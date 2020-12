AB InBev: de omgekeerde Bobbejaan Schoepen

Nog triester dan een café zonder bier is bier zonder een café. Corona trof de winstgevendste distributietak van AB InBev in de kern. Maar dankzij een zwakke dollar gloort er licht aan de horizon.

In tempore non supecto verviervoudigt AB InBev in februari de bonus van topman Carlos Brito. De jaarresultaten zijn nochtans niet top, de schuldgraad is heikel en de beurskoers hangt rond zijn laagste peil in acht jaar. Brito ziet zijn financieel directeur en rechterhand Felipe Dutra vertrekken (1). Ook zijn eigen positie staat volgens analisten steeds meer ter discussie.

Bobbejaan Schoepen - Café zonder bier (1959)

AB InBev is door de schuldenberg die het meetorst sinds de overname van SABMiller kanonnenvlees als het coronavirus de wereldwijde beursvloeren bereikt. Op zijn dieptepunt (2) op 18 maart kan het nipt boven 30 euro blijven, een koers die het niet meer zag sinds de uitwassen van de financiële crisis. AB InBev had eind 2019 95,5 miljard dollar schulden. Dat was vier keer de brutobedrijfswinst (ebitda), een schuldratio die oploopt als de winst daalt, wat in coronatijden een zekerheid is.

Hamsterkramp

Leuven schiet in een hamsterkramp. Cash wordt in grote vaten binnengehaald om de klappen op te vangen. Eind maart (3) neemt de bierreus een kredietlijn van ruim 9 miljard dollar op. Analisten twijfelen bij die cashmanie openlijk over het dividend en krijgen gelijk. Het slotdividend over 2019 wordt op 14 april gehalveerd (4).

De zandzakjes blijken geen overbodige luxe. Als op 7 mei de kwartaalcijfers komen (5), blijkt corona een deuk in de resultaten te slaan met een omzetval van ruim 32 procent. Kranig probeert Leuven zich naar de buitenwereld toe sterk te houden: er worden productielijnen voor alcoholgels opgezet en café-uitbaters zien hun huurgelden voor minstens een maand kwijtgescholden.

Wat in 2021? AB InBev begint het jaar op de favorietenlijst bij veel beurshuizen. Na het eerste vaccinnieuws nam de koers een positieve wending. Die stijgende lijn kan zich in 2021 doorzetten als de horeca heropent en het dagelijks leven normaliseert. De merkenportefeuille ontwikkelt zich volgens analisten positief. In de VS wint de bierreus weer marktaandeel dankzij de populaire harde seltzer. De verwachtingen zijn hoog over het nieuwe caloriearme bier Michelob Ultra. De opvering van groeimunten tegenover de dollar brengt de zware schuldenlast naar een draaglijker niveau. Het is uitkijken naar de opvolger van Carlos Brito, waarbij intern de naam van de Noord-Amerikaanse topman Michel Doukeris circuleert.

Azië is een lichtpuntje. De broedplaats van het coronavirus is de eerste plaats waar de horeca stilaan heropent, al werpt strenge alcoholpreventie in enkele landen waaronder Vietnam een schim over de heropening. Het is niet in Azië, maar in Zuid-Amerika waar AB InBev moed put. In de megamarkt Brazilië houden de subsidies van de regering-Bolsonaro de bierconsumptie op peil en kan AB InBev een commerciële voltreffer scoren met het populaire bier Brahma Doplo Malte. Gedreven door die latin vibes kan AB InBev beter dan verwachte zomercijfers voorleggen (7). Analisten sturen fanbrieven en de koers gaat van risee naar préferé.

Exotische munten

Begin november begint AB InBev, aangevuurd door een rotatie naar coronagevoelige achterblijvers, aan een koersklim van 30 procent. De zwakke dollar is een extra smaakmaker. Het gros van de schulden luidt in dollar, het merendeel van de cashflow die die schuldenberg beheersbaar houdt luidt in exotische munten: real, rand en een rist peso’s. Door de sterkte van die groeimunten tegenover de dollar verbetert het schuldenplaatje. Een kerstdeal (8) waarbij AB InBev 3 miljard dollar casht op de verkoop van een fors deel van zijn Amerikaanse blikjesactiviteiten verlicht de schuldenberg.

AB InBev beseft dat het zich postcorona zal moeten laven aan de schaalvoordelen van zijn marktleidersrol. Om de opmars van kleine artisanale brouwerijen te stuiten moet het innoveren, zoals met de Duvel-kloon Victoria. Brito zit als cost cutter zonder 'bier in de genen' op de wip nu AB InBev nood heeft aan een commerciëler profiel. In september (6) meldt Financial Times dat Brito's laatste uur is aangebroken. De bierreus onthoudt zich van commentaar, maar dat er na 16 jaar een machtswissel komt, lijkt een zekerheid voor 2021.