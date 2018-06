Amerika wil in 2026 bal binnenkoppen

Voor de aftrap van het WK voetbal donderdag beslist de FIFA vandaag wie het festijn in 2026 mag organiseren: de VS of Marokko. Voor Amerika, een van de grote afwezigen dit jaar, een nieuwe kans om op de voetbalkaart te komen.

Op een plakkerige dinsdagavond in Couva, een stadje in Trinidad en Tobago, ging het in oktober vorig jaar helemaal mis met het Amerikaanse voetbal. De Verenigde Staten verloren er met 2-1 van de thuisploeg, en het ondenkbare gebeurde: de VS lagen uit de race voor het WK in Rusland. Voor het eerst sinds 1986 geen Yanks op de vierjaarlijkse voetbalshow.

Een enorme gemiste kans voor de grootste economie ter wereld, waar voetbal als kleinere sport aandacht nodig heeft. ‘Het komende WK wordt een referendum over de groei van voetbal’, zegt Leander Schaerlaeckens. De Belgische Amerikaan is voetbalcolumnist bij Yahoo! en docent sportcommunicatie aan Marist College in New York. ‘Kan het WK ook zonder patriottisme en met een groot tijdsverschil aandacht opeisen?’

Intussen kijkt voetbalminnend Amerika al naar 2026. De VS zijn samen met de buurlanden Canada en Mexico de topkandidaten om over acht jaar het WK te organiseren, het eerste tornooi met 48 deelnemende landen, goed voor 80 matchen. Marokko is de enige andere kandidaat en in elk opzicht is het Noord-Amerikaanse trio (‘The United Bid’) favoriet. Een audit gaf het voorstel van Marokko een 2,7 op 5, de VS en co. 4 op 5 (zie tabel). Al weet je maar nooit met de kronkels van de FIFA, de organisatie die het een goed idee vindt een WK in Qatar te spelen.

Vanmiddag in Moskou stemmen de 207 landen die lid zijn van de wereldvoetbalbond. Het proces is opgeschoond na de schimmige toekenningen aan Rusland en Qatar in 2010, maar uiteraard blijft er veel politiek mee gemoeid. Rusland zou zwaar lobbyen om Amerika geen gloriemoment op Russische bodem te gunnen. Vergeet ook niet dat het de Amerikaanse FBI was die het corruptieschandaal bij de FIFA in 2015 aan de kaak stelde. De belangen zijn groot. Een WK levert 90 procent van de inkomsten van de FIFA.

Trump-factor

En er is de Trump-factor. Weinig Afrikaanse landen zijn geneigd om een WK te laten aan het land van een president die hen ‘shithole countries’ noemde en die een immigratieban in het leven riep tegen moslimlanden. Trump pookte het vuur zelf al op via Twitter: ‘Het zou zonde zijn mochten landen die we altijd steunen nu gaan lobbyen tegen Amerika. Waarom zouden we deze landen steunen als ze ons niet steunen (ook niet bij de VN)?’ Als de Noord-Amerikanen het halen is er ook enige ironie gemoeid in het feit dat het NAFTA-trio zal samenwerken rond een mega-event op een moment dat de vrijhandelszone op de helling staat. En hoe gaan Trump en de Canadese premier Justin Trudeau de toewijzing vieren na de vaudeville op de G7 van vorig weekend?

Los van het politieke spel is een eigen WK voor de VS – dat gastheer zou zijn voor 60 van de 80 wedstrijden in 2026, keuze zat uit sporttempels van wereldniveau – andermaal een gelegenheid om een hefboom onder de groei van 'soccer' te zetten. Niet zozeer het tornooi zelf weegt door, maar vooral de aanloop ernaartoe, zegt Schaerlaeckens.

'De werkelijke waarde ligt in de voorbereiding van acht jaar richting zo’n tornooi. Opnieuw een WK mogen organiseren geeft de kans om investeringen af te dwingen op grassroots niveau. De bond wil mogelijke gaststeden tegen elkaar uitspelen om te zien wie er geld wil uitgeven aan voetbalveldjes in de binnenstad, of aan voetbalprogramma aan de openbare scholen. Dit is een kans om een breder fundament voor de sport te leggen.'

Major League Soccer

Outsider Marokko hoopt op vijfde keer, goede keer Voor de vijfde maal hengelt Marokko naar de organisatie van het WK voetbal. Vier keer eerder liep het mis, waarbij het Noord-Afrikaanse land in 1994 al eens het onderspit moest delven tegen de VS. Ook vandaag geldt het als de underdog. Koning Mohammed droomde eerst van een gezamelijke kandidatuur met Spanje en Portugal. Toen de wereldvoetbalbond FIFA besliste dat het WK van 2026 niet in Europa zal plaatsvinden, ging Marokko solo. Zonder veel poeha of enthousiasme evenwel. Begin dit jaar was er nog geen logo of zelfs maar een website, laat staan duidelijke plannen. Toen de inspecteurs van de FIFA in april Marokko bezochten, gaven ze dan ook maar een score van 2,7 op 5. De VS, Canada en Mexico kregen een 4. Op drie punten werd de Marokkaanse kandidatuur zelfs een ‘hoog risico’ genoemd. Van de 14 stadions moeten er negen nog gebouwd worden, en vijf bestaande zijn aan forse renovatie toe. Slechts twee stadions beschikken ook over voldoende capaciteit. En de accomodatie en het transport in het land zijn voorlopig ook onvoldoende. De Marokkaanse uitgaven - zo’n 20 procent van het bbp - zouden dan ook een pak hoger liggen dan in Noord-Amerika, terwijl de inkomsten fors lager uitvallen. Marokko beroemt er zich echter op dat fans veel minder afstand moeten afleggen tussen de steden. Het ligt ook in de Europese tijdszone, belangrijk voor de lucratieve televisiemarkt. Zo acht het zich allesbehalve kansloos als 207 FIFA-lidstaten vandaag stemmen. Het gros van de 54 Afrikaanse landen steunt Marokko, terwijl Rusland fel zou lobbyen, onder meer bij de 55 Europese naties, om de VS een hak te zetten.

Voetbal was lang een bijgedachte in sportnatie Amerika, in de schaduw van de grote vier: American football, baseball, basketball en ijshockey. Maar vooral dankzij de Major League Soccer heeft de sport een stevige voet aan de grond. Clubvoetbal in Amerika heeft een bewogen geschiedenis van veel vallen en opstaan, maar sinds de oprichting van de huidige liga in 1994, het jaar waarin de VS hun vorige WK organiseerden, gaat de groei snel. Vandaag zijn er 23 teams, de komende twee jaar komen er nog eens vijf bij. Een dozijn steden popelt om die plaatsen in te nemen, zelfs met een toegangsprijs van 150 miljoen dollar, 275 procent meer dan vier jaar geleden.

Investeerders met klinkende namen zien de commerciële kansen van voetbal in de grootste economie ter wereld. Huidige of voormalige voetballers, maar ook zakenlui. In Miami wordt een team klaargestoomd met geldschieters David Beckham, Idool-uitvinder Simon Fuller en Masayoshi Son, de man achter de Japanse techgigant Softbank. Ex-baskettopper Magic Johnson investeerde in Los Angeles FC, de club van Rode Duivel Laurent Ciman, net als YouTube-oprichter Chad Hurley. Ook Eden Hazard liet zijn oog vallen op Amerika en stopte geld in een club in San Diego die nu nog op een lager niveau uitkomt.

40.000 mensen

De MLS blijft met de reputatie zitten van uitbolliga voor Europese supersterren (Zlatan Ibrahimovich, Bastian Schweinsteiger, David Villa en binnenkort waarschijnlijk Wayne Rooney spelen in Amerika) en loopt qua aanzien en inkomsten ver achter op de Europese topcompetities. Maar in de VS groeit de aandacht. Naar de thuismatchen van Seattle Sounders en Atlanta United FC komen meer dan 40.000 mensen kijken. Gemiddeld trekt een MLS-match meer dan 22.000 toeschouwers – meer dan de Ligue 1 in Frankrijk of de Eredivisie in Nederland. Onder jongeren tussen 18 en 34 is voetbal na football de tweede favoriete sport. Steeds meer clubs bouwen echte voetbalstadions op maat in de binnenstad, gericht op een jong en divers publiek. Gemiddeld zijn de MLS-teams 223 miljoen dollar waard. De liga had vorig jaar de kans een tv-deal van 4 miljard dollar te tekenen, maar dan moesten de eigenaars afstappen van het huidige model waarbij clubs niet kunnen promoveren en degraderen.

Het is niet moeilijk om in de VS het toekomstpotentieel te zien. Op mooi aangelegde kunstveldjes overal in suburban Amerika trappen miljoenen kinderen tegen een bal. Maar dat is ook een zwak punt. 'De meerderheid van de kinderen houdt ermee op tegen de tijd dat ze op de middelbare school komen' zegt Schaerlaeckens. 'Al die kinderen leveren een brede basis op, en het is makkelijker om mensen aan het voetballen te houden dan te krijgen. Het talent en de ingrediënten zijn er, maar voetbal moet eerst dominanter worden.'

Elitespeler

Wat de VS voorlopig nog ontberen, is een internationale superster, een echte elitespeler die op het wereldtoneel het gezicht van het Amerikaanse voetbal kan worden – bij voorkeur 'homegrown'. Die zit er aan te komen in de figuur van Christian Pulisic, speler van Borussia Dortmund. De 19-jarige aanvallende middenvelder, opgegroeid in Pennsylvania, is nu al de beste speler van de nationale ploeg en de auteur van het enige Amerikaanse doelpunt in die fatale nacht in Trinidad. Er wordt volop gespeculeerd op een toptransfer richting Premier League.