewinter.

In zekere zin is de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom Van Grieken, de politieke reïncarnatie van Morel. Ook hij wil af van de ranzigheid, die de andere partijen het gedroomde alibi biedt om extreemrechts van de macht te houden. Net zoals Morel gaat Van Grieken ervan uit dat een partij die staat te roepen langs de zijlijn, maar die nooit aan het beleid deelneemt na verloop van tijd haar electorale aantrekkingskracht verliest. Die les hebben de Vlaams Belangers geleerd.

Van Grieken heeft geen herinneringen aan Zwarte Zondag - hij was toen vijf. Maar op zijn Facebookpagina steekt hij wel de duim omhoog. 'Dank aan de pioniers en dank aan iedereen die ons trouw is gebleven. Geen toekomst, zonder wortels!', zweert Van Grieken het verleden van zijn partij niet af.

Besturen

Van Grieken ziet in Zwarte Zondag 'het begin van het einde van de macht van de drie traditionele machtspartijen', de christendemocraten, de socialisten en de liberalen. Die beweging die in Vlaanderen al in 1991 is ingezet, is hét politieke fenomeen in Europa geworden. De opkomst van de extremen, zowel rechts als links, manifesteert zich in het toenemende onvermogen meerderheden en regeringen op de been te brengen.

Dat in 2010 het wereldrecord op naam van België kwam, toen het 541 dagen duurde voor een regering was gevormd, illustreert dat pijnlijk. Maar ook in Nederland blijkt de formatie een hellegang. Of kijk naar Zweden, waar premier Magdalena Andersson bereid was de begroting van de oppositie uit te voeren. Om luttele uren later haar ontslag te moeten aanbieden omdat de groene coalitiepartner het niet meer zag zitten.

De Vivaldisten beschouwen de regering-De Croo als de laatste kans om de opmars van de extremen af te blokken.

Ook Vivaldi is zo'n ultieme poging om de extremen buiten te houden. Zoals Guy Verhofstadt in de tijd van paars-groen liet weten dat het succes van zijn regering mocht worden afgemeten aan de achteruitgang van het Vlaams Blok, beschouwen de Vivaldisten de regering-De Croo als de laatste kans om de opmars van de extremen af te blokken. Maar in de plaats van een eigen centrumkoers uit te stippelen laat de Vivaldi-coalitie zich al te vaak opjagen door het Vlaams Belang op rechts en de PVDA/PTB in het zuiden van het land.