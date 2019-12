De markantste aandelen van het jaar | Ter Beke: geen vlees zonder been

Ter Beke kende geen glansrijk beursjaar. Het aandeel van de charcuteriemaker leed onder een varkenscrisis in China en een listeriabesmetting in Nederland.

Het jaar begint als een sprookje voor vleeswarenproducent Ter Beke uit het Oost-Vlaamse Lievegem. Begin maart kan hij de beleggers trakteren op fors hogere jaarresultaten (1) dankzij vier overnames: de Franse pastaproducent Stefano Toselli, de Centraal-Europese joint venture The Pasta Food Company, het Britse KK Fine Foods en het Nederlandse Offerman. Onthoud vooral die laatste. Veel tijd om na te genieten, is het bedrijf niet gegund. Eind maart wordt de familie achter Ter Beke getroffen door een groot verlies. Ann Coopman, de voormalige CD&V-burgemeester van Waarschoot en een kleindochter van stichter Francies Coopman, overlijdt na een strijd tegen kanker.

Schermvullende weergave ©Mediafin





Slapeloos

Op 24 april (2) maakt de kabbelende koers plots een sprong. Het aandeel gaat zonder aanwijsbare reden 8 procent hoger naar 142 euro bij een volume dat vier keer hoger ligt dan normaal. De sprong blijkt niet duurzaam. De stijgende varkensprijs, Ter Bekes belangrijkste grondstof, doet de koers weer afbrokkelen. De varkenspest in China drijft de prijs van Europees varkensvlees stevig op. KBC Securities maakt zich zorgen over de marges en knipt in het koersdoel. (3)

CEO Francis Kint ligt daar vele nachten van wakker, vertrouwt hij de aandeelhouders op de jaarvergadering eind mei toe. ‘Het is onze taak de gestegen varkensprijs door te rekenen in onze verkoopprijzen en onze kosten meer dan ooit in bedwang te houden.’

De aandeelhouder merkt voorlopig niets van de zorgen van Kint. Op 12 juni knipt Ter Beke een brutocoupon van 4 euro af, hetzelfde dividend als vorig jaar. (4)

Helaas krijgt de Chinese overheid de varkenspest niet onder controle. De schaarste en de prijsstijgingen houden aan. KBC Securities haalt in augustus opnieuw de rekenmachine boven en verlaagt nogmaals de winstverwachting (5).

Listeria

Ter Beke laat zich niet van de wijs brengen en verrast op 30 augustus de markt met prima resultaten. Het weet zijn marges te vrijwaren en spiegelt winstgroei voor. Het bedrijf krijgt applaus op alle banken. De koers trekt 7 procent hoger. (6)

Maar op 6 oktober slaat het noodlot toe. In een Nederlandse fabriek van het pas ingelijfde dochterbedrijf Offerman wordt listeria aangetroffen. De besmetting kost drie levens. Ter Beke keldert met 22 procent op de beurs en gaat in crisis-modus. (7)Het begint met massale terugroepacties die zowat 4 miljoen euro van de winst wegvreten.De82-jarige mater familias en grootaandeelhouder Edith De Baedts moet de gemoederen sussen. ‘Zelfs Adam en Eva hadden last van listeria’, relativeert De Baedts. Ook CEO Francis Kint onderstreept meermaals dat het om een geïsoleerd geval gaat.

Maar het kwaad is geschied. Op een paar opstootjes na blijft de koers lijden onder de salamiblues. De koers van Ter Beke herstelt niet en noteert nog steeds 19 procent onder het prelisterianiveau.