De Glazen Bal: kansen Rode Duivels op wereldtitel bijna verdubbeld

Het wordt Colombia of Japan voor de Rode Duivels in de volgende ronde van het WK voetbal. Maar voor de kansen op de wereldtitel maakt het niet veel uit: die zijn tegenover het begin van het toernooi bijna verdubbeld van 4 naar ruim 7 procent.

De vraag Colombia of Japan is de inzet van een nog veel groter dilemma. Na eventuele winst op Colombia liggen Brazilië, Argentinië, Frankrijk allemaal in de weg van België om wereldkampioen te worden. In de andere tabelhelft staat alleen Spanje als absoluut topland.

Maken de Rode Duivels kans op de wereldtitel in Rusland? Of zijn favorieten Brazilië en Frankrijk echt zoveel sterker? De Tijd en databedrijf Kick&RushLab lichten alle ploegen en wedstrijden door met deze data-tool. Wat mag u van elke match verwachten en hoeveel kans maakt elk land op eindwinst? En hoe presteerden de teams tijdens hun match? Ontdek het hier .

Bondscoach Roberto Martinez stelt voor de laatste groepswedstrijd tegen Engeland zijn B-elftal op om tweede te worden. Dat is de juiste keuze om de winstkansen te vergroten, leren de harde cijfers van de Glazen Bal , de data-tool van De Tijd. Wordt België tweede in de groep, zijn de kansen 55 procent om de kwartfinale te overleven. Bij groepswinst stijgen de kansen tot 75 procent.

De kans dat de Rode Duivels de halve finale halen is tegenover het begin van het toernooi gestegen van 20 procent naar 27 tot 32 procent. De kans dat België de finale speelt stijgt van 10 naar 14 tot 16 procent. En de kans op winst van de wereldtitel is bijna verdubbeld van 4 procent tot ruim 7 procent. Opvallend is dat het voor de kansen op de wereldtitel bijna niets uitmaakt of de Rode Duivels als eerste of tweede in hun groep eindigen.