Premier Michel trekt niet naar Rusland voor Rode Duivels

Premier Charles Michel is er vanavond voor de WK-kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië niet bij. In het hele tornooi heeft hij nog geen enkele match bijgewoond.

Het is een bewust beleid van de premier om niet naar Rusland te reizen. De overweging is dat de reis - acht uur heen en terug - te lang duurt. Daarnaast is er de kostprijs.

De premier zal er ook zeker niet bij zijn als de Belgen zich kwalificeren voor de halve finale, die begin volgende week plaatsvindt. Dan is er een NAVO-top in Brussel, waar de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig zal zijn.

Mogelijk wordt een uitzondering gemaakt voor de finale op 15 juli, maar alleen als dat de geplande gesprekken rond de begroting 2019 niet in de weg staat. De premier wil voor de nationale feestdag landen met zowel de begroting als de geplande arbeidsdeal.

Drukke agenda

'We gaan voorlopig niet, maar dat is een persoonlijke keuze wegens een drukke agenda, de NAVO-top en de begroting 2019, en de overweging om zuinig om te springen met werkingsmiddelen', luidt het op het kabinet van Michel.

Dat laatste is een verwijzing naar de polemiek die bij het vorige WK in 2014 ontstond. Premier Elio Di Rupo (PS) en andere regeringsleden namen toen meerdere vluchten naar Brazilië, op kosten van het leger, om met genodigden matchen van de Belgen bij te wonen. Factuur: een half miljoen euro. Er was ook felle kritiek toen de gestrande personality Erik Van Looy na de verloren kwartfinale tegen Argentinië mee op de regeringsvlucht naar huis mocht.

Reynders in Rusland

Het enige regeringslid dat er vanavond in Kazan wel bij zal zijn, is minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Hij bracht in de voormiddag een bezoek aan Georgië, waar hij zijn ambtsgenoot David Zalkaliani en premier Mamouka Bakhtzadze ontmoet. Gespreksthema's zijn de toetreding van Georgië tot Europese Unie en NAVO, naast de situatie in de afvallige pro-Russische deelgebieden Abchazië en Zuid-Ossetië.

Reynders combineerde begin deze week de achtste finale van België tegen Japan met een bezoek aan Polen. Daar las hij zijn Poolse evenknie de les omdat de Europese lidstaat een loopje neemt met de rechtsstaat bij de aanstelling van rechters.

De verplaatsingen stellen me in staat diplomatieke contacten te leggen in de Russische buurlanden en regionale dossiers aan te snijden. Didier Reynders Minister van Buitenlandse Zaken