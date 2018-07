De Glazen Bal: Antoine Griezmann is meest waardevolle speler WK

De Fransman Antoine Griezmann is de stervoetballer van het voorbije WK in Rusland. Dat blijkt uit een analyse van alle spelersprestaties met de WK-datatool van De Tijd.

De wereldvoetbalbond FIFA koos de Kroatische draaischijf Luka Modric tot MVP, 'Most Valuable Player', van het voorbije WK. De Belgische kapitein Eden Hazard en de Franse middenvelder Antoine Griezmann vervolledigen het podium. De FIFA geeft zijn Gouden Bal voor beste speler traditioneel aan een speler uit de WK-finale, met de Uruguayaan Diego Forlan in 2010 als grote uitzondering.

De onbetwiste 'statistiekenkoning' van het voorbije WK is niet de Kroatische metronoom op het middenveld Luka Modric of de Belgische dribbelkont Eden Hazard, maar Antoine Griezmann van wereldkampioen Frankrijk. De Tijd en het Gentse databedrijf Kick&Rush Lab doken in de cijfers om de prestaties van alle spelers op het WK te analyseren. Die zijn met de WK-datatool De Glazen Bal in een statistisch model gegoten, met een totaalscore op 100 voor elke speler.

Top 10

Opvallende nummer twee achter Griezmann is de Braziliaan Philippe Coutinho. Hij ging er met zijn land in de kwartfinale uit tegen België, maar de cijfers tonen aan dat hij een allesbepalende rol speelde voor zijn land. Luka Modric eindigt derde. De statistiekentop 10 wordt vervolledigd door Harry Maguire, Domagoj Vida, Mario Mandzukic, Eden Hazard, Ivan Perisic, Neymar en Kevin De Bruyne. De grote winnaars van het WK in Rusland zijn middenvelders, met vijf in de top 10. Daarin duiken drie spitsen en twee verdedigers op.

De top 10 bestaat zo uit één Fransman, één Engelsman, twee Brazilianen, twee Belgen en liefst vier Kroaten. In de top 20 duiken met Jan Vertonghen en Romelu Lukaku nog twee Rode Duivels op.

Hoe gingen we te werk?

De Tijd verzamelde van de officiële website van de wereldvoetbalbond FIFA 20 statistieken van de 406 spelers op het WK. Het gaat om alle mogelijke spelersdata, van gespeelde minuten over schoten op doel, assists, passes tot tackles, het aantal afgelegde kilometers en minuten in balbezit.

Die basisdata zijn herleid tot acht grote parameters, die per speler bepalen hoe goed hij presteerde op het voorbije WK in schotkracht, doelgerichtheid, de frequentie waarmee hij assists verstuurde naar zijn collega's in de spits, zijn passaccuraatheid, de effectiviteit van zijn tackles om ballen te veroveren, en hoeveel en hoelang de speler in balbezit kwam, op de eigen helft en die van de tegenstander.

Offensief en defensief scorebord

De Glazen Bal van De Tijd De Tijd en databedrijf Kick&RushLab lichten alle ploegen en wedstrijden door met deze data-tool. Alle wedstrijdanalyses, voor en na, vindt u hier.

Elke parameter leidt per speler tot een score tussen 0 en 100. De kracht van de tegenstand is mee in rekening gebracht. De prestatie van Eden Hazard tegen Brazilië krijgt een hogere waarde in het datamodel dan die tegen Tunesië of Engeland. Offensieve kwaliteiten, zoals goals, schoten op doel, assists en passes vooruit, kregen een licht hogere waarde mee dan dan puur defensieve acties.

Het is een keuze van De Tijd en Kick&Rush Lab om offensieve statistieken te bevoordelen in het datamodel, omdat het doel van voetbal nog altijd winnen is. Desalniettemin duiken in de top 20 van het datamodel nog altijd zeven verdedigers op. Doelmannen zijn door hun erg specifieke taak buiten de analyse gelaten.

Dat offensieve en defensieve scorebord van elke speler is tenslotte in één cijfer gegoten, opnieuw tussen 0 en 100. Winnaar Antoine Griezmann klokt af op een eindscore van 73. Coutinho eindigt met een score van 70, Modric met 69. Eden Hazard eindigt met 63.