Drones en data, de nieuwe spelmakers in het topvoetbal

Drones, hoogtechnologische bh’s en Nederlandse nerds moeten de Rode Duivels over een maand hun eerste wereldtitel bezorgen.

Boven het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke cirkelt dezer dagen een drone. Die dient niet om de wereldsterren Eden Hazard, Kevin De Bruyne of Dries Mertens te beveiligen, wel om hun looplijnen en positiespel op tactische trainingen te filmen. De dronebeelden worden samen met die van de vaste camera’s rond het trainingsveld doorgestuurd, opgeslagen en bestudeerd door de drie vaste data- en videoanalisten van de voetbalbond.

De Glazen Bal van De Tijd Maken de Rode Duivels kans op de wereldtitel in Rusland? Of zijn favorieten Brazilië en Frankrijk echt zoveel sterker? De Tijd en databedrijf Kick&RushLab lichten alle ploegen en wedstrijden door met deze data-tool. Wat mag u van elke match verwachten en hoeveel kans maakt elk land op eindwinst? En hoe presteerden de teams tijdens hun match? Ontdek het hier.

De technische staf gebruikt de belangrijkste conclusies van die analisten voor het bijspijkeren van spelers die buiten de tactische lijnen kleuren. De dag na de oefenwedstrijden tegen Portugal en Egypte volgde een videoanalyse met de hele spelerskern om de werkpunten voor het WK aan te stippen. ‘Vroeger deden we zulke zaken niet’, liet doelman Thibaut Courtois optekenen. Het was een nieuwe sneer naar de vorige bondscoach, Marc Wilmots, die meteen na de uitschakeling op het EK in Frankrijk voor de camera’s door Courtois tactische onkunde verweten werd.

Boerenzoon

Wilmots versus Martinez is veel meer dan de clash der personality’s tussen de outspoken boerenzoon en de ‘every inch a gentleman’ met meel in zijn mond. De Waal en de Catalaan staan ook voor een machtsstrijd tussen een ancien régime dat drijft op buikgevoel en een beeldenstorm waarin statistiek, spreadsheets en wetenschap het overnemen. Naar het voorbeeld van de ‘quants’ bij financiële instellingen gieten analistenteams met laptops een lawine aan voetbalstatistieken - van sprints, goals en schoten over tackles tot gelukte passes - in wiskundige algoritmen. Voetballers en de prestaties van hun teams worden in bits uiteengetrokken en in kwantificeerbare ‘stats’ opnieuw in elkaar gezet. De heilige graal is patronen te herkennen in de bulk aan historische data en die inzichten in te zetten om de uitkomst van wedstrijden te voorspellen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Nederland wist zich niet te plaatsen voor het WK. Maar onze noorderburen zijn er dankzij de Rode Duivels toch een beetje bij. België werkt in Rusland samen met het Nederlandse sportstatistiekbureau SciSports. Het bedrijf met intussen een 40-tal medewerkers van de Nederlandse twintigers Giels Brouwer en Anatolyi Babic maakt naam in de snel groeiende wereld van de voetbalconsultancy. Het levert datadiensten aan een tiental Nederlandse clubs, KV Mechelen bij ons en een club uit de Premier League. België is de allereerste nationale ploeg waarmee de Nederlanders samenwerken.

100 miljoen passes

Drie SciSports-analisten zullen in Rusland voor de Rode Duivels rapporten met de zwaktes en de sterktes van de tegenstanders opstellen. In hun analyses zal onder meer staan in welke zones de tegenstander gevaar creeërt, op welke manier ze tegendoelpunten incasseren, hoe ze scoren, de tactiek bij luchtduels, de opstelling bij stilstaande fases, de moeilijkheden bij omschakeling, met welk been de spitsen de bal aannemen, langs welke kant de centrale middenvelders wegdraaien, wie het gevaarlijkst is om beslissende passes en assists te trappen... SciSports analyseerde daarvoor 100 miljoen passes van de spelers op het WK.

De schatkamer van Brouwer en Babic is hun SciSkill-index. Dat is een online scoutingmodel, gebaseerd op een wekelijks geüpdatete database met prestaties van 350.000 voetballers in 2.000 wedstrijden in 200 competities. Het algoritme - dat voetbaldata verzamelt, ordent en analyseert - schreef Brouwer zes jaar geleden in zijn studentenkamer. Inspiratiebronnen waren een computermodel dat de dreiging van terreuraanvallen simuleert en het razend populaire game Football Manager, waarmee fans zelf trainertje kunnen spelen.

SciSports is een van de vele bedrijven die sportdata analyseren.

SciSports experimenteert met het nieuwe systeem BallJames bij de Oost-Nederlandse club Heracles en zijn Londense klant. Het is een netwerk van 14 camera’s rond het veld dat alle bewegingen in 3D registreert, de versnellingen, het kijkgedrag naar de bal en de ploegmaten, de reactie op de actie van ploegmaten. Brouwer noemt het de toekomst van het voetbal. Over enkele jaren zullen in elk stadion vaste camera’s staan, die elke beweging van iedere voetballer registreren, die direct vertalen in statistieken en die vervolgens live doorsturen naar geïnteresseerde partijen: clubs, makelaars, media, tv-zenders en betalende fans.

Buikgevoel

Databedrijven zoals SciSports rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ze verdienen geld met programma’s voor het online scouten van spelers. Beslissingen over transfers zijn nu vaak het monopolie van trainers - nochtans niet meer dan interim-CEO’s - die puur op hun ervaring als ex-topvoetballer en op buikgevoel en instinct met miljoenen gooien. Een beperkt, maar groeiend aantal clubs laat een team data-analisten mee beslissen over miljoenentransfers. In de moordende oorlog om talent - voetbal is een volledig vrije wereldmarkt - komt het erop aan in de statistieken de witte merels te vinden die veel meer waard zijn dan hun vraagprijs. Aan uitgaande zijde is het de bedoeling nog wat geld te verdienen aan vedetten van wie de parameters doen vermoeden dat hun ster tanende is, terwijl dat nog niet meteen met het blote oog te zien is.

‘Don’t trust your eyes’, is het nieuwe mantra van het topvoetbal. Data- analyse wordt steeds belang- rijker.

Zelfs de meest arrogante data-analist weet dat hij het onmogelijk altijd 100 procent juist heeft. De kunst is het minder fout dan de rest te hebben. ‘Don’t trust your eyes’, is het nieuwe mantra van het moderne topvoetbal. Scouts stippen in hun rapporten opvallend vaak blonde spitsen aan, de uitkomst van een onbewuste hersenkronkel die het best doet onthouden wat het meest in het oog springt. Of wat het laatst gebeurd is. De critici van Radja Nainggolan wezen na zijn niet-WK-selectie op een dramatische pass in de halve finale van de Champions League. Die leidde tot een tegendoelpunt en de latere uitschakeling. Terwijl Nainggolans datageschiedenis net leert dat hij een van de allerbeste en meest foutloze passers in het Europese topvoetbal is. Scouts hebben onbewust ook voorkeuren voor sommige nationaliteiten, zoals Brazilianen, vroeger Nederlanders, en intussen ook Belgen. Matige Belgen worden overgewaardeerd omdat ze meegenieten van het kwaliteitslabel van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Duizenden bewegingen

De kracht van voorspelling met statistiek draait om volume. Eén actie of schot zegt niets, duizenden bewegingen onthullen vaste patronen. Daarom is in het moderne topvoetbal de term ‘expected goals’, de ‘xG’, de nieuwe goudstandaard. Het concept dient om aan te geven hoe groot de kans is dat een schot vanop een specifieke plek op het veld tot een doelpunt leidt. Data-analisten voegen er steeds nieuwe en meer complexe parameters aan toe, waardoor winstkansen voorspellen steeds accurater wordt, net omdat er een database van duizenden schoten uit duizenden mogelijke hoeken achter schuilgaat. Hoe meer getallen en hoe meer uitschieters geëlimineerd kunnen worden, hoe beter de uitkomst te voorspellen is.

Niet toevallig draait de data-industrie in het voetbal op dezelfde algoritmen als die in de gokindustrie. Ted Knutson van het gerenommeerde sportdatabedrijf Statsbomb heeft een verleden in de goksector. Knutson gebruikt computermodellen om voor Premier League-clubs de juiste transferwaarde en de salarissen van spelers te berekenen. Geen luxe in een wereld vol makelaars die al hun gewicht in de schaal gooien om de waarde hun spelers kunstmatig omhoog te praten.

De datarevolutie sijpelt door naar de onderste regionen van het voetbal. De nieuwe eigenaar van de Brusselse tweedeklasser Union, de Brit Tony Bloom die ook de sterke man is van de Premier League-club Brighton&Hove Albion, vergaarde een fortuin met StarLizard, een consultant voor gokbedrijven. Bloom liet 23 van de 26 kernspelers bij Union deze maand weten dat ze mogen beschikken. Bloom zal een volledig nieuwe ploeg assembleren door zijn eigen software op de scoutingdatabanken los te laten. Bij Brighton lijkt het alvast te werken. De club handhaafde zich afgelopen seizoen relatief vlot in de Premier League nadat de club eerder onverwacht promotie wist af te dwingen.

Datamicrobe

De Belgische bondscoach Roberto Martinez raakte in Engeland besmet met de datamicrobe. Dat blijkt uit het standaardwerk over voetbaldata ‘The Numbers Game’ van Chris Anderson, een gewezen prof aan de Amerikaanse Cornell-eliteuniversiteit die zijn baan als hoogleraar inruilde voor die van voetbalconsultant.

Schermvullende weergave Bondscoach Roberto Martinez is een discipel van de digitale datarevolutie. ©BELGA

Martinez, tussen 2009 en 2013 coach van de Premier League-miniclub Wigan, was volgens Anderson gedoemd om met zijn club te degraderen. Op basis van toeschouwersaantallen, spelerslonen en financiële resultaten stelde hij dat Wigan met 95 procent zekerheid zou degraderen. Maar Wigan werd onder Martinez twee keer zestiende en een keer vijftiende, om in 2013 na vier seizoenen toch te degraderen, weliswaar met FA Cup-winst op zak. Het leverde Martinez een transfer op naar Everton, waar hij het drie seizoenen volhield.

De ‘stats love’ in het Europese voetbal komt overgewaaid uit de VS, waar baseball en basket jaren vooroplopen. Bij Engelse clubs zoals Manchester United, Arsenal en de Champions League-finalist Liverpool was er de voorbije jaren een influx van Amerikaanse sportinvesteerders die de datafetisj in de Amerikaanse topsport exporteerden naar het oude continent.

Een van die investeerders is Billy Beane, vandaag de co-eigenaar van de Engelse derdeklasser Barnsley. Beane is hét icoon van de sportdata-analyse, mee dankzij het door Hollywood verfilmde boek ‘Moneyball’. Als technisch directeur van het baseballteam Oakland A’s ontwikkelde Beane een computermodel om ondergewaardeerde spelers te ontdekken. Hij werd aanvankelijk uitgelachen, maar het ‘team van prutsers’ ging jaar na jaar beter presteren, waarna iedereen in het baseball de methode-Beane begon te kopiëren.

Beane was zelf sterk beïnvloed door Bill James, een statisticus en specialist in sabermetrics, de tak van het baseball die al sinds de 19de eeuw alle mogelijke statistieken over baseballuitslagen en -spelers bijhoudt en analyseert. Die historische voorsprong - en het feit dat voetbal chaotischer verloopt en geluk meer een rol speelt - maakt ook dat het ‘number crunchen’ van sportdata in de VS een pak verder staat.

Kartel van ex-voetballers

Het Europese conservatisme en risicoaversie zijn een bijkomende verklaring waarom het voetbal pas nu op de datakar sprong. Clubs kunnen anders dan in de Amerikaanse competities degraderen. En het voetbal is lang gedomineerd door het ‘kartel van ex-topvoetballers’ die op hun reputatie bouwen om op de trainersstoel te gaan zitten. Dat kartel blokkeerde jarenlang de instroom van buitenstaanders met nieuwe ideeën.

Het glazen plafond vertoont steeds meer scheuren. De Duitse voetbalbond gooide begin jaren 2000 zijn deuren open voor expertise van buitenaf om het zieltogende Duitse voetbal van de ondergang te redden. Vandaag geldt de ‘Duitse School’ als de meest innovatieve van Europa, zoniet de wereld. Duitsland werkte tijdens het WK in Brazilië vier jaar geleden samen met de softwaregigant SAP, die door bondscoach Jogi Löw met lof overladen werd voor zijn bijdrage aan de wereldtitel.

Schermvullende weergave De 44-jarige Thomas Tuchel is de nieuwe coach van PSG en staat bekend als data-wizzkid. ©REUTERS

De revolutie begon in Mainz. Bij de lokale Bundesliga-club besloot de teamleiding bij de coachselectie ervaring op topniveau niet langer te laten primeren. Intelligentie, tactisch inzicht en sociale vaardigheden kregen voorrang. Die procedure leidde ertoe dat Mainz, de oudste en slechtste speler van het team, tot coach bombardeerde. In het spoor van Jürgen Klopp, onlangs de verliezer van de Champions League-finale met Liverpool, volgde de opmars van een nieuwe generatie ‘laptop-coaches’. Zonder veel ervaring als voetballer stoten ze steeds verder door tot de absolute top van het voetbal.

Het bewijs levert ‘whizzkid ‘Thomas Tuchel (44) die volgend seizoen coach wordt van de Franse superclub PSG. Real Madrid toont dan weer interesse in Julian Nagelsmann van de innovatieve Bundesliga-club Hoffenheim om Zinédine Zidane op te volgen. De eigenaar van Hoffenheim is de miljardair Dietmar Hopp, een van de stichters van SAP. ‘Wil je weten wat er gebeurt in het voetbal, steel dan de laptop van Duitse data-analisten’, is een populaire boutade in het voetbal.

Wedloop

De democratisering van de technologie gaf het gebruik van data in het voetbal een boost. De drone die de Rode Duivels inzetten, kost 1.200 euro, een camera 800 euro. De data die statistiekbedrijven aanleveren, blijven duur, maar door de toenemende concurrentie dalen de prijzen. Het is mogelijk om met één druk op de knop een digitale uitdraai te krijgen met de tien spelers onder 23 jaar wier profiel dat van Real Madrid-ster Sergio Ramos het meest benadert. ‘Er wordt nu ook in het voetbal massaal data verzameld’, stelt Kristof De Mey van Victoris, een sportwetenschappelijk consortium van onderzoeksinstellingen bij de Universiteit Gent en bedrijven.

‘Er is een wedloop op nieuwe technologie om al die data snel te sorteren, er patronen in te herkennen en ze vliegensvlug beschikbaar te stellen. Niet van statische data over één speler, maar dynamische gegevens over de complexe interactie tussen een groep spelers op het veld, zoals een offensieve actie door de spelverdeler, twee vleugelspitsen en de midvoor’, aldus De Mey.

Die veel geraffineerdere analyse heeft het potentieel om het hele spel op zijn kop te zetten. Het gebruik van data heeft in de eerste plaats tot een professionalisering van de scouting geleid. De introductie van data-analyse is nog te kort geleden om voetbal nu al in een andere sport te veranderen, wat met het Amerikaanse basket is gebeurd. Bij de Golden State Warriors leidde de combine van de jonge aankomende vedette/driepuntsspecialist Stephen Curry en een groep investeerders met een verleden in de techindustrie tot een tactische revolutie.

Dribbelkonten

Eden Hazard en co. dragen onder hun trainingshesje in Tubeke een zwarte sport-bh met gps-tracker en een hartslagmeter. De Brazilianen gaan nog een stap verder, met extra meters voor snelheid en de intensiteit van de sprints, 3D-positie op het veld en bewegingen in de vier windrichtingen. De Goddelijke Kanaries zullen de tracker met microprocessor ook tijdens hun WK-matchen dragen. Daarbij worden alle gegevens in realtime doorgestuurd naar de laptops van het Braziliaanse datateam.

Het WK in Rusland is het allereerste tornooi waarop de FIFA live gegevensopslag tijdens de wedstrijden toelaat.

Het WK in Rusland is het eerste tornooi waarop de wereldvoetbalbond FIFA live gegevensopslag tijdens de wedstrijden toelaat. België gebruikt de trackers enkel op training, niet tijdens de wedstrijden. De Braziliaanse coach Tite outte zich al als een grote fan van de nieuwe garde Europese coaches. Het land van de sierlijke dribbelkonten gaat overstag voor de droge meetkunde. Het Braziliaanse team zal tijdens het WK monitoren bij welke spelers de hartslag onregelmatiger wordt en de intensiteit van sprints daalt, wat erop kan wijzen dat een vervanging nodig is. Toch lijkt de tijd lang niet rijp opdat bondscoach Tite zonder een storm van kritiek superster Neymar van het veld kan halen omdat zijn biometrische waarden op de laptop plots zakken.

De datarevolutie schudt ook de sportmedische begeleiding van topvoetballers dooreen. De KU Leuven monitort de lichamelijke toestand van elke individuele Rode Duivel. Dat gebeurt op basis van de data die de Belgische bond van de clubs krijgt - ‘niet elke ploeg traint even hard’ - en van de inspanningen die de spelers leveren op de trainingen in Tubeke. De data worden verkregen door analyse van bloed- en urinestalen.

Software berekent voor elke speler hoe zwaar de volgende training wordt: hoeveel spurtjes Eden Hazard moet trekken, hoeveel keer hij van richting moet veranderen, hoeveel keer hij moet afremmen en hoeveel rust - wat in de sport met een modewoord ‘tapering’ wordt genoemd - nodig is. Philippe Rosier, het hoofd van het medische team van de Rode Duivels: ‘Kijk naar beelden van het WK 1990. Het lijkt wel voetbal in slowmotion. De intensiteit neemt elk jaar met 3 procent toe.’ Dat moderne highspeedvoetbal vergt sneller denken, waardoor het voetbal ook daar quick wins zoekt. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van virtual reality om het brein van spelers in wedstrijdsituaties te trainen.

Grenzen

Turbovoetbal met veel tackles leidt onvermijdelijk tot meer blessures. Het uitvallen van kapitein Vincent Kompany toont nog eens dat de sportwetenschap - ondanks de vooruitgang in blessurepreventie - nog altijd grotendeels machteloos staat. ‘We botsen tegen de grenzen van het menselijk lichaam aan’, stelt Rosier.