‘Gouden generatie' stunt met overwinning op Brazilië

Bij de rust leidde België al met 0-2 dankzij een own goal van Fernandinho, die ongelukkig met de schouder de bal in eigen goal devieerde, en een knal van Kevin De Bruyne, die nadien werd verkozen tot 'Man of the Match'.

Voor Brazilië kwam invaller Renato Augusto een kwartier voor tijd tot scoren. Ondanks enkele grote kansen wilde de gelijkmaker niet vallen in het zware slotoffensief. Voor de Belgen was het wel bibberen en beven tot de laatste seconde.

België bereikt daarmee voor de tweede keer in de WK-historie de halve finales. In 1986 eindigden de Rode Duivels als vierde.

Voor Brazilië was het de derde keer in de laatste vier WK's dat de kwartfinales het eindstation waren. In eigen land in 2014 belandde de Zuid-Amerikaanse voetbalnatie op de vierde plek, na een nederlaag tegen Oranje in de strijd om het brons.