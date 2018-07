Belgische branie clasht met Braziliaans beton

Expected goals, de nieuwe goudstandaard in het voetbal

Een van de populairste begrippen in de voetbalanalyse is de ‘Expected Goals’, afgekort tot xG. Dat is voetbalstatistiek om aan te geven hoe groot de kans is dat een schot vanop een specifieke plek op het veld, vanuit een specifieke hoek, op een specifiek matchmoment tot een doelpunt leidt. Anders gezegd: elke doelkans wordt omgezet in een waarde die aangeeft hoe groot gemiddeld genomen de kans is dat zo’n schot erin gaat. Hoe dichter bij doel, hoe groter de kans op een doelpunt, hoe hoger de xG-waarde.

Doelpogingen met de voet krijgen ook een hogere quotering dan kopballen, omdat de eerste vaker tot een doelpunt leiden. De Tijd en Kick&RushLab namen de xG-waarden mee op in een eigen model om de winstkansen te voorspellen. De xG - hoeveel doelpunten een team normaal zou scoren met alle kansen die het krijgt - wordt afgezet tegen het effectieve aantal goals om te meten hoe sterk een ploeg presteert. Omgekeerd wordt de xG ook gebruikt om defensieve kracht te meten, met doelpogingen tegen.