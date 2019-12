Aandelen van het jaar | Barco, feesten alsof het 1999 is

In een prima beursjaar de Bel20 met een coole 100 procentpunten kloppen. Het is van de late jaren negentig geleden dat beleggers Barco nog zo gretig in de armen sloten.

Nobody messes with Barco . In februari stuurt de Kortrijkse beeldvormingsgroep een deurwaarder af op een Britse concurrent tijdens een drukbezochte vakbeurs. Het bedrijf heeft octrooien op Barco’s populaire presentatiesysteem Clickshare geschonden en moet op rechtersbevel en met de staart tussen de benen de vakbeurs verlaten.

Een dag later wordt duidelijk waarom Barco Clickshare met hand en tand verdedigt (1). Het apparaatje om draadloos presentaties te kunnen geven blijkt de groeimotor achter de jaarresultaten. Barco ziet zijn winst verdubbelen en krikt zijn marges stevig op. Het geeft ook rooskleurige vooruitzichten mee. Berenberg en KBC Securities verhogen hun adviezen, andere beurshuizen komen met hogere koersdoelen.

Het is voor Barco de start van een weergaloos beursjaar. Een investering in CareSyntax, een Duits-Amerikaanse specialist in digitale operatiekamers, garandeert een nog bredere poductmix. Opnieuw verhogen analisten hun koersdoelen. Barco klimt in april naar zijn hoogste peil sinds 1999.

Het kan maar niet stuk. Barco meldt in een sterke kwartaalupdate (2) dat Clickshare blijft boomen en dat ook de meer mature entertainmenttak rond cinemaprojectie weer met groei aanknoopt. Feest in Kortrijk, waar Barco opnieuw de winstprognose verhoogt. Beleggers leggen de lat nog hoger. In april is Barco al 700 miljoen euro meer waard dan in januari. In termen van beurswaarde krijgt Barco er een Agfa-Gevaert bij. Op 6 mei (3) knipt Barco zijn dividend van 2,3 euro bruto, 10 procent meer dan een jaar voordien.

Van de handelsoorlog heeft Barco amper last. De Chinezen blijven bioscopen bouwen en Barco kan er ook zijn medische beeldschermen, en uiteraard de goudpot Clickshare aan de man brengen.

In juni (4) verzilvert Kortrijk een groot projectorencontract met Cineworld, de op een na grootste bioscoopgroep ter wereld. De deal bombardeert Barco tot beurskampioen van de eerste jaarhelft. De lat ligt torenhoog maar Barco springt er als een volleerde Tia Hellebaut over. In de halfjaarcijfers knalt het zijn winstmarge de stratosfeer in, tot ver boven de analistenverwachting. Barco haalt een winstmarge van 13,6 procent op de verkoop. Dat komt in de buurt van het doel van 14 à 15 procent voor 2020.

En 2020... Na het Clickshare-jaar 2019 komt het er voor Barco op aan te bewijzen geen ‘oneproductcompany’ te zijn, al stipt het beurshuis Berenberg wel aan dat er begin 2020 een nieuwe variant van het goudhaantje komt. Tegen bijna 30 keer de verwachte nettowinst over 2019 rekenen beleggers op bijkomende groeimotoren, in de eerste plaats digitale cinema via de jongste generatie laserprojectoren (Series 4). Berenberg verwacht ook veel van de ‘stilste’ afdeling van Barco: gezondheidszorg. ‘De wereld telt 150.000 operatiekamers. Daar zijn er nog maar 3.000 van gedigitaliseerd.’

Maar dan komt er toch wat ruis op het beeld. Op 6 augustus (5) krijgt het bejubelde bedrijf een lauw advies. Het beurshuis Kempen vindt het welletjes en verlaagt het advies van kopen naar houden. Daarmee komt er een einde aan de zes koopadviezen in het analistenpanel.

In september zet Barco een deel(tje) van zijn enorme oorlogskas aan het werk door een participatie van 5 procent te nemen in de Chinese ledspeler Unilumin. Het ziet zich daardoor verzekerd van de constante aanvoer van ledschermonderdelen, waardoor het nog sneller marktaandeel kan veroveren. Barco oogst applaus op de analistenbanken, die hun koop- of opbouwadviezen herhalen.

In oktober (6) verhoogt Barco opnieuw lichtjes de winstprognose. In het derde kwartaal groeien alle divisies, het goudhaantje Clickshare zelfs met dubbele cijfers. Alleen de controlekamers zijn een dissonant. Even later laat het aandeel voor het eerst sinds 1998 (!) een record bijschrijven (7). Uitgerekend in die periode overlijdt Jean-Pierre Tanghe, de man die als pionier in investor relations Barco bij de binnen- en buitenlandse beleggers op de kaart zette.

Zelfs een beveiligingslek in het goudhaantje Clickshare (8) kan de beurskoers maar even deren, te meer omdat de groep via een grote projectorendeal met de Amerikaanse bioscoopreus Cinemark al een nieuwe groeimotor - digitale cinema - in de steigers zet.