De achtbaanrit die Greenyard heet

Het was een moeilijk jaar voor het met schulden overladen Greenyard. Al waren er aan het eind van 2019 wat groene scheuten die voor herstel zorgden.

De aandeelhouders van de groenten- en fruitreus Greenyard hebben er dit jaar een achtbaanrit op zitten.

Net als vaak bij een echte achtbaan, komt de grootste val relatief vroeg in de rit. De eerste maand van het jaar is nog niet voorbij of het bedrijf publiceert slechter dan verwachte kwartaalcijfers (1). Voor de drie maanden die in december eindigden, daalde de omzet met 4,5 procent. De lagere verkoop heeft zijn effect op de winstgevendheid, waardoor de fruit- en groentegroep met een winstwaarschuwing op de proppen komt. Voor het volledige boekjaar '18/'19, dat eind maart afloopt, becijfert Greenyard de brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 60 en 65 miljoen euro, liefst 20 miljoen lager dan het eerder voorzag. De niet aflatende prijsdruk van de supermarkten, de scherpe concurrentie en de gevolgen van de kurkdroge zomer wegen op de marges.

De lagere winstverwachting doet de alarmbellen afgaan, omdat de groep in september al een schuld had die 4,4 keer groter was dan de brutobedrijfswinst. Een lagere winst, betekent een nog hogere schuldgraad. Het aandeel keldert meer dan een kwart.

Transformatieplan

Om de druk van de bankiers en de beleggers te temperen, komt het bedrijf in maart met een transformatieplan, onder impuls van co-ceo Marc Zwaaneveld. Daarin belooft het onder andere een aantal niet-kernactiviteiten te verkopen en een reorganisatie door te voeren waarbij 422 banen verdwijnen. Verder wil Greenyard in de kosten snijden en de marges verhogen. De banken lijken te vertrouwen in het plan en geven het bedrijf respijt (2). De onderneming krijgt 15 maanden de tijd om maatregelen te nemen zodat het zijn schuldgraad de komende drie jaar kan verlagen naar factor 3.

Een paar kabouters hebben wat minder vertrouwen in het plan. In mei blijkt dat het Amerikaanse investeringsfonds Kabouter Management nog maar 4,9 procent van de aandelen Greenyard in handen heeft (3). Een paar maanden eerder was dat nog 8,6 procent.

Jaarresultaten

Begin juni presenteert het bedrijf de jaarresultaten over het boekjaar '18/'19 (4). Zoals verwacht duikt de winst flink lager naar 64,5 miljoen euro. De schuldratio komt hoger dan voorzien uit op 7 keer de ebitda. Ondertussen is het bedrijf bezig met het verkopen van onderdelen om de omvang van een mogelijke kapitaalverhoging in de toekomst te verkleinen.

In augustus krijgt het aandeel een nieuwe tik. Er ontstaan vragen over de plantageholding De Weide Blik van Greenyard-eigenaar Hein Deprez. Ook bedrijven onder deze holding hebben last van te hoge schulden. Beleggers vrezen dat de problemen bij De Weide Blik ertoe kunnen leiden dat Deprez ook de controle over Greenyard verliest (5).

Groene scheuten

Eind augustus bereikt het aandeel een nieuw dieptepunt. Maar het donkerste moment van de nacht valt net voor de zon opkomt. Want op 27 augustus zegt de groep in een trading update dat het herstel van de winstmarges is ingezet. De besparingen uit het transformatieplan zullen bovendien een toenemende impact hebben in de tweede jaarhelft. Greenyard stelt dat de bedrijfswinst in de eerste jaarhelft moet verdubbelen naar 43 à 45 miljoen euro. Het aandeel spurt een kwart hoger (6).

Maar het echte koersherstel komt na een persbericht eind oktober (7). Greenyard verhoogt de winstverwachting voor het eerste halfjaar. 'Ons herstel verloopt sneller dan verwacht dankzij de rigoureuze implementatie van ons transformatieplan', zegt financieel directeur Geert Peeters. De dagen erna schiet het aandeel de hoogte in en lijkt het speculantenfruit te zijn geworden, want een aantal zaagtandbewegingen volgen.

Midden november komt het bedrijf een dag eerder dan gepland met zijn halfjaarupdate om 'belangrijke evoluties' te melden (8). Dat blijkt niet overdreven, want de onderneming gaat uiteindelijk toch geen kapitaalverhoging doorvoeren omdat de winstontwikkeling beter loopt dan verwacht.

Door het relatief positieve nieuws tegen het einde van het jaar, weet het aandeel weer wat op te veren, maar het noteert nog altijd bijna een derde lager dan begin dit jaar.