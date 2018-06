Glazen Bal: België is gevaarlijkste ploeg van het WK

De Rode Duivels zijn dankzij hun statistieken in de poulefase van het WK doorgestoten tot het koppeloton van favorieten voor de wereldtitel.

De eerste ronde van 48 matchen op het WK in Rusland zit erop. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels, met drie 'do-or-die' matchen tot de finale op 15 juli. Maandag wacht in de achtste finale Japan, waarna mogelijk een kraker volgt tegen Brazilië.

De Rode Duivels freewheelden tot nu door het tornooi. Door de zwakke tegenstand valt niet te zeggen hoe goed België nu eigenlijk is. De Tijd greep naar de WK-datatool 'De Glazen Bal' om te kijken of de cijfer-analyse na drie WK-wedstrijden onthult of België zijn voet kan zetten naast de grote landen.

Doelkans = waarde

Voor u verder leest, even een korte statistische intro. In voetbal-analyse is één van de populairste begrippen de 'Expected Goals'. Dat is een veel gebruikte voetbalstatistiek om aan te geven hoe groot de kans is dat een schot vanop een specifieke plek op het veld op een specifiek matchmoment tot een goal leidt. Anders gezegd: elke doelkans wordt omgezet in een waarde, de ExpG: wat is gemiddeld genomen de kans dat zo'n schot erin gaat?

De analyse van De Tijd en het Gentse bedrijf Kick&Rush-lab - waarbij de ExpG-waarden in een statistisch model zijn gegoten - bewijst de favorietenrol van de Belgen. België scoort samen met Uruguay, Spanje en Engeland boven de verwachtingen, bij combinatie van 'Expected Goals' en de winstprognoses in de 'Glazen Bal-datatool' (grafiek 1). Brazilië en Frankrijk zitten onder het gemiddelde van wat normaal van beide landen verwacht zou mogen worden.

De schotstatistieken zijn ook erg leerrijk (grafiek 2). Bijzonder opvallend is de plek van Duitsland uiterst rechts op de grafiek. De Duitsers schoten bijzonder veel naar doel, wat wijst op grote dominantie. De Duitsers zitten daarnaast op het gemiddelde qua schoten die ze op eigen doel moesten incasseren. Het geeft aan dat de Duitsers evenmin open deurdag hielden achterin.

Hoe is dat te rijmen met de dramatische uitschakeling in de eerste ronde, de eerste keer sinds WO II? Het antwoord: het is niet omdat ze veel schieten dat ze het ook goed doen. De ExpG-waarden laten zien dat de Duitsers veel schoten, maar vanop afstanden en vanuit hoeken die lagere garantie geven op doelpunten. Het toont Duits ongeduld en paniek, slechte raadgevers om ver te raken op een groot tornooi. En de Rode Duivels. Ze speelden dominant, maar van de topfavorieten geven ze wel de meeste kansen weg. Engeland, Frankrijk, Uruguay en Spanje (dat zich defensief ook iets kwetsbaarder toont) slagen er allemaal beter in de boel gesloten te houden. Bondscoach Roberto Martinez heeft dus defensief werk, als zijn team tegen zwakke broertjes als Panama en Tunesië al meer dan de toppers kansen weggeeft. Hij moet bijsturen om België zo laag mogelijk op de grafiek te krijgen, tot op het niveau van Engeland.

Het goede nieuws is dat de schoten die de Rode Duivels tegen krijgen, niet meteen tot de grootste en gevaarlijkste kansen leiden (grafiek 3). Het aantal tegendoelpunten dat de Belgen gemiddeld per match mochten verwachten, of dat nu tot een goal leidde of niet, is hetzelfde niveau als dat van Engeland, Spanje en Brazilië.

Aanvallend is het niets dan goed nieuws. De Rode Duivels hebben op basis van hun gecreeërde kansen een gemiddelde van 2,5 verwachte doelpunten per match. Geen enkele ploeg komt in de buurt. De opponenten waren weliswaar zwak, maar zelfs na statistische correctie op de tegenstand blijft de Belgische aanvallende kracht overeind. De conclusie is dat de Belgen tot nu de gevaarlijkste ploeg van het WK zijn.

Samengevat: de Rode Duivels zijn een offensieve scoremachine, maar zijn kwetsbaar voor tegengoals (grafiek 4). De Rode Duivels blijken niet de grootste overachievers van het tornooi, zetten we de 'expected goals' af tegen de werkelijke prestaties.

Kroatië heeft meer doelpunten gemaakt dan verwacht, wat aangeeft dat ze weinig kansen nodig hebben om te scoren, en het krijgt minder goals tegen dan verwacht. Defensief zit het bij de Kroaten ook al snor. Rusland zit qua doelpunten dan weer zo ver boven de verwachting dat de vraag rijst of er niet wel heel veel geluk mee gemoeid is. En het Panamese resultaat wijst op een combinatie van lekke mand en vliegenvanger.