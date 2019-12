De markantste aandelen van 2019: the one and Onno op 1

Galapagos-oprichter en -topman Onno van de Stolpe staat niet meteen bekend om zijn bescheidenheid, maar het voorbije jaar had hij alle redenen om als een mitrailleur straffe uitspraken af te schieten.

Maal 13 in vijf jaar. Maal 2 in de afgelopen twaalf maanden. Dat zijn de indrukwekkende cijfers over de beurskoers van Galapagos . Twee thema’s domineerden het jaar van het biotechbedrijf. Eén: de laatste en cruciale studieresultaten voor het reumamedicijn filgotinib. Twee: de paringsdans van Onno van de Stolpe en de Amerikaanse farmareus Gilead.

Filgotinib moet voor Galapagos het entreeticket worden voor de reumamarkt, die wereldwijd goed is voor zowat 20 miljard dollar omzet. Analisten schatten dat filgotinib daar een aanzienlijk deel van kan inpikken en op termijn miljarden omzet kan opleveren. Het heeft dus alles om het goudhaantje van Galapagos te worden.

Nog één hindernis te overwinnen: een laatste studie met bijna 3.000 reumapatiënten. Hoe goed werkt filgotinib? Beter dan middelen van de concurrentie? En heeft het minder bijwerkingen, zoals tromboses?

De nervositeit neemt toe. Het aandeel maakt bokkensprongen. Op 26 maart krijgt het plots een klap van 8 procent. Paniek. Ongegrond, zo blijkt, als drie dagen later de studieresultaten worden vrijgegeven. Analisten zijn het erover eens. Na 15 jaar labo-onderzoek en klinische proeven staat filgotinib niets meer in de weg (2) Het wordt niet de eerste reumapil in zijn soort, maar wel de beste. ‘Best in class’, melden beurshuizen.

Fanclub

Van de Stolpe doet er nog een schepje bovenop. ‘Filgotinib is geslaagd met grootste onderscheiding.’ Zijn fanclub (de F-side, verwijzend naar filgotinib) gaat uit de bol op de Nederlandse beleggersfora. ‘The one and Onno’, schrijft iemand.

Het aandeel schiet omhoog. ‘Met Galapagos kunnen we Philips overvleugelen’, laat Van de Stolpe zich ontglippen. ‘We wilden het grootste biotechbedrijf van Europa worden. Dat zijn we nu min of meer. Tijd om de ambities bij te stellen. De top tien van de wereld is nu het streefdoel.’

En in 2020? Na de kwantumsprong in 2019 is Galapagos met een beurswaarde van 12 miljard euro op het Deense Genmab na het waardevolste biotechbedrijf van Europa. De beurshuizen KBC Securities en UBS verlaagden in december het advies naar 'neutraal', omdat het even wachten is op nieuwe katalysatoren. Eerst worden in het voorjaar de eerste resultaten verwacht in de derde testfase van filgotinib voor de behandeling van colitis ulcerosa, een ontsteking van de dikke darm. Even later volgt de eigenlijke commerciële lancering van het goudhaantje filgotinib voor de behandeling van reuma. En dan wordt de vraag vooral hoe sterk filgotinib scoort ten opzichte van zijn grote rivaal: updatacitib (Rinvoq) van de Amerikaanse reus AbbVie.

Maar het besef groeit dat Galapagos nog altijd ‘een relatief kleine vis is in een zee vol haaien’, en dat Gilead, partner in het reuma-onderzoek, zo’n haai is. Gilead heeft geld genoeg om het bedrijf op te slokken. Het zou een nachtmerrie zijn voor Van de Stolpe, maar in alle stilte heeft hij een lange paringsdans ingezet die uitmondt in een van de meest besproken biotechdeals ooit.

De dans begint met een cooking class in zijn 18de-eeuwse landhuis aan het water. Samen met de Gilead-top kwarteltjes uitbenen om het ijs te breken. Later volgt onder meer een conferencecall waarbij Beer - de hond van Van de Stolpe - met luid geblaf de gesprekken verstoort. Een diner in Sea Grill, met tarbot in varkensblaas en zwarte radijs op het menu. De gesprekken slepen aan. Er wordt niet afgeklopt. Termen als ‘deal fatigue’ en ‘walk away scenario’ passeren. Uiteindelijk wordt de deal bezegeld met een handdruk in kasteel Wolvenbos in Kapellen, waar later die dag 950 gasten de 20ste verjaardag van Galapagos vieren.

De Amerikanen tekenen een niet-aanvalsverdrag. (4) Tien jaar lang zullen ze geen overnamebod doen. En ze kopen voor 3,5 miljard euro inzagerecht in en exclusiviteit op alle medicijnen die Galapagos ontwikkelt. Gilead betaalt bovendien nog eens 1 miljard euro - 140 euro per aandeel - om zijn belang op te trekken tot 22 procent. Een deal om u tegen te zeggen. De vrees voor een overname is van de baan.

‘Onze onafhankelijkheid is gegarandeerd’, zegt Van de Stolpe. ‘Daar ben ik enorm blij om. We kunnen zelf blijven bepalen welke onderzoeken we doen en welke niet. De kans is groot dat ik nu langer betrokken blijf. Dit is zo spannend.’

Ook Daniel O’Day, de CEO van Gilead, reageert op de deal waarbij Galapagos zowat de ‘discovery engine’ van Gilead wordt. ‘We hebben bewust geen bod gedaan. Je zou het risico lopen dat toponderzoekers wegtrekken. En het klikte ook gewoon met Onno. Hij heeft veel humor. We hebben veel lol met elkaar.’

Finish

Terwijl de gesprekken met Gilead nog volop aan de gang waren (3), krijgt Galapagos van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA te horen dat het geen extra studie moet opstarten om het effect van filgotinib op de spermaproductie - een neveneffect dat was opgedoken in muizentesten - te meten. Goed nieuws, het dossier kan nu versneld ter goedkeuring voorgelegd worden. De finish is in zicht, met een vermoedelijke goedkeuring en lancering in Europa en de VS in 2020.

Na de megadeal zit Galapagos eind oktober op een berg cash van 5,6 miljard euro (5). Overnames doen is een optie. Of onderzoeksprogramma’s van andere biotech’ers inkopen zoals Galapagos al deed bij het Canadese Fibrocor (taaislijmziekte) en Evotec (longfibrose) (1).

Maar in eerste instantie wordt het onderzoeksbudget opgedreven. ‘We gaan dat verdubbelen’, aldus Van de Stolpe. Filgotinib doorloopt nog tal van testen als potentieel medicijn voor de ziekte van Crohn en andere ontstekingsziektes.