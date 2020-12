Barco: van chouchou tot risicopatiënt

Het technologiebedrijf Barco werd in 2020 midscheeps geraakt door lege bioscopen en een vergadertool die stof ligt te vergaren in desolate kantoren.

Barco borduurt in het begin van het jaar verder op zijn goudhaantje Clickshare, de vergadertool die het technologieaandeel in 2019 aan een toprendement van 120 procent heeft geholpen. Met een forse upgrade van het product wil het technologiebedrijf het groeiende aantal videoconferenties met mensen op afstand naar zich toe trekken. (zie grafiek, punt 1)

Covid-19 is dan nog een ver-van-mijn-bedshow in China. Een analist oordeelt op dat moment dat Clickshare kan profiteren van de Chinese vraag naar videovergaderen om fysieke meetings te vermijden.

Kort daarna pakt de gezondheidstak uit met goed nieuws. (2) Demetra, de slimme scanner om huidvlekjes op te volgen, krijgt groen licht van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.

Het jaarrapport midden februari is er een eentje om in te lijsten: groei en margeverbetering in alle divisies en een 15 procent hoger dividend. De Kortrijkse multinational kondigt een aandelensplitsing in zeven aan, ‘om het aandeel - waarvan de koers tot bijna 250 euro is gestegen - toegankelijker te maken’.

De aandacht van beleggers wordt echter getrokken door Barco’s behoedzame outlook en een waarschuwing voor de impact van het coronavirus op zijn entertainmentbusiness in China. Met een uitschuiver van bijna 7 procent kent het aandeel zijn slechtste beursdag in zes maanden (3), terwijl de sterindex Bel20 die week zijn hoogste peil sinds eind 2007 bereikt.

Wanneer het coronavirus naar de rest van de wereld overwaait, begint Barco aan een wekenlange afdaling die de koers halveert. Eind maart pikken beleggers - van de eerste schrik bekomen - het aandeel weer op als een van de waarden om de storm te doorstaan. (4) Met een oorlogskas van 250 miljoen euro kan het bedrijf tegen een stootje. Barco stelt zijn aandeelhouders gerust dat het dividend wordt uitgekeerd.

Videovergaderen

De pandemie doet in de update over het eerste kwartaal de voorzichtige groeivooruitzichten voor 2020 sneuvelen. (5) Topman Jan De Witte verwacht over de eerste zes maanden een omzetkrimp van 10 à 15 procent. De doorbraak van videovergaderen doet de CEO wel het beste vermoeden voor het groeipotentieel van Clickshare Conference.

En 2021? Er lijkt niet snel beterschap op komst voor Barco. Als de bioscopen en de kantoren nog lang leeg of bijna leeg blijven, is de lijdensweg van de grootste twee divisies nog lang. Bioscopen schuiven de upgrade naar laserprojectoren minstens een jaar op omdat de uitbaters niet meteen cash hebben voor grote investeringen.

De patenten van de vergadertool worden geregeld geschonden door copycats. Barco haalt eind mei zijn slag thuis tegen de Amerikaanse concurrenten Delta en Vivitek. (6) De twee treffen een schikking om een rechtszaak met Kortrijk te vermijden.

Het halfjaarrapport is een tegenvaller. (7) De omzetval is groter dan verwacht en De Witte verwacht geen beterschap. Er gaat een tiende van de beurswaarde af.

Na de zomer kabbelt de koers verder. De tweede lockdown geeft beleggers weinig hoop op een snel herstel. Al zeker niet van de entertainmenttak, die projectoren levert aan bioscopen. Die laatste worden in de steek gelaten door de filmstudio’s, die hun blockbusters uitstellen. De release van de nieuwste Bond, 'No Time to Die', schuift op naar volgend jaar. (8)