VRT onder vuur voor gokreclame

De reclamedeal tussen de openbare omroep en het gokbedrijf Unibet rond de WK-programmatie lokt politieke en maatschappelijke verontwaardiging uit.

De Kansspelcommissie, de waakhond van de goksector, telt in volle Rode Duivels-gekte dubbel zoveel online gokactiviteit. Ook het aantal nieuwe spelers dat zich online registreert, piekt. De politiek en preventiewerkers kijken al langer met een bezorgde blik naar de toenemende verstrengeling tussen het voetbal en de goksector, met een overvloed aan gokreclame.

Gokken is in volle WK-gekte overal. Dat gaat van online reclame die nieuwe klanten ronselt met slimme algoritmes over grote billboards tot een wildgroei aan nieuwe fysieke kantoren, vaak in kwetsbare wijken. Het gokbedrijf Unibet werkt ook samen met de VRT, die reclame uitzendt rond de WK-matchen en -programmatie. De Vlaamse politiek stelt steeds luider vragen bij die samenwerking.

Vlaams Parlement

Groen, sp.a en N-VA ondervragen morgen in het parlement Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor de VRT, over de samenwerking. Wat Vlaams Parlementslid Imade Annouri (Groen) betreft, moet de VRT de samenwerking met Unibet stopzetten. 'Gokreclame heeft een verwoestend effect. Het is onverantwoord dat de VRT als verlengstuk van de overheid de gokindustrie een dergelijk forum geeft.'

Het is niet aan ons om nieuwe, strengere regels te bepalen. Als de minister verder maatregelen wil nemen, dan zijn we bereid om daaraan mee te werken. Bob Vermeir Woordvoerder VRT

De VRT stelt in een reactie de zaak te bekijken. 'Juridisch is er niets mis met de samenwerking. De VRT werkt ook samen met de Nationale Loterij (een overheidsvehikel, red.). Het is ook niet zo evident gokreclame of advertenties voor andere verslavende producten zomaar te verbieden. Dan moet ook alle reclame voor alcohol stopgezet worden', stelt VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

'We zijn ons bij de VRT bewust van de toenemende gevoeligheid voor gokken. Daarom passen we nu al strengere regels toe dan wat wettelijk voorgeschreven is. Maar het is niet aan ons om nieuwe, strengere regels te bepalen. Als de minister verder maatregelen wil nemen, dan zijn we bereid daaraan mee te werken.'

Illegale spelen

Dit bewijst dat de Belgisch consument illegale websites verlaat voor een veilig, legaal en gecontroleerd aanbod. In deze strijd speelt ethische en maatschappelijk verantwoorde reclame een rol speelt. BAGO Gokfederatie

De federatie van gokbedrijven BAGO noemt de piek in het online gokgedrag een grote zege op de illegale kansspelen. 'Dit bewijst dat de Belgisch consument illegale websites verlaat voor een veilig, legaal en gecontroleerd aanbod. In die strijd speelt ethische en maatschappelijk verantwoorde reclame een rol.'